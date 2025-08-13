Ft
Kajrat Almati Vladimír Weiss Slovan Bratislava Bajnokok Ligája BL-selejtező Szlovákia

Erre nem lesznek büszkék Szlovákiában: elszakadt a cérna (VIDEÓ)

2025. augusztus 13. 14:08

A Kajrat Almati kiütötte a Bajnokok Ligájából a Slovan Bratislavát.

2025. augusztus 13. 14:08
null

A labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének egyik meglepetését a Kajrat Almati szolgáltatta azzal, hogy kiejtette a nála esélyesebbnek vélt Slovan Bratislavát, így fennállása során először jutott be a legrangosabb európai kupasorozat playoffkörébe.

  • A párharc első, múlt heti mérkőzésén a kazah csapat otthon 1–0-ra nyert,

a győztes gólt a 90. percben a 17 éves Dasztan Szatpajev lőtte tizenegyesből. 

  • A pozsonyi visszavágón a Slovan győzött hasonló különbséggel

a volt ferencvárosi Róbert Mak szerezte a meccs egyetlen találatát, így 1–1-es összesítést követően tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról.

A szétlövésben a szlovákok már 3–1-re is vezettek, de az utolsó két rúgójuk, Alen Mustafic és Tigran Barszegjan rontott, ami a kiesésüket eredményezte, a Kajrat ugyanis megfordította és 4–3-ra megnyerte a párbajt.

A mérkőzés összefoglalója

 

A kudarcot a Slovan csapatkapitánya, a 77-szeres szlovák válogatott Vladimír Weiss nem viselte jól, mérgében belerúgott egyet a hazai tábor előtt ünneplő Kajrat egyik játékosába, amiért a játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot.

 

Édesapja, idősebb Vladimír Weiss – aki a Slovan vezetőedzője – sokkal szimpatikusabb volt, ő a mérkőzés után bement a kazahok öltözőjébe, és egyesével gratulált minden Kajrat-futballistának a sikerhez.

 

Lehet, hogy hülyeség ezt mondani, de ilyen a futball. Az előző idényben a klub történetének legszebb pillanatait ünnepeltük, most azonban nagyon szomorúak és csalódottak vagyunk

– mondta a pozsonyi együttes horvát légiósa, Marko Tolic, utalva arra, hogy az elmúlt évadban a Slovan a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt (és ott nyolc vereséggel zárt), míg ebben a szezonban már csak az Európa-ligába kerülésért küzdhet, de ha elveszíti a Young Boys elleni párharcot, akkor csupán a Konferencia-ligában indulhat az ősszel.

BAJNOKOK LIGÁJA
A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
Bajnoki ág
FERENCVÁROS–Qarabag (azeri)
Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi)
Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák)
Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)
Basel (svájci)–Köbenhavn (dán)
Ligaág
Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)
Rangers (skót)–FC Bruges (belga)

Nyitókép: sport.sk

 

