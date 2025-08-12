Váratlan fordulat, az év legdrámaibb előretörése borította az erőviszonyokat a Putyin-Trump találkozó előtt: jókora előnyhöz jutottak az oroszok

Az orosz csapatok hirtelen előretörést hajtottak végre Kelet-Ukrajnában, a bányászatáról ismert Dobropillja város közelében. Az elmúlt napokban legalább 10 kilométert nyomultak előre két irányból észak felé, részeként annak a törekvésüknek, hogy teljes ellenőrzést szerezzenek a Donyeck régió felett – számolt be a Reuters.

Ez az előretörés az elmúlt év egyik legdrámaibb hadmozdulata.

Szergej Markov, a Kreml volt tanácsadója szerint a jelentős orosz előrenyomulás annak köszönhető, hogy „a frontvonal részben összeomlott” Ukrajna katonahiánya miatt.

Markov szerint a lépés célja az lehet, hogy fokozzák a nyomást Kijevre, és rábírják, hogy mondjon le bizonyos területekről az Egyesült Államok és Oroszország elnökeinek közelgő találkozója előtt.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin várhatóan pénteken, Alaszkában találkoznak majd, hogy egy esetleges megállapodásról és a háború lezárásáról tárgyaljanak. Nem megerősített sajtóértesülések szerint Putyin jelezte Trumpnak, hogy azt szeretné, ha Ukrajna átadná Oroszországnak a Donyeck régiót.