08. 13.
szerda
Németország migráció antiszemitizmus Donald Trump

Keményen beszólt az amerikai külügyminisztérium a németeknek

2025. augusztus 13. 14:02

Az amerikai külügyminisztérium legújabb jelentésében Donald Trump elnök kormánya élesen bírálja a németországi emberi jogi helyzetet.

2025. augusztus 13. 14:02
A kedden Washingtonban bemutatott éves jelentés többek között a „véleménynyilvánítás szabadságának romlását” kritizálja, és a migráció miatt növekvő antiszemitizmusra figyelmeztet – számolt be a Bild. 

Marco Rubio minisztériumának jelentése szerint Németországban olyan „véleménynyilvánítási korlátozások” vannak érvényben, mint például a gyűlöletbeszéd elleni törvények. 

A külügyminisztérium kifejezetten hivatkozik az ilyen tartalmak törlésére vonatkozó EU-szabályozásra, és „cenzúráról” beszélnek a közösségi médiában. Ez, az antiszemitizmussal együtt, „jelentős emberi jogi problémákat” vet fel Németországban, írják. 

Az antiszemitizmus témájában az amerikaiak azzal vádolják a német hatóságokat, hogy túlzottan a szélsőjobboldaliakra koncentrálnak, miközben a muszlim bevándorlók szerepét lekicsinyítik. 

A jelentés szerint ez a megállapítás az elmúlt év fejleményein alapul.

A Trump-kormány hasonló vádakat fogalmazott meg Franciaország és Nagy-Britannia ellen is. Utóbbi két ország esetében is a vádak a szólásszabadság állítólagos elégtelen védelmére és az antiszemitizmus kezelésének politikai egyensúlytalanságára vonatkoznak. 

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Agricola
2025. augusztus 13. 14:59
A Die Welt mai cikke is ezzel foglakozott és rengeteg olvasó érdeklődésével találkozott. Legtöbb (eddig 1031) egyetértéssel találkozott ez a rövid hozzászólás: " Az igazság fáj, de én is így érzem... "
gullwing
2025. augusztus 13. 14:56
Változnak az idő...
pipa89
2025. augusztus 13. 14:11
Nocsak, nocsak. Szóval Ursula elrendelheti a jogállamisági eljárást Németország ellen.
optimista-2
2025. augusztus 13. 14:10
Megsúgom: gyűlöletbeszéd elleni törvény nálunk is van. Btk 332. Úgy hívják: kozösség elleni uszítás.. _---_----------- Én szimplán empirikus tapasztalatok összegzésének nevezném mindazt, amit a törvény lefedni kíván. Más egyszerűen szájzár törvénynek hívja.
