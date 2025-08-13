Ft
08. 13.
szerda
Zelenszkij visszavonulót fújt: nem várt engedményt tenne a hadköteles fiataloknak

2025. augusztus 13. 10:44

Könnyítené azok helyzetét, akiket erőszakkal hadra fogott.

2025. augusztus 13. 10:44
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a kormányt arra, hogy dolgozzon ki stratégiát arra, hogyan lehetne ismét lehetségessé tenni a 22 év alatti, egyébként hadköteles fiatalok határátlépését – számolt be az My-Ukraina televízó csatornán elhangzottakra alapozva az ukrán Pravda.

Utasítottam a kormányt, hogy a katonai vezetéssel együtt vizsgálja meg a fiatal ukránok határátlépésének egyszerűsítését. Jelenleg 18 év felett életkori korlátozás van érvényben a határon. Azt javaslom, hogy emeljük meg ezt a korhatárt 22 évre, hogy ne legyen korlátozás a határátlépésre.

magyarázta az ukrán kormányfő.

A hadiállapot bevezetése óta Ukrajnában a hadkötelesnek számító 18 és 60 év közötti férfiakat csak kivételes helyzetben engedik ki az országból. 

Emiatt a háború kitörésekor sok fiatalkorú hagyta el Ukrajnát, akik azóta vissza se térhettek hazájukba, hiszen azonnal a frontra vezényelték volna őket.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

***

 

 

 

elégia
2025. augusztus 13. 11:01
Próbálkozik. Késő.
piramis-2
2025. augusztus 13. 11:00
Vége van, kicsi!
Kanmacska
2025. augusztus 13. 10:57
Zselé megpróbál mindent, hogy maradhasson a hatalomban. Legalábbis menteni kell a dollármilliárdjait.
letsgobrandon-2
2025. augusztus 13. 10:51
van még kit besorozni?... aligha
