08. 13.
szerda
Berlin BILD Volodimir Zelenszkij

Teljes káosz Berlinben: váratlanul felbukkant Volodimir Zelenszkij

2025. augusztus 13. 12:59

Zelenszkij Merz mellett akar ülni, mikor a német kancellár videón beszél Donald Trumppal.

2025. augusztus 13. 12:59
A BILD beszámolója szerint teljesen váratlanul érte a német vezetést, és a fővárosi rendőrséget is, hogy Zelenszkij Berlinbe látogat. Szakszervezeti vezetőjük, Stephan Weh riadót fújt: „Minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottunk a lehető legjobb biztonság garantálása érdekében.” A BILD szerint még mindig folynak az erőfelkészülések. 

A biztonsági erők állítólag csak kedd este későn értesültek a látogatásról.

Weh a felkészülés szempontjából „szuperkatasztrófának” nevezte a helyzetet. „A rövid határidő és az állami vendég rendkívüli kockázati besorolása miatt” a látogatás „valóban hatalmas feladat” a rendőrség számára.

A biztonsági erőknek csak néhány órájuk maradt, hogy Berlinből erődítményt varázsoljanak. 

A berlini rendőrség ma reggel az X-en közölte: „Rövid ideig tartó lezárások egy állami vendég munkalátogatása miatt szerdán”. A parlament és a kormányzati negyedben rövid ideig tartó lezárások lesznek „minden típusú jármű és gyalogos” számára. A „Bundestag” metróállomás is lezárásra került.

Az ukrán elnök legutóbb májusban járt a német fővárosban. Akkor az egész kormányzati negyed leállt, a metróállomások nem működtek, és minden utcát lezártak.

Az ukrán elnök azért érkezik Berlinbe, hogy ő is részt vegyen a Donald Trumppal tartott videókonferencián. 

Nyitókép: AFP / FREDERICK FLORIN

Összesen 36 komment

zsocc44
2025. augusztus 13. 13:54
A tárgyalás idején nem akar Kijevben vagy ukrán területen lenni a junkie erdőkerülő… ki tudja, talán sejti, hogy akár a kilövéséről is dönthetnek Anchorage-ban…
Boruss Demeter
2025. augusztus 13. 13:52
Egyébként miből gondolja, hogy Trump beszélni akar vele? Megnyomja a "Hívás befejezése" gombot és annyi. Zelenszkij otromba diplomáciai húzásai mindig megbosszulják magukat.
ThunderDan
2025. augusztus 13. 13:52
Világcsászár.
lofejazagyban-2
2025. augusztus 13. 13:41
ezt nyilván nem Zselé találta ki, hanem az Ukrajna-projket végzői.
