Ahogy arról már lapunk kedden beszámolt, az oroszok meglepetésszerű előrenyomulásba kezdtek a Donyeck régióban. Ennek következtében több ukrán iparváros kiszolgáltatott helyzetbe került, Dobropilija, Rodinszke, Mirnorád és Pokrovszk védelme is kétségessé vált.

A szerdai nap folyamán már több orosz forrás is arról számol be, hogy újabb irányba sikerült áttörést elérniük a támadóknak.

Kettévágták a Pokrovszk és Dobropilija közötti főutat, valamint a területen több kulcsfontosságú pozíciót is elfoglaltak. Ezekkel a lépésekkel még nagyobb nyomás alá tudták a támadók helyezni Rodinszke városát.

Ezekkel a lépésekkel lényegében körbezárták a térség ukrán katonáit.