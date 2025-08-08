Lehullt a lepel a „merényletkísérletéről”: ezért repült szotyis zacskó a TISZA-vezér lába elé

Nem sörösdobozt, hanem egy zacskó szotyit dobtak felé, rögtön merénylethez hasonlítja Magyar Péter azt, ami vele történt (VIDEÓ)
A Tisza-vezér a végletekig dramatizálta az incidenst, miközben el sem találta a felé dobott napraforgómag.
Konyak elmondta, egy tasak dohány, egy öngyújtó és egy zacskó szotyi volt nála, de átfutott az agyán, hogy „nehogy már a dohányomat vágjam hozzá”, így maradt a szotyis zacskó.
Megszólalt a Blikknek a férfi, aki szotyis zacskóval akarta megdobni Magyar Pétert Gyulán beszéde közben. A TISZA-vezér először sörösdobozról értekezett, hogy azzal dobták meg, majd visszakozott. A szotyis zacskó sem találta el a pártelnököt. Róbert, becenevén Konyak most azt mondja, nem akart balhét csinálni, csak véleményt nyilvánított.
Elmondta, hogy egy bohócnak tartja a Tisza Párt elnökét, és a műsor alatt egyszerűen „elöntötte az agyamat a sz*r”.
A férfit garázdasággal gyanúsították és rabosították.
Az, hogy szotyolás zacskóval tettem, utólag nyert értelmet, ugyanis ő pont a napraforgót nem volt képes megkülönböztetni a gaztól, mint az történt az egyik gazdánál készült videóban, és ami mémmé is vált – fogalmazott Konyak a lapnak.
A férfi 53 éves, és informatikusként dolgozik. Állítja, hogy egyszerű munkásember, aki „nem gondolkodik hülyén”.
Szerinte Magyar Péter egy hazugságokból élő narcisztikus ember. „A kedvencem az volt, amikor közölte, hogy »Én, politikai pályára? Ez még viccnek is rossz«. És tessék! Itt van Magyar Péter, mint egy rossz vicc, és politizál”
– mesélte Róbert.
Közölte, hogy borzasztónak tartja a Tisza Párt elnökének napi hazugságait, amelyeket kötelező jelleggel ír ki Facebook-oldalára.
Szerinte a pártvezér egy bohóc, és „szerdán annyi történt, hogy elmentem a one-man show-jára, vagy ahogy mondani szoktam, a koncertjére”.
Hangsúlyozta, „nem az vezérelt, hogy balhét csináljak”.
Mint mondta, egy tasak dohány, egy öngyújtó és egy zacskó szotyi volt nála, de átfutott az agyán, hogy „nehogy már a dohányomat vágjam hozzá”, így maradt a szotyis zacskó. Az esetet követően, másnap felhívták a rendőrök, és megkérték, hogy menjen be a kapitányságra, ahol – elmondása szerint – garázdasággal gyanúsították és rabosították.
Róbert felháborodott többek között azért, mert a hírekben először sörösdoboz szerepelt szotyolás zacskó helyett:
egy teli sörösdoboz fél kilogramm, ha azt vágtam volna hozzá, és eltalálom, komoly sérülést is okozhattam volna. Én nem vagyok ilyen bunkó. A videón is jól látszik különben, hogy a lába elé dobtam a szotyit”.
Konyakról Galló Ferenc osztott meg gondolatokat arról, kicsoda is ő valójában. Bejegyzését változtatás nélkül közöljük:
KAY NOK (Konyak)
Aki gyulai, az ismeri az örök lázadó rockert. Jellegzetes alakja a városnak, öltözete, hosszú haja szinte semmit nem változott az évek során. Emlékszem amikor 1987-ben megkezdem a gimis tanulmányaimat az ERKEL-ben, Konyak egy évfolyammal felettem járt. „C”-s volt, tesi tagozatos. Először, amikor találkoztam vele a folyóson „szecskaként”, leesett állal bámultam, hiszen életemben először állt előttem egy hús-vér rocker, egy igazi lázadó figura.
Képzeljetek el egy hátközépig érő loboncos hajú, borostás, szakadt farmeres, szegecses bőr csuklópántot viselő srácot Békés megye egyik elit gimnáziumában.
