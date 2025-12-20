Ft
hőstett szia mentő Országos Menőszolgálat

Megható interjúban mesélt hőstettéről az ötéves kisfiú, aki megmentette az anyukáját (VIDEÓ)

2025. december 20. 09:56

Azt is elmondta, mivel szeretne majd foglalkozni, amikor felnő.

2025. december 20. 09:56
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt egy öt éves kisfiú, Medárd hősies tette az egész országot meghódította: amikor édesanyja cukorbetegség miatt rosszul lett, a akkor még négyéves gyerek nyugodtan tárcsázta a 112-t, és a ma már ikonikussá vált mondattal köszöntötte a diszpécsert: „Na szia Mentők!”.

A Győr Plusz Médiának adott interjúban Medárd szerényen nyilatkozott. Bár elismerte, hogy „már a csapból is ő folyik”, inkább a kapott ajándékokról és a csokoládé iránti rajongásáról mesélt lelkesen. 

Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy az ő beköszönése felkerült a mentőautókra, csak annyit válaszolt: „semmit”, de büszkén mutatta a „Na szia Mentők” feliratú pólóját, amit ajándékba kapott.

A kisfiú részletesen felidézte a történteket: először a „vidéki mamát” hívta fel, aki azt javasolta, hogy tárcsázza a mentőket. A mentésirányító utasításait pontosan követte. Miután a mentők kiérkeztek és ellátták édesanyját, Medárd éhesen egy szendvicset kért tőlük. Az óvodában pedig büszkén mesélte a társainak, hogy ő most már „sztár”, és elárulta:

ha nagy lesz, mentős vagy rendőr szeretne lenni.

Édesanyja büszkén mesélte, hogy egy felnőtt is megijedne egy ilyen helyzetben, nemhogy egy kisgyerek. Ő maga szinte semmire sem emlékszik az esetből, de azt elmondta, azért lett rosszul, mert a vércukormérő szenzora elromlott, és nem jelzett időben.

A kisfiú hozzátette, hogy anyukája korábban is volt már rosszul a cukorbetegsége miatt, de akkor nem kellett mentőt hívni, és ígéretet tett, hogy ezentúl még jobban figyel majd rá.

A telefonhívás hangfelvételének nyilvánosságra kerülése óta Medárd országos hírességgé vált: találkozott a miskolci mentésirányítóval is, története pedig a gyermeki bátorság és a mentőszolgálat mindennapi hősiességének szép szimbólumává lett.

Burg_kastL71-C
2025. december 20. 10:25
Az ilyen súlyos élethelyzet korábban teszi éretté a gyermeket, ez kiérződik a riport hangulatából. Megerősíti az életre.
you-brought-2-too-many
2025. december 20. 10:04
Eddig 4 éves volt. Ha pár nap kellett neki h betöltse az ötödik évét, akkor simán lehet azt mondani h 5 éves. De persze a 4 jobban hangzik, bulvárosabb is, ahogy illik.
