Még mindig visszhangzik Amerikában, amit Trump mondott Orbán Viktorról

Donald Trump a Fehér Házban közölte, hogy a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnököt egy nagyon okos embernek nevezte.
Az Egyesült Államok vezetője méltatta a magyar miniszterelnököt. Nem kicsit; nagyon.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, ahol „meg fogja mondani” az orosz elnöknek:
Ezt a háborút be kell fejeznie.”
Ha minden jól megy, a tárgyalás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is bevonná a következő egyeztetésbe – írja a New York Post. A neves amerikai lap ebben a cikkben is megemlékezett arról, hogy Trump nagyon méltatta a magyar miniszterelnököt.
Mint ismeretes, az amerikai elnök azt is elárulta, hogy a tanácskozás előtt kikérte a magyar miniszterelnök véleményét azzal kapcsolatban, hogy az oroszokat meg lehet-e verni hagyományos háborús körülmények között. Erre így reagált a Trump által „nagyon-nagyon okos embernek” nevezett Orbán Viktor:
Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét.”
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnököt egy nagyon okos embernek nevezte.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
***
Fotó: Danny GYS / POOL / AFP