A diákok többsége (velem egyetemben) kerülte Konyakot. Egyszerűen nem illett bele az akkori közéleti normák (ne feledjük: még Kádár volt a pártfőtitkár, javában „virágzott” a szocializmus, komcsinak lenni még dicsőség volt..) által közvetített képbe. Egyébként Konyak egy békés rocker volt a hétköznapokban, az a „légynek sem tud ártani” típus.
Persze Konyak sem nagyon találta a helyét a gimiben. Iskolai ünnepségekre, suli discókba nem járt. Járt ellenben játékgépezni, (gyakorlatilag a Komló oldalában levő játékterem volt a törzshelye) kocsmázni, na és rock koncertekre. Sőt, szerintem akkoriban Gyulán rock koncert nélküle el sem kezdődött!
Igazából egy koncert „élmény” hozott össze vele! Történt ugyanis, hogy 1987 őszén a CPG félig illegális koncertet adott Gyulán a Csiga kertben, IFA platóról! A felettem járó koleszos rocker srácoktól tudtam meg az időpontot, a helyszint (este 9-kor kezdődött a koncert) és egy haverommal elmentem rá én is.
Távolabbról figyeltük az eseményeket, az IFA platón tolták a „punk -rock”-ot a szegedi srácok, a hosszú hajú, rocker srácok csápoltak, pogóztak. Mígnem felhangzott a talán legismertebb nótájuk: „Áll egy ifjú élmunkás a téren / Kommunista szombatot tart éppen”; azonban a nóta nem a később kiadott és a YouTube-on ma is hallható „Dúúúúli, dúúúúli a réten / Dúúúúli, dúúúúli a réten” refrénnel folytatódott, hanem az eredeti szöveggel: „ROHADT BÜDÖS KOMMUNISTA BANDA / MÉRT NINCSENNEK EZEK FELAKASZTVA!”
Ahogy ez elhangzott, azonnal előjött legalább 20 rendőr a környező bokrok, fák takarásából, az IFA „beröffent”, a zenekar menekült, a tömeg szétspriccelt!
A rendőrök a hosszúhajú, bőrszerkós srácokat ütötték verték gumibottal, ahol érték, és akit leterítettek a földre, a verés után kezdték az igazoltatásukat!
A haverommal egy bokor tövében lapulva néztük az eseményeket, majd remegve a félelemtől hanyatt-homlok menekültünk a kolesz irányába!
Másnap a fél gimi erről suttogott, kissé hősnek éreztem magam én is, mert ott voltam! Igaz lapulva, menekülve, de 15 évesen mégiscsak ott voltam. De az igazi hős Konyak volt! Ugyanis neki a vállán és a hátán is látszottak a „Kádár kolbász” (gumibot) nyomai, még a lányok is félelemmel vegyes tisztelettel nézték a sérüléseit! Hős volt na!
Egy pár napig. Akkoriban nem volt internet, nem szerveződött rajongótábora, a napok hetekké, hónapokká váltak, a sztori elhalványult. Konyak nyomta tovább a játékgépet (pár hónapig azért sokan meghívták egy-egy sörre, vagy adtak neki pár 10-est, hogy gépezhessen) és az egész sztori elfelejtődött.
Mígnem harmincvalahány év után Konyak újra a figyelem középpontjába került. Konyak, harmincvalahány éve mit sem változott! Hátközépig érő loboncos hajú, borostás, szakadt farmeres, szegecses bőr csuklópántos, bőrszerkós örök lázadó rocker maradt, aki most éppen hozzávágott egy szotyis zacskót Magyar Péterhez! Mint ahogy írtam, Konyak alapvetően egy békés rocker, nem a képen látható „SAMUT” vágta hozzá MP-hez…
Az élet megy tovább, ahogy anno a gimiben is volt ’87-ben, a napok hetekké, hónapokká válnak, a sztori elhalványul, és Konyak itt marad velünk.
Úgy ahogy megismertük: Hátközépig érő loboncos hajú, borostás, szakadt farmeres, szegecses bőr csuklópántos, bőrszerkós örök lázadó rocker-ként!
U.i: Konyak, ha összefutunk a városban vendégem vagy egy sörre!
