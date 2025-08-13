Kijelölték az időpontot az ukránok: a béke hozhatja Zelenszkij vesztét

A Pravdán megjelent kutatás szerint ugyanakkor

erős igény mutatkozik arra, hogy rögtön a béketárgyalások és a hadiállapot lezárása után választásokat tartsanak: a válaszadók 58 százaléka ezt támogatná, míg 33 százalék még halasztaná a választásokat.

Pár napja arról is írtunk, hogy Zelenszkij népszerűsége drasztikus zuhanásba kezdett az elmúlt hónapokban. Mindez arra utalhat, hogy amennyiben az alaszkai Trump–Putyin-csúcs sikerrel zárul, és a nagyhatalmak ezt követően érdemi lépést tesznek a béke irányába, úgy az ukrán elnök politikai pályafutása rohamosan a végéhez közeledhet.