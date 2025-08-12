Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
alaszka tárgyalás orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Egyesült Államok

Még mindig visszhangzik Amerikában, amit Trump mondott Orbán Viktorról

2025. augusztus 12. 10:16

Az Egyesült Államok vezetője méltatta a magyar miniszterelnököt. Nem kicsit; nagyon.

2025. augusztus 12. 10:16
null

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, ahol „meg fogja mondani” az orosz elnöknek:

Ezt a háborút be kell fejeznie.”

Ha minden jól megy, a tárgyalás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is bevonná a következő egyeztetésbe – írja a New York Post. A neves amerikai lap ebben a cikkben is megemlékezett arról, hogy Trump nagyon méltatta a magyar miniszterelnököt. 

Mint ismeretes, az amerikai elnök azt is elárulta, hogy a tanácskozás előtt kikérte a magyar miniszterelnök véleményét azzal kapcsolatban, hogy az oroszokat meg lehet-e verni hagyományos háborús körülmények között. Erre így reagált a Trump által „nagyon-nagyon okos embernek” nevezett Orbán Viktor:

Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét.”

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

Fotó: Danny GYS / POOL / AFP

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szamóca bácsi
•••
2025. augusztus 12. 12:19 Szerkesztve
az óriásbébi egy felnőttől kér tanácsot, mielőtt egy ravasz rókával tárgyal -- alkalmatlan, de legalább fejlődő képes.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. augusztus 12. 12:16
Biztosan gutaütést kap pár libsi, és TSz szektás.
Válasz erre
1
0
catalina11
2025. augusztus 12. 11:40
Még mindig visszhangzik Amerikában, amit Trump mondott Orbán Viktorról. Az Egyesült Államok vezetője méltatta a magyar miniszterelnököt. Nem kicsit; nagyon." Epét hánynak a libernyákok. Nem kicsit. Nagyon!
Válasz erre
11
0
nyugalom
2025. augusztus 12. 11:34
Visszhangzik az egesz Európaban!
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!