Nincs megállás: újabb fokozatba kapcsolt az oroszok meglepetés-offenzívája

Váratlan fordulat, az év legdrámaibb előretörése borította az erőviszonyokat a Putyin-Trump találkozó előtt: jókora előnyhöz jutottak az oroszok
Az óriási katonai sikerrel saját akaratukat nyomatékosíthatják az alaszkai találkozón.
Oroszország újabb fontos területeket szerzett meg még a pénteki csúcstalálkozó előtt.
Ahogy arról már lapunk kedden beszámolt, az oroszok meglepetésszerű előrenyomulásba kezdtek a Donyeck régióban. Ennek következtében több ukrán iparváros kiszolgáltatott helyzetbe került, Dobropilija, Rodinszke, Mirnorád és Pokrovszk védelme is kétségessé vált.
A szerdai nap folyamán már több orosz forrás is arról számol be, hogy újabb irányba sikerült áttörést elérniük a támadóknak.
Kettévágták a Pokrovszk és Dobropilija közötti főutat, valamint a területen több kulcsfontosságú pozíciót is elfoglaltak. Ezekkel a lépésekkel még nagyobb nyomás alá tudták a támadók helyezni Rodinszke városát.
Ezekkel a lépésekkel lényegében körbezárták a térség ukrán katonáit.
Ezt is ajánljuk a témában
Az óriási katonai sikerrel saját akaratukat nyomatékosíthatják az alaszkai találkozón.
Nyitókép: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP
***