Erre nem lesznek büszkék Szlovákiában: elszakadt a cérna (VIDEÓ)

Milliárdok forognak kockán a Fradi következő BL-meccsein – ennyi pénzt kereshet a főtáblára jutással
A Ferencváros rekordbevételre tehetne szert, ha a Qarabagot is felülmúlja a selejtezőben.
A Kajrat Almati kiütötte a Bajnokok Ligájából a Slovan Bratislavát.
A labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének egyik meglepetését a Kajrat Almati szolgáltatta azzal, hogy kiejtette a nála esélyesebbnek vélt Slovan Bratislavát, így fennállása során először jutott be a legrangosabb európai kupasorozat playoffkörébe.
a győztes gólt a 90. percben a 17 éves Dasztan Szatpajev lőtte tizenegyesből.
a volt ferencvárosi Róbert Mak szerezte a meccs egyetlen találatát, így 1–1-es összesítést követően tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról.
A szétlövésben a szlovákok már 3–1-re is vezettek, de az utolsó két rúgójuk, Alen Mustafic és Tigran Barszegjan rontott, ami a kiesésüket eredményezte, a Kajrat ugyanis megfordította és 4–3-ra megnyerte a párbajt.
A kudarcot a Slovan csapatkapitánya, a 77-szeres szlovák válogatott Vladimír Weiss nem viselte jól, mérgében belerúgott egyet a hazai tábor előtt ünneplő Kajrat egyik játékosába, amiért a játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot.
Édesapja, idősebb Vladimír Weiss – aki a Slovan vezetőedzője – sokkal szimpatikusabb volt, ő a mérkőzés után bement a kazahok öltözőjébe, és egyesével gratulált minden Kajrat-futballistának a sikerhez.
Lehet, hogy hülyeség ezt mondani, de ilyen a futball. Az előző idényben a klub történetének legszebb pillanatait ünnepeltük, most azonban nagyon szomorúak és csalódottak vagyunk
– mondta a pozsonyi együttes horvát légiósa, Marko Tolic, utalva arra, hogy az elmúlt évadban a Slovan a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt (és ott nyolc vereséggel zárt), míg ebben a szezonban már csak az Európa-ligába kerülésért küzdhet, de ha elveszíti a Young Boys elleni párharcot, akkor csupán a Konferencia-ligában indulhat az ősszel.
BAJNOKOK LIGÁJA
A PLAYOFFKÖR PÁROSÍTÁSA
Bajnoki ág
FERENCVÁROS–Qarabag (azeri)
Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi)
Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák)
Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)
Basel (svájci)–Köbenhavn (dán)
Ligaág
Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)
Rangers (skót)–FC Bruges (belga)
