Megjött az EU kiváló ajánlata: adjuk fel szabadságunkat, nehogy az oroszok elvegyék tőlünk!

A háborúpárti Nyugat-Európa fő érve, hogy az oroszok fenyegetnek bennünket, a szabadságunkat, függetlenségünket, jólétünket, biztonságunkat.

Ezek csakugyan fontos értékek, amiket nem lenne jó elveszíteni. Ezért tehát mondjunk le a szabadságunkról (szólásról, sajtóról, vétóról és vallásról), a nemzeti függetlenségünkről (kövessük híven a brüsszeli ukázokat), a jólétünkről (vagyis lehetőség szerint minden pénzünket – akár hitelfelvétellel a meglévőnél is többet – adjuk Ukrajnának), energiabiztonságunkról (például az orosz gáz kitiltásával, az Északi Áramlat felrobbantása fölötti szemhunyással, a Barátság kőolajvezeték beáldozásával). Mindeme nehézségeket azért kell vállalnunk, hogy e nehézségek be ne következzenek. Vagyis egy vélelmezett, esetleges orosz támadás (mondjuk Hollandiában vagy Svédországban ennek mekkora a realitása?) és az emiatt talán bekövetkező problémák miatt vegyünk a nyakunkba most rögtön sokkal nagyobb problémákat.

Vezessük be a sorkatonaságot, fogadjuk el, hogy fiaink elesnek a fronton (még csak azt sem ígérik meg, hogy mire a falevelek lehullanak, hazatérhetnek), tanuljunk meg együtt élni az áramszünettel, túlélőcsomaggal, óvóhellyel.

Mondhatjuk, hogy bölcs politikusok előrelátása ez, mert előbb-utóbb csak bekövetkezik valami orosz támadás (főleg, ha továbbra is ilyen lelkesen provokáljuk őket). Meg kell tehát fékezni Moszkvát, mielőtt még bevonulnak Berlinbe, Párizsba vagy Amszterdamba. Kár, hogy 1945-ben nem volt meg ez az előrelátás, és nem gondolták, hogy meg sem állnak az Elbáig, és negyvenöt évig ott maradnak fél Európában.

A történelem már csak ilyen, hogy nem mindig sikerül jól előrelátni. Mátyás is: ha Szilézia vagy Bécs helyett inkább Konstantinápolyt foglalja vissza, talán mindannyian jobban járunk. Ha Bethlen Gábor nem a Harmincéves háborúba vezényli csapatait, hanem az Erdélybe nagy számban beszivárgó idegen etnikumokra veti tekintetét, ma az FK Csíkszereda focicsapata nem a román első osztályban szerepelne.