Megható interjúban mesélt hőstettéről az ötéves kisfiú, aki megmentette az anyukáját (VIDEÓ)

ha nagy lesz, mentős vagy rendőr szeretne lenni.
Édesanyja büszkén mesélte, hogy egy felnőtt is megijedne egy ilyen helyzetben, nemhogy egy kisgyerek. Ő maga szinte semmire sem emlékszik az esetből, de azt elmondta, azért lett rosszul, mert a vércukormérő szenzora elromlott, és nem jelzett időben.
A kisfiú hozzátette, hogy anyukája korábban is volt már rosszul a cukorbetegsége miatt, de akkor nem kellett mentőt hívni, és ígéretet tett, hogy ezentúl még jobban figyel majd rá.
A telefonhívás hangfelvételének nyilvánosságra kerülése óta Medárd országos hírességgé vált: találkozott a miskolci mentésirányítóval is, története pedig a gyermeki bátorság és a mentőszolgálat mindennapi hősiességének szép szimbólumává lett.