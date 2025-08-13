Már az amerikai lap is arról ír, hogy fölöslegesen küldik az ukrán katonákat a halálba

A kezdeti sikerek és a váratlan támadás által kikényszerített rugalmasság után az ukrán hadsereg visszatért a szovjet korszakból származó, merevebb, felülről irányított harci módszerhez, ami egyre nagyobb frusztrációt okoz a felesleges áldozatok miatt, miközben rontja a civilek morálját és a hadsereg toborzási lehetőségeit – számolt be a Wall Street Journal.

A lap elemzése szerint átfogó reformok nélkül a szovjet stílusú szokások megnehezítik Ukrajnának, hogy kitartson az orosz támadásokkal szemben.

Nem engednek visszavonulást

Az ukrán tisztek és gyalogosok panaszkodnak a központosított parancsnoksági kultúrára, amely gyakran bünteti a kezdeményezőkészséget és értelmetlenül küldi halálba az embereket.

A tábornokok olyan támadásokat rendelnek el, amelyeknek alig van esélyük a sikerre, és elutasítják a ostromlott egységek kérését, hogy taktikai visszavonulást hajtsanak végre és megmentsék embereiket.

Az áldozatok száma egyre nő a stratégiai értékkel alig rendelkező műveletek során.

„Hadseregünk főként a zászlóaljparancsnokok szintjéig terjedő kezdeményezőkészségnek köszönhetően tartja magát” – mondta Olekszij Paszternak őrnagy, egy veterán tiszt, aki szerint a felsőbb vezetésben sürgős változásokra van szükség.

Elhallgattatják a kritikát

A Wall Street Journal tudósítója szerint sok ukrán katona szokta mondogatni:

„A nagy szovjet hadsereg legyőzi a kis szovjet hadsereget.”

Olekszandr Shyrshyn százados, az ukrán 47. gépesített dandár zászlóaljparancsnoka nyilvánosságra hozta frusztrációját. Májusban a Facebookon bírálta a hadsereg legfelső vezetését. A „hülye” parancsok és veszteségek miatt dühöngve beszélt a hadseregben uralkodó félelemről, amelynek oka a „csak feddésekre, vizsgálatokra és büntetések kiszabására képes” tábornokok.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarához fordulva így fogalmazott: „Remélem, hogy a gyermekeik is a gyalogságban szolgálnak majd, és végrehajtják a feladataikat.”

Shyrshyn az amerikai lap tudósítójának elmondta: az utolsó csepp az volt, amikor embereinek parancsot adtak, hogy térjenek vissza Kurszkba, egy orosz régióba, amelyet az ukrán erők egy évvel ezelőtt részben elfoglaltak, de végül vissza kellett vonulniuk. A parancsban megadott támadás iránya előre látható volt, és az oroszok felkészültek rá. Az orosz gyalogság hullámokban érkező ellentámadásai visszavonulásra kényszerítették őket. Sok ember meghalt, mondta Shyrshyn, köztük friss, jól kiképzett újoncok, akiket nehéz pótolni. „Fiatalok és motiváltak voltak. Reményeket fűztem hozzájuk. Ehelyett elvesztettük őket.”

A Facebook-bejegyzés után a hadsereg vezetése fegyelmi eljárást indított Shyrshyn ellen.

A cikk szerint a hosszú frontvonal mentén sok ukrán katona mesél hasonló történeteket, mint Shyrshyn.

Egy közös tapasztalatuk: a magasabb rangú parancsnokok több alkalommal is megtagadták a taktikai visszavonulás engedélyezését, így a katonák bekerítésnek és teljes megsemmisülés veszélyének voltak kitéve.

A frontvonalon szolgáló tisztek szerint a magasabb rangú tisztek készek halálba küldeni az embereiket, mert nem akarnak felelősséget vállalni a területvesztésért.

Nyitókép: Iryna Rybakova / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP