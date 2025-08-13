Keményen beszólt az amerikai külügyminisztérium a németeknek

A kedden Washingtonban bemutatott éves jelentés többek között a „véleménynyilvánítás szabadságának romlását” kritizálja, és a migráció miatt növekvő antiszemitizmusra figyelmeztet – számolt be a Bild.

Marco Rubio minisztériumának jelentése szerint Németországban olyan „véleménynyilvánítási korlátozások” vannak érvényben, mint például a gyűlöletbeszéd elleni törvények.

A külügyminisztérium kifejezetten hivatkozik az ilyen tartalmak törlésére vonatkozó EU-szabályozásra, és „cenzúráról” beszélnek a közösségi médiában. Ez, az antiszemitizmussal együtt, „jelentős emberi jogi problémákat” vet fel Németországban, írják.

Az antiszemitizmus témájában az amerikaiak azzal vádolják a német hatóságokat, hogy túlzottan a szélsőjobboldaliakra koncentrálnak, miközben a muszlim bevándorlók szerepét lekicsinyítik.

A jelentés szerint ez a megállapítás az elmúlt év fejleményein alapul.

A Trump-kormány hasonló vádakat fogalmazott meg Franciaország és Nagy-Britannia ellen is. Utóbbi két ország esetében is a vádak a szólásszabadság állítólagos elégtelen védelmére és az antiszemitizmus kezelésének politikai egyensúlytalanságára vonatkoznak.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP