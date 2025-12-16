Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Messenger kémkedés Facebook WhatsApp Meta Instagram mesterséges intelligencia

A jövő elkezdődött: a Meta mostantól a gondolataidból is reklámot gyárt

2025. december 16. 05:17

December 16-tól gyökeresen átalakul a Facebook, a Messenger és a WhatsApp világa: a Meta rögzítheti az MI-vel folytatott beszélgetéseinket. Szakértő szerint ezzel új korszak kezdődik – amelyben a felhasználó maga lesz az áru.

2025. december 16. 05:17
null
Veress Csongor Balázs

A Meta december közepétől megkezdi a felhasználók a mesterséges intelligenciával (AI) folytatott beszélgetéseinek feldolgozását, hogy ezekből személyre szabott hirdetéseket és tartalmakat állítson elő, így próbálva fedezni a közösségi óriásvállalat a mesterséges intelligenciába ölt hatalmas összegeket. 

A beszélgetések elemzése sokak szerint újabb veszélyes határátlépést jelent a digitális adatvédelemben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

A működési logika egyszerű: ha valaki túrázási tippeket kér a Meta AI chatbotjától, akkor az Instagram és a Facebook rövidesen túrabakancsokat, felszereléseket és túrázással kapcsolatos videókat kezd el megjeleníteni számára a hírfolyamban.

A vállalat szerint a Meta AI jelenleg havonta egymilliárd felhasználót szolgál ki, akik a Facebookon, az Instagramon, a WhatsAppon vagy az önálló Meta AI alkalmazáson keresztül beszélgetnek a chatbottal.

A felhasználók nem tilthatják le általánosan, hogy a Meta a csevegéseiket felhasználja,

ugyanakkor a cég azt ígéri: bizonyos típusú beszélgetéseket – például vallási vagy politikai nézetekre, szexuális orientációra, egészségi állapotra, illetve faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó információkat – nem dolgoznak fel. A december 16. előtt folytatott csevegéseket sem érinti az új gyakorlat.

Ezt is ajánljuk a témában

„A Meta új szabályai gyakorlatilag egy tömeges adatbetakarítási műveletet indítanak el, amelynek a felhasználó lesz a vesztese” – jelentette ki érdeklődésünkre Székely János, a kolozsvári Sapientia EMTE adjunktusa, aki részletesen elemezte, milyen következményekkel jár, hogy a Facebookot, a Messengert és a WhatsAppot működtető Meta óriásvállalat októbertől értesítette felhasználóit: december 16-ától megváltoznak a felhasználási feltételek.

Székely szerint ezek a módosítások lényegében arról szólnak, hogy a generatív mesterséges intelligencia (MI) eszközeinek használata során megszerzett információkat mostantól a Meta rögzítheti, és felhasználhatja egyes tartalmak és reklámok személyre szabására. A cég tehát begyűjti mindazt, amit a felhasználók a Meta által biztosított MI-eszközökkel – például a Meta AI-val vagy az MI-videók készítésére szolgáló Meta Vibes-szal – folytatott „beszélgetések” során megosztanak. 

Ezekből fogyasztói preferenciákat mutatnak ki, profilt alkotnak, majd ez alapján célzott tartalmakat és reklámokat szolgáltatnak a felhasználóknak”

 – mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

Székely egy példával is érzékeltette, milyen hatása lesz ennek: Ha egy felhasználó rendszeresen vámpíros témájú tiniregényekről beszélget a Meta AI-jal, vagy vámpíros rövidfilmeket generáltat a Meta Vibes-szal, akkor hirtelen a Facebook hírfolyamát is elöntik majd a vámpíros tartalmak és reklámok. Hozzátette: a példa szándékosan sarkított, de tökéletesen mutatja a lényeget – a Meta tömeges adatgyűjtésbe kezd, hogy végre pénzt csináljon a fejlesztési költségekben „észveszejtő” MI-eszközeiből.

A szakértő szerint ugyanis az MI-forradalom egyik fő problémája az, hogy az informatikai óriásvállalatok egyelőre nem találták ki, hogyan hozzák vissza azokat a dollárszázmilliárdokban mérhető befektetéseket, amelyeket MI-algoritmusok betanítására és hatalmas adatközpontok építésére költöttek.

 „A Meta most átvágta ezt a gordiuszi csomót: rögzíti a felhasználók és az MI-eszközök közti interakciókat, profilt alkot belőlük, és a profilt eladja a hirdetőknek.

 A felhasználó a termék” – véli az egyetemi oktató. 

Hangsúlyozta: sokan azt mondhatnák, ebben nincs újdonság, hiszen a Google vagy a Microsoft is rögzíti, milyen weboldalakat látogatunk vagy milyen kereséseket indítunk. „Csakhogy eddig racionális ember nem folytatott hosszabb, személyes beszélgetést egy keresőmotorral. Pár keresőszó, és vége is volt az interakciónak. A Meta AI-jal azonban a beszélgetések hosszabbak, sokrétűek, a felhasználók akár bizalmas adatokat is megoszthatnak vele, amelyek aztán visszaköszönnek a róluk alkotott profilban és az annak alapján felszolgált tartalmakban” – jelentette ki a szakértő.

A bejelentés kezdetben komoly megdöbbenést váltott ki, főként azért, mert a Facebook, a Messenger és a WhatsApp rengeteg személyes adatot kezel, és a Meta kezében összpontosuló üzenetküldő szolgáltatások végponttól végpontig titkosított, erősen védett kommunikációt ígérnek. „Egyes rémhírek szerint a Meta ezentúl a felhasználók közti üzeneteket is begyűjtené” – emlékeztetett Székely. Ez azonban nem igaz: 

a felhasználók egymás közötti kommunikációjára vonatkozó szabályok nem változnak.

