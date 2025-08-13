Teljes káosz Berlinben: váratlanul felbukkant Volodimir Zelenszkij

A BILD beszámolója szerint teljesen váratlanul érte a német vezetést, és a fővárosi rendőrséget is, hogy Zelenszkij Berlinbe látogat. Szakszervezeti vezetőjük, Stephan Weh riadót fújt: „Minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottunk a lehető legjobb biztonság garantálása érdekében.” A BILD szerint még mindig folynak az erőfelkészülések.

A biztonsági erők állítólag csak kedd este későn értesültek a látogatásról.

Weh a felkészülés szempontjából „szuperkatasztrófának” nevezte a helyzetet. „A rövid határidő és az állami vendég rendkívüli kockázati besorolása miatt” a látogatás „valóban hatalmas feladat” a rendőrség számára.

A biztonsági erőknek csak néhány órájuk maradt, hogy Berlinből erődítményt varázsoljanak.

A berlini rendőrség ma reggel az X-en közölte: „Rövid ideig tartó lezárások egy állami vendég munkalátogatása miatt szerdán”. A parlament és a kormányzati negyedben rövid ideig tartó lezárások lesznek „minden típusú jármű és gyalogos” számára. A „Bundestag” metróállomás is lezárásra került.

Az ukrán elnök legutóbb májusban járt a német fővárosban. Akkor az egész kormányzati negyed leállt, a metróállomások nem működtek, és minden utcát lezártak.

Az ukrán elnök azért érkezik Berlinbe, hogy ő is részt vegyen a Donald Trumppal tartott videókonferencián.

Nyitókép: AFP / FREDERICK FLORIN