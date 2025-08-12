Ft
Ft
08. 12.
kedd
háború Kreml (Moszkva) Trumpnak Ukrajna frontvonal Donyeck Kijev Oroszország Egyesült Államok

Váratlan fordulat, az év legdrámaibb előretörése borította az erőviszonyokat a Putyin-Trump találkozó előtt: jókora előnyhöz jutottak az oroszok

2025. augusztus 12. 16:07

Az óriási katonai sikerrel saját akaratukat nyomatékosíthatják az alaszkai találkozón.

2025. augusztus 12. 16:07
null

Az orosz csapatok hirtelen előretörést hajtottak végre Kelet-Ukrajnában, a bányászatáról ismert Dobropillja város közelében. Az elmúlt napokban legalább 10 kilométert nyomultak előre két irányból észak felé, részeként annak a törekvésüknek, hogy teljes ellenőrzést szerezzenek a Donyeck régió felett – számolt be a Reuters.

Ez az előretörés az elmúlt év egyik legdrámaibb hadmozdulata.

Szergej Markov, a Kreml volt tanácsadója szerint a jelentős orosz előrenyomulás annak köszönhető, hogy „a frontvonal részben összeomlott” Ukrajna katonahiánya miatt.

Markov szerint a lépés célja az lehet, hogy fokozzák a nyomást Kijevre, és rábírják, hogy mondjon le bizonyos területekről az Egyesült Államok és Oroszország elnökeinek közelgő találkozója előtt.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin várhatóan pénteken, Alaszkában találkoznak majd, hogy egy esetleges megállapodásról és a háború lezárásáról tárgyaljanak. Nem megerősített sajtóértesülések szerint Putyin jelezte Trumpnak, hogy azt szeretné, ha Ukrajna átadná Oroszországnak a Donyeck régiót.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

llnnhegyi
2025. augusztus 12. 17:45
UKrajna már így is szétesett. A nép meg csak lázadozik a háború ellen. A II. világháború sem tartott eddig náluk! Gyenge fegyvereket kapnak méregdrágán. Zelensky hadserege vesztett.
tapir32
2025. augusztus 12. 17:42
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, aláírta az szankciós dokumentumokat. Nem tartotta hatékonynak azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül. A konfliktusmegoldás felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt!
tapir32
2025. augusztus 12. 17:41
Zselenszkij semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést! Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
tapir32
2025. augusztus 12. 17:41
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
