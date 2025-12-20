Putyin embere már úton van: folytatódnak a titkos tárgyalások Trump csapatával Miamiban

A szervezők ugyanakkor világossá tették: háromoldalú csúcstalálkozóról szó sincs.

Az amerikai diplomácia úgynevezett „ingadiplomáciát” folytat Floridában. Trump emberei külön-külön tárgyalnak az orosz és az ukrán féllel, szigorúan ügyelve arra, hogy a két delegáció még véletlenül se találkozzon. Dmitrijev és az ukrán küldöttség közvetlen érintkezését teljesen kizárták.

Az ukrán oldalt pénteken Rusztem Umerov főtárgyaló képviselte. A háttéregyeztetések célja a nyugati sajtó szerint nem a gyors áttörés, hanem az álláspontok feltérképezése és a Trump-stáb lehetséges közvetítői szerepének előkészítése – közvetlen konfrontáció nélkül.