08. 13.
szerda
08. 13.
szerda
háború Háború Ukrajna Pokrovszk Donyeck Oroszország

Nincs megállás: újabb fokozatba kapcsolt az oroszok meglepetés-offenzívája

2025. augusztus 13. 14:26

Oroszország újabb fontos területeket szerzett meg még a pénteki csúcstalálkozó előtt.

2025. augusztus 13. 14:26
null

Ahogy arról már lapunk kedden beszámolt, az oroszok meglepetésszerű előrenyomulásba kezdtek a Donyeck régióban. Ennek következtében több ukrán iparváros kiszolgáltatott helyzetbe került, Dobropilija, Rodinszke, Mirnorád és Pokrovszk védelme is kétségessé vált. 

A szerdai nap folyamán már több orosz forrás is arról számol be, hogy újabb irányba sikerült áttörést elérniük a támadóknak.

Kettévágták a Pokrovszk és Dobropilija közötti főutat, valamint a területen több kulcsfontosságú pozíciót is elfoglaltak. Ezekkel a lépésekkel még nagyobb nyomás alá tudták a támadók helyezni Rodinszke városát.

Ezekkel a lépésekkel lényegében körbezárták a térség ukrán katonáit.

 

Nyitókép: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP

Beszélgető
2025. augusztus 13. 16:13
Nem is értem, hogy a Szöszi mire gondolt, amikor azt találta mondani, hogy megszervezte, hogy mit csereberéljenek el az oroszok az ukikkal mindkettejük megelégedésére??
Agricola
2025. augusztus 13. 15:55
A harcban nem szabad megállni, Elvtárs, szorítsd a fegyvered!
Dixtroy
2025. augusztus 13. 15:50
"Boruss Demeter 2025. augusztus 13. 14:57 A balos híroldalak nagy része még ott tart" Konkrétan itt tart, elsőzik a barom idiótája: "Magyarul én írtam először az oroszok súlypontáthelyezéses támadási módszeréről, de több, mint valószínű, hogy ezt az ukrán vezérkar sokkal hamarabb fel- és megismerte. 2025. augusztus 3-án (tehát amikor még zajlott a döntő fontosságú ütközete a pokrovszki csatának) elérhető volt nyílt információkból, hogy az oroszok a teljes 51. hadsereget Pokrovszktól északkeletre koncentrálják. Mindez azt jelenti, hogy az ukrán vezérkar valószínűleg már július legvégén tudott erről és ennek megfelelően vezényelték át a fent említett erősítéseket Pokrovszk északi előterébe. Ebben a helyzetben az ukrán vezérkarnak arra is gondolnia kellett volna, hogy mi lesz akkor, ha a terveik valósággá válnak és az oroszokat feltartóztatják a pokrovszki csata döntő fontosságú ütközetében a szuvorovei kiszögellésben. Takács Márk 2025. augusztus 13. 14:06"
csulak
2025. augusztus 13. 15:26
nem erdekelnek az ukrik