 „De a helyzet akkor sem rózsás, mert a WhatsAppon keresztül folytatott Meta AI-beszélgetések december 16. után szintén rögzítésre kerülnek. Ez gyengíti a platformba vetett bizalmat” – hangsúlyozta az adjunktus.

Ezt is ajánljuk a témában

A Meta azt ígéri, hogy az MI-csevegések alapján nem rögzíti a felhasználók vallási hovatartozását, szexuális orientációját, politikai vagy filozófiai nézeteit, etnikai hovatartozását és más érzékeny adatokat. Csakhogy – mutatott rá a szakértő – 

a  felhasználók számára nem biztosítanak valódi eszközt arra, hogy az adatgyűjtést letiltsák vagy megakadályozzák

Bár a WhatsApp esetében létezik egy kiskapu (ha nincs hozzáadva az adott fiók az Accounts Centerhez, akkor nem rögzítik a beszélgetéseket), ez korántsem tekinthető átfogó védelemnek.

Közben – folytatta – az Európai Bizottság illetékesei hallgatnak, pedig az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az MI-rendelet éppen az ilyen helyzetek elleni védelmet ígérte. Székely emlékeztetett: épp egy hete szivárgott ki, hogy az EU-ban folyamatban van a GDPR enyhítése, „lényegében felhígítása”, annak érdekében, hogy a személyes adatok MI-alkalmazások általi tömeges begyűjtése – amely a profilalkotást is lehetővé teszi – ne ütközzön az adatvédelmi normákba, ha azt „betanítási céllal” végzik. 

Szavaival: „Nehéz nem összefüggést, sőt egyenesen behódolást látni e törekvés és J.D. Vance amerikai alelnök év eleji, alig kendőzött fenyegetése között, amikor felszólította az EU-t az MI szerinte túlzóan pesszimista szabályozásának enyhítésére.”

Székely szerint egyértelmű, hogy az MI-fejlesztések költségeinek fedezésére az IT-óriások egyre inkább próbálnak pénzt kisajtolni az MI és a felhasználók interakcióiból. Ennek során pedig nem riadnak vissza olyan, adatvédelmi szempontból „hajmeresztően kockázatos megoldásoktól”, mint a profilalkotás és a célzott reklámozás, amely lényegében már a felhasználók megfigyeléseként is értékelhető.

A Meta AI-beszélgetések tömegesen tartalmaznak majd érzékeny, személyes adatokat, olyan véleményeket és nézeteket, amelyeket a felhasználók nem szeretnének viszontlátni reklámok formájában. 

És az adatok feldolgozása gépi úton, a Meta saját MI-eszközeivel történik majd. Ez pedig potenciálisan összeegyeztethetetlen az EU adatvédelmi és MI-rendeleteivel is” – zárta gondolatait a kolozsvári Sapientia EMTE oktatója.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Hogyan lehet tiltakozni az ellen, hogy a Meta a Facebook- és Instagram-adataidat MI-képzésre használja?

A Meta közzétett egy űrlapot, amelyen keresztül jelezheted, hogy nem járulsz hozzá személyes adataid MI-képzéshez való felhasználásához. Az űrlap kitöltéséhez be kell jelentkezni a Facebook- vagy Instagram-fiókba. Az űrlap megadásához szükség van egy e-mail-címre, amelyre a Meta elküldi a tiltakozás visszaigazolását — ez nem feltétlenül ugyanaz, mint ami a fiókodhoz tartozik. 

Az űrlap kérhet indoklást is, de nem kötelező magyarázatot adni. Ha több, egymáshoz kapcsolt fiókja is van (például két Instagram-profil), elég egyikből tiltakozni, a döntés minden összekapcsolt fiókra érvényes lesz.

Lépések

- Jelentkezzen be Facebook- vagy Instagram-fiókkjába.

- Keresse meg az „AI at Meta” vagy „Generative AI / MI-adatok” stb. szekciót. 

- Válassza az „Objection / Tiltakozás” opciót.

- Ha Meta adatbázisában szeretné látni, mit használtak fel önről, kérhet adat-hozzáférést, illetve törlést is („Request deletion / access”) az adatvédelmi bejelentő űrlapon.

Fontos: még ha el is küldi az űrlapot — nem biztos, hogy a Meta minden esetben törli az adatait, de jogilag dokumentálva lesz, hogy tiltakozott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jonathan Raa / AFP

A témáról egy beszélgetést itt nézhet meg:

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. december 16. 06:15
semmi baj nincs ezzel az egésszel addig amíg a politika be nem avatkozik ha ingyen használod a MIt akkor fizess úgy, hogy megbombáznak reklámokkal de amikor tényellenőrök meg politikai szűrők kezdik pásztázni a mindennapjaidat akkor elkezdődött a diktatúra. És úgy látom itt is csak azon megy az aggódás, hogy ki legyen a diktátor. Egy liberált woke bábú vagy ami mindenképp elkerülendő, a liberált woke által falra festett ördög.
Válasz erre
1
0
Pandaka pygmaea
2025. december 16. 06:03
A FB-huszár Poloskának ugyan milyen reklámokat dobálhat fel... :D
Válasz erre
4
0
zsocc44
2025. december 16. 05:56
Egyszerű, nem kell használni… a meta “termékei” nélkül is remekül lehet élni.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!