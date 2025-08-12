Bayer Zsolt lesújtott: legérzékenyebb pontján szúrt oda Magyar Péternek (VIDEÓ)

Az ellenzéki hazugságok ellen a digitális térben, az interneten kell harcolni, mert a politika az utóbbi időszakban átköltözött a világhálóra, ezért itt kell elmondani az embereknek az igazságot – hangoztatta Bayer Zsolt publicista a Harcosok órája című online műsorban kedden.

Bayer Zsolt Magyar Péternek az elmúlt napokban megjelent videós nyilatkozataival kapcsolatban elmondta, az ellenzéki politikus számos esetben ferdít, valótlanságokat állít és hergel; így tett akkor is, amikor egy országjáró eseményen szotyis zacskót dobtak felé, amit ő „teli doboz sörként” emlegetett.

Magyar Péter megérezte a lehetőséget ebben a „merényletben”, ezért ferdítette el a valóságot – fogalmazott a publicista, majd megjegyezte, ebből „ismerszik meg a pszichopata”, hogy egy szotyis zacskóról merénylet jut eszébe.

Meglátása szerint

a baloldali újságírókat „kognitív disszonancia” jellemzi, mert annak ellenére kell dicsérniük Magyar Pétert, hogy nem értenek vele egyet.

Közölte, hogy amennyiben az újságírók mégis utánajárnak a dolgoknak, erre pedig Magyar Péter támadólag reagál, a vádakat – bár ellenükre van – a baloldali szerkesztőségek egyszerűen lenyelik.

Hangsúlyozta: ezek az újságírók is hasonlóképpen rossz színben látják Magyar Péter munkásságát, mégis magukban tartják az igazságot, hogy hatalomra segítsék az ellenzéki politikust.