Elhunyt Keleti Ágnes

Orbán Viktor: a Jóisten küld nekünk nagyszerű hősöket

Orbán Viktor, hazánk miniszterelnöke a tornászlegenda 100. születésnapján a következőképpen fogalmazott vele kapcsolatban: „Mi, magyarok azt gondoljuk, hogy a sors a nehezebb utat szánta nekünk. Fantasztikus, de nehéz hely Magyarország: birodalmak veszik körbe, és mindig küzdenünk kellett az életünkért, szabadságunkért, függetlenségünkért. Nem csak nehezebb út jutott nekünk. A Jóisten küld nekünk – és a múltban is küldött – nagyszerű hősöket, akik példát mutattak, kiragadtak minket a hétköznapok nehézségeiből. Példát mutattak kitartásból, elszántságból, fantasztikus teljesítményből, sőt hazaszeretetből is. Olyan hősöket, akiknek a tiszteletére többször is eljátszották a Himnuszt, és a dobogó tetején állva láthatták, ahogy a magyar zászló kúszik fel a legmagasabbra.”

Keleti Ágnes élete számokban Klein Ágnes néven 1921. január 9-én született Budapesten, később ő maga magyarosította Keletire nevét.

Kislányként az volt az álma, hogy csellista legyen, a sport és a mozgás szeretete miatt 16 éves korában végül mégis a tornát választotta.

19 évesen nyerte első bajnokságát,

31 évesen szerezte első olimpiai aranyérmét,

35 évesen már 10 olimpiai érem birtokosa volt.

36 évesen kezdett új életet Izraelben és

41 évesen lett anyuka.

80 évesen választották a női sportolók nemzetközi hírességek csarnokának tagjává,

83 évesen tüntették ki a Nemzet Sportolója címmel,

95 évesen költözött haza Magyarországra,

96 évesen kapta meg Izrael Állam díját, majd

100 éves korában lett Budapest díszpolgára.

Fotó: Kisbenedek Attila/ AFP