Megható interjúban mesélt hőstettéről az ötéves kisfiú, aki megmentette az anyukáját (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt egy öt éves kisfiú, Medárd hősies tette az egész országot meghódította: amikor édesanyja cukorbetegség miatt rosszul lett, a akkor még négyéves gyerek nyugodtan tárcsázta a 112-t, és a ma már ikonikussá vált mondattal köszöntötte a diszpécsert: „Na szia Mentők!”.

A Győr Plusz Médiának adott interjúban Medárd szerényen nyilatkozott. Bár elismerte, hogy „már a csapból is ő folyik”, inkább a kapott ajándékokról és a csokoládé iránti rajongásáról mesélt lelkesen.