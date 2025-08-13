Zelenszkij visszavonulót fújt: nem várt engedményt tenne a hadköteles fiataloknak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a kormányt arra, hogy dolgozzon ki stratégiát arra, hogyan lehetne ismét lehetségessé tenni a 22 év alatti, egyébként hadköteles fiatalok határátlépését – számolt be az My-Ukraina televízó csatornán elhangzottakra alapozva az ukrán Pravda.

Utasítottam a kormányt, hogy a katonai vezetéssel együtt vizsgálja meg a fiatal ukránok határátlépésének egyszerűsítését. Jelenleg 18 év felett életkori korlátozás van érvényben a határon. Azt javaslom, hogy emeljük meg ezt a korhatárt 22 évre, hogy ne legyen korlátozás a határátlépésre.

– magyarázta az ukrán kormányfő.

A hadiállapot bevezetése óta Ukrajnában a hadkötelesnek számító 18 és 60 év közötti férfiakat csak kivételes helyzetben engedik ki az országból.

Emiatt a háború kitörésekor sok fiatalkorú hagyta el Ukrajnát, akik azóta vissza se térhettek hazájukba, hiszen azonnal a frontra vezényelték volna őket.

