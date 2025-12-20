Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin miami kirill dmitrijev út donald trump

Putyin embere már úton van: folytatódnak a titkos tárgyalások Trump csapatával Miamiban

2025. december 20. 09:44

Miközben a fronton nincs tűzszünet, a diplomácia a háttérben új szintre lépett: Miamiban tárgyal Putyin különmegbízottja Trump csapatával.

2025. december 20. 09:44
null

Moszkva újabb diplomáciai lépésre készül: Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja Miamiba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trump közvetlen környezetével – írja a KárpátHír

Az orosz diplomata Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel egyeztet, miközben az amerikai fél már pénteken külön fogadta az ukrán tárgyalódelegációt is.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A látogatást maga Kirill Dmitrijev erősítette meg egy rövid közösségi médiás bejegyzéssel („Úton Miamiba”). Tárgyalópartnerei Trump közel-keleti különmegbízottja, Steven Witkoff, valamint veje és főtanácsadója, Jared Kushner lesznek. 

A szervezők ugyanakkor világossá tették: háromoldalú csúcstalálkozóról szó sincs.

Az amerikai diplomácia úgynevezett „ingadiplomáciát” folytat Floridában. Trump emberei külön-külön tárgyalnak az orosz és az ukrán féllel, szigorúan ügyelve arra, hogy a két delegáció még véletlenül se találkozzon. Dmitrijev és az ukrán küldöttség közvetlen érintkezését teljesen kizárták.

Az ukrán oldalt pénteken Rusztem Umerov főtárgyaló képviselte. A háttéregyeztetések célja a nyugati sajtó szerint nem a gyors áttörés, hanem az álláspontok feltérképezése és a Trump-stáb lehetséges közvetítői szerepének előkészítése – közvetlen konfrontáció nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kristina Kormilitsyna / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2025. december 20. 10:36
Egy kis parti Epstein szigeten?
Válasz erre
1
3
tasijani22000
•••
2025. december 20. 10:30 Szerkesztve
Ez az a népirtó patkány cionáci féreg Jared Kushner, akinek az adja az akkreditációját, hogy Trump veje? Ez az a népirtó patkány cionáci féreg Jared Kushner, akinek a cégei már jóval Gáza lerombolása ELŐTT elkészítették Gáza területének "újjáépítési" terveit az immár palesztinmentesített tengerpartra? youtube.com/watch?v=wLKlYaFSOmQ
Válasz erre
0
2
Chekke-Faint
2025. december 20. 10:28
Sejthetttük eddig is, hogy Ukrajna sorsát nem az ukránok fogják eldönteni. Az, hogy a háttérben mi zajlik azt csak sejteni lehet. 1 biztos nem ukrajnának fog kedvezni a történet. Tehát még mindig az a kérdés, az Eu miért is erőködik hatalmas pénzekkel, amelyek biztosan az arany klotyón lesznek lehúzva...
Válasz erre
4
0
sozlib_abschaum
2025. december 20. 10:01
Most tárgyalják Kárpátalja visszatérését!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!