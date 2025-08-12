Ft
EXKLUZÍV! Orbán üzent Brüsszelnek: Európa nem lehet szánalmas és gyenge (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 11:28

Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán – erről Kacsoh Dániel kérdezte a miniszterelnököt.

2025. augusztus 12. 11:28
null

Orbán Viktor a Mandinernek elmondta: két okból döntött így. Egyrészt a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak.

 Másrészt szerinte Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, de kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.

A miniszterelnök reggeli Facebook-posztjában is hangsúlyozta: az EU vezetőit meg sem hívták a találkozóra, ezért különösen szomorú, hogy a partvonalról próbálnak feltételeket szabni.

 Az egyetlen ésszerű lépés az lenne, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményeznénk egy EU–Oroszország csúcstalálkozót. Adjunk esélyt a békének!”

– írta.

„Ez a mi hátsó udvarunkban zajló konfliktus. Európának öntudatra kell ébrednie, kezdeményező szerepet kell játszania” 

– tette hozzá az interjúban. A pénteki Trump–Putyin-találkozótól Orbán Viktor azt reméli, csökken a világháború kockázata.

Nézze meg a teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

