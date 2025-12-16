A jövő elkezdődött: a Meta mostantól a gondolataidból is reklámot gyárt

Hogyan lehet tiltakozni az ellen, hogy a Meta a Facebook- és Instagram-adataidat MI-képzésre használja?

A Meta közzétett egy űrlapot, amelyen keresztül jelezheted, hogy nem járulsz hozzá személyes adataid MI-képzéshez való felhasználásához. Az űrlap kitöltéséhez be kell jelentkezni a Facebook- vagy Instagram-fiókba. Az űrlap megadásához szükség van egy e-mail-címre, amelyre a Meta elküldi a tiltakozás visszaigazolását — ez nem feltétlenül ugyanaz, mint ami a fiókodhoz tartozik.

Az űrlap kérhet indoklást is, de nem kötelező magyarázatot adni. Ha több, egymáshoz kapcsