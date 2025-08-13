Ft
08. 13.
szerda
Az árulás új fordítása

2025. augusztus 13. 13:09

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

2025. augusztus 13. 13:09
Magyar Nemzet

„Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen. Van ez a Hargitai Miklós a Népszavánál, na, ez aztán különleges anyagból van gyúrva, nagy szerencse, hogy ez az anyag nagyon könnyen pótolható, szinte bárhol és azonnal rendelkezésre áll, úgyhogy, ha a Hargitai elesik és letörik belőle egy darab, azonnal lehet restaurálni.

Hargitai, a különleges anyagból gyúrt népszavás cikket írt, vezért, s abban így fogalmazott:

»[…] ha 15 évnyi kétharmados kormányzás után a kormányerők legerősebb vádja az ellenfélről az, hogy voltaképpen fideszes – ezt mondja Orbán: »minden egyes beszédemen az első sorban ült, sőt ragaszkodott, hogy ott üljön, ott tapsolt, csápolt« –, és ezt visszhangozzák az outsourcolt kampányfelületek napok óta, nagyjából egy szólamban –, azt nehéz máshogy lefordítani: »ugyanolyan ócska, mint mi«.«

 Rendkívül érdekes megközelítés. Ezek szerint a mindenkori árulókkal az a baj, hogy pont olyanok, mint akiket elárultak. Tehát ha valaki rámutatott Ephialtészra, s mondá, »te ott, Ephiáltész, élj örökké!«, miképpen tette ezt Leonidász, akkor eddig rosszul tudtunk mindent, ugyanis eddig azt hittük, ez annyit jelent, te ott, Ephialtész egy nyomorult áruló vagy, a legalja, legszemetebb ember, és árulásod miatt mi most mind meghalunk, a te büntetésed pedig legyen az, hogy örökké élj, együtt ezzel a tudattal s együtt árulásod következményeivel.

Nem ezt akarta mondani Leonidász. Hanem azt, hogy te ott, Ephialtész, pont olyan vagy, mint én, mint mi.

Legalábbis ez Hargitai megfejtése, »fordítása«, ami érthető, ha figyelembe vesszük, miből gyúrták Hargitait.

S ugyanez a helyzet például Hegedűs hadnaggyal.”

Nyitókép: MTI / Mohai Balázs

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. augusztus 13. 13:38
Nocsak, Hargitainak mindegy, hogy vidd ki a bilit, vagy idd ki a bilit! Semmi gond, jövő év áprilisában újfent ürítheti a salakanyagos használati tárgyat, ötödszörre is.
Válasz erre
4
0
nyugalom
2025. augusztus 13. 13:34
Ez fleckkk et rokona?
Válasz erre
3
0
Kalmi25
2025. augusztus 13. 13:33
Aki Spanyolországban él és onnan ír a Népszavába, a nagy forróságból délibábosan látja a helyzetet
Válasz erre
6
0
catalina11
2025. augusztus 13. 13:13
Az árulás új fordítása = Magyar Péter
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!