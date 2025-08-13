Nyilvánosságra hozták az „ukrán Voks2025” eredményeit: sajátjai ítélték halálra Zelenszkij legnagyobb álmát
Megdöbbentő adatokat közölt a kijevi intézet.
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet újabb számokat közölt.
A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy az ukránok közel fele szerint gazdaságilag összeomlik Ukrajna 2035-re. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet most újabb számokat közölt, amelyből kiderült: a választásokkal kapcsolatban az ukránok túlnyomó többsége (75–80 százalék) továbbra is úgy véli, hogy háború idején nem szabad választást tartani.
Ezt is ajánljuk a témában
Megdöbbentő adatokat közölt a kijevi intézet.
A Pravdán megjelent kutatás szerint ugyanakkor
erős igény mutatkozik arra, hogy rögtön a béketárgyalások és a hadiállapot lezárása után választásokat tartsanak: a válaszadók 58 százaléka ezt támogatná, míg 33 százalék még halasztaná a választásokat.
Pár napja arról is írtunk, hogy Zelenszkij népszerűsége drasztikus zuhanásba kezdett az elmúlt hónapokban. Mindez arra utalhat, hogy amennyiben az alaszkai Trump–Putyin-csúcs sikerrel zárul, és a nagyhatalmak ezt követően érdemi lépést tesznek a béke irányába, úgy az ukrán elnök politikai pályafutása rohamosan a végéhez közeledhet.
Ezt is ajánljuk a témában
Pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Hatalmas a várakozás: vajon betartja-e Trump az ígéretét és sikerül lezárnia a háborút?
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre kevesebb ukrán hisz az elnökben.
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP