08. 13.
szerda
08. 13.
hadiállapot Ukrajna Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet nagyhatalom csúcs béke Volodimir Zelenszkij igény

Kijelölték az időpontot az ukránok: a béke hozhatja Zelenszkij vesztét

2025. augusztus 13. 13:53

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet újabb számokat közölt.

2025. augusztus 13. 13:53
null

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy az ukránok közel fele szerint gazdaságilag összeomlik Ukrajna 2035-re. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet most újabb számokat közölt, amelyből kiderült: a választásokkal kapcsolatban az ukránok túlnyomó többsége (75–80 százalék) továbbra is úgy véli, hogy háború idején nem szabad választást tartani.

A Pravdán megjelent kutatás szerint ugyanakkor

erős igény mutatkozik arra, hogy rögtön a béketárgyalások és a hadiállapot lezárása után választásokat tartsanak: a válaszadók 58 százaléka ezt támogatná, míg 33 százalék még halasztaná a választásokat.

Pár napja arról is írtunk, hogy Zelenszkij népszerűsége drasztikus zuhanásba kezdett az elmúlt hónapokban. Mindez arra utalhat, hogy amennyiben az alaszkai Trump–Putyin-csúcs sikerrel zárul, és a nagyhatalmak ezt követően érdemi lépést tesznek a béke irányába, úgy az ukrán elnök politikai pályafutása rohamosan a végéhez közeledhet.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 13. 15:38
Nem baj, majd az EU kivet egy brutális új adót és közösen újjáépítik Ukrajnát, még ha a 27 ország beledöglik, akkor is.
tapir32
2025. augusztus 13. 15:17
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, aláírta az szankciós dokumentumokat. Nem tartotta hatékonynak azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül. A konfliktusmegoldás felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt!
fogas paduc
2025. augusztus 13. 14:58
Ukrajna már most össze van dőlve.
piramis-2
2025. augusztus 13. 14:57
"A Kijevi Nemzeti Szocialista Intézet újabb számokat közölt." ??? Mi vaaan??? "A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet újabb számokat közölt." Jaaaa!
