Még mindig visszhangzik Amerikában, amit Trump mondott Orbán Viktorról

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, ahol „meg fogja mondani” az orosz elnöknek:

Ezt a háborút be kell fejeznie.”

Ha minden jól megy, a tárgyalás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is bevonná a következő egyeztetésbe – írja a New York Post. A neves amerikai lap ebben a cikkben is megemlékezett arról, hogy Trump nagyon méltatta a magyar miniszterelnököt.

Mint ismeretes, az amerikai elnök azt is elárulta, hogy a tanácskozás előtt kikérte a magyar miniszterelnök véleményét azzal kapcsolatban, hogy az oroszokat meg lehet-e verni hagyományos háborús körülmények között. Erre így reagált a Trump által „nagyon-nagyon okos embernek” nevezett Orbán Viktor: