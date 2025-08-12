Bayer Zsolt lesújtott: legérzékenyebb pontján szúrt oda Magyar Péternek (VIDEÓ)

„A háborút be kell fejezni”
A műsorban bemutattak egy koncertvideót, amelyen a Pogány Induló nevű előadó megkérdezte a fiatalokat, hogy szívtak-e rendesen, Bayer Zsolt erre reagálva közölte: nem érti a mai fiatal magyar előadókat.
Ezzel együtt – folytatta – , valószínűleg az összes nagy zenész kipróbálta már a kábítószert, viszont a nagy különbség, hogy nem erről szólt a munkásságuk, ők nem kérdezgették a közönséget, hogy szívnak-e rendesen – tette hozzá.
Arra reagálva, hogy Donald Trump kikérte az orosz-ukrán konfliktusról Orbán Viktor véleményét, az újságíró elmondta: a magyar miniszterelnök nemcsak az amerikai, de az orosz és kínai vezetővel is beszélő viszonyban van, ami Magyarország hasznára válhat.
A közelgő Trump-Putyin csúcstalálkozót érintő kérdésre felidézte, a 2014-es ukrajnai forradalomba egyes amerikai hangok szerint ötmilliárd dollárt ölt bele az Egyesült Államok, közben pedig a kelet-ukrajnai oroszokat is rengeteg nacionalista támadás érte. A Krím félsziget elcsatolása kapcsán azt mondta, ott egy népszavazás volt, amelyen így döntöttek, ahogy történt ez a Nyugat által támogatott koszovói népszavazás esetében is.
A háborút be kell fejezni, és ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna, ahol többségben élnek az oroszok, Oroszországhoz kerül, akkor „ez az ára” – mondta Bayer Zsolt.