Megjött az EU kiváló ajánlata: adjuk fel szabadságunkat, nehogy az oroszok elvegyék tőlünk!

Ha meg is nyernék a háborút (amire azért senki se vegyen mérget), a halottak, sebesültek, lerombolt házak és infrastruktúra nyomán hányan maradnának?
Mint fentebb utaltam rá, azért kell tehát az oroszok ellen harcolni, mert veszélyt jelentenek a nemzeti szuverenitásra. De a mostani – és jövőképként elénk vetített – európai helyzet a lakosságcserével, eltérő vallású, etnikumú, kultúrájú és civilizációs fokon lévő migránsokkal, a genderagymosással, kötelező sorkatonasággal, szólás- és sajtószabadság korlátozásával, a jogos pénzek mondvacsinált ürügyekkel való elvételével nem a szuverenitás korlátozása? Azért vetem alá magam Brüsszelnek, és adom fel biztosan a szuverenitást (vagy annak egy részét), hogy ne kelljen feladnom egy elképzelt jövőbeli helyzetben?
Olyan, mintha inkább megfertőzném magam valami vírussal, nehogy elkapjam majd, ha egyszer egy járvánnyal ideér.
Míg a Nyugatnak a fél Európát legázoló, maga alá gyűrő, gulágépítő, százmilliók haláláért felelős bolsevik Oroszországgal semmi baja nem volt (szövetségben harcoltak velük a németek ellen), addig Putyin maga az ősgonosz, aki ellen minden pénzünket – sőt hitelből a jövőét is –, gyermekeinket, nemzeti érdekeinket, békénket oda kell vetni.
Az EU végleg, örökre ki fogja vezetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki Ursula von der Leyen.