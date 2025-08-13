Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisztek ukrán hadsereg front orosz-ukrán háború

Már az amerikai lap is arról ír, hogy fölöslegesen küldik az ukrán katonákat a halálba

2025. augusztus 13. 11:52

Az amerikai-orosz csúcstalálkozó közeledtével egyre nagyobb a megosztottság az ukrán hadseregen belül a közkatonák és a tisztek között. A Wall Street Journal beszámolója szerint a szovjet típusú irányítás egyre nagyobb problémát jelent.

2025. augusztus 13. 11:52
null

A kezdeti sikerek és a váratlan támadás által kikényszerített rugalmasság után az ukrán hadsereg visszatért a szovjet korszakból származó, merevebb, felülről irányított harci módszerhez, ami egyre nagyobb frusztrációt okoz a felesleges áldozatok miatt, miközben rontja a civilek morálját és a hadsereg toborzási lehetőségeit – számolt be a Wall Street Journal. 

A lap elemzése szerint átfogó reformok nélkül a szovjet stílusú szokások megnehezítik Ukrajnának, hogy kitartson az orosz támadásokkal szemben. 

Nem engednek visszavonulást

Az ukrán tisztek és gyalogosok panaszkodnak a központosított parancsnoksági kultúrára, amely gyakran bünteti a kezdeményezőkészséget és értelmetlenül küldi halálba az embereket.

A tábornokok olyan támadásokat rendelnek el, amelyeknek alig van esélyük a sikerre, és elutasítják a ostromlott egységek kérését, hogy taktikai visszavonulást hajtsanak végre és megmentsék embereiket.

Az áldozatok száma egyre nő a stratégiai értékkel alig rendelkező műveletek során.

„Hadseregünk főként a zászlóaljparancsnokok szintjéig terjedő kezdeményezőkészségnek köszönhetően tartja magát” – mondta Olekszij Paszternak őrnagy, egy veterán tiszt, aki szerint a felsőbb vezetésben sürgős változásokra van szükség.

Elhallgattatják a kritikát 

A Wall Street Journal tudósítója szerint sok ukrán katona szokta mondogatni: 

„A nagy szovjet hadsereg legyőzi a kis szovjet hadsereget.”

Olekszandr Shyrshyn százados, az ukrán 47. gépesített dandár zászlóaljparancsnoka nyilvánosságra hozta frusztrációját. Májusban a Facebookon bírálta a hadsereg legfelső vezetését. A „hülye” parancsok és veszteségek miatt dühöngve beszélt a hadseregben uralkodó félelemről, amelynek oka a „csak feddésekre, vizsgálatokra és büntetések kiszabására képes” tábornokok. 

Az ukrán fegyveres erők vezérkarához fordulva így fogalmazott: „Remélem, hogy a gyermekeik is a gyalogságban szolgálnak majd, és végrehajtják a feladataikat.”

Shyrshyn az amerikai lap tudósítójának elmondta: az utolsó csepp az volt, amikor embereinek parancsot adtak, hogy térjenek vissza Kurszkba, egy orosz régióba, amelyet az ukrán erők egy évvel ezelőtt részben elfoglaltak, de végül vissza kellett vonulniuk. A parancsban megadott támadás iránya előre látható volt, és az oroszok felkészültek rá. Az orosz gyalogság hullámokban érkező ellentámadásai visszavonulásra kényszerítették őket. Sok ember meghalt, mondta Shyrshyn, köztük friss, jól kiképzett újoncok, akiket nehéz pótolni. „Fiatalok és motiváltak voltak. Reményeket fűztem hozzájuk. Ehelyett elvesztettük őket.”

A Facebook-bejegyzés után a hadsereg vezetése fegyelmi eljárást indított Shyrshyn ellen. 

A cikk szerint a hosszú frontvonal mentén sok ukrán katona mesél hasonló történeteket, mint Shyrshyn. 

Egy közös tapasztalatuk: a magasabb rangú parancsnokok több alkalommal is megtagadták a taktikai visszavonulás engedélyezését, így a katonák bekerítésnek és teljes megsemmisülés veszélyének voltak kitéve. 

A frontvonalon szolgáló tisztek szerint a magasabb rangú tisztek készek halálba küldeni az embereiket, mert nem akarnak felelősséget vállalni a területvesztésért.

Nyitókép: Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 13:50
Pedig a WSJ erősen globalista.
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 13. 13:39
NEM BAJ ... A HALOTT UKRÁN A JÓ UKRÁN
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 13. 13:33
Wall Street Journal???? Most röhögjek vagy sírjak? A háborúban utazó szupertőkés maffia médiájában elkezdenek mosakodni, mintha semmi közük nem lett volna ehhez a háborúhoz, a földszerzésekhez, a fegyverbizniszes extraprofithoz, és milliók halálához, ami mindehhez kellett!!!!!! VÉRLÁZÍTÓ! Átkozott szemforgató farizeus mind!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. augusztus 13. 13:31
Elöl a ruszkik AK val, hátul az azov pisztollyal. Tessék választani.😭
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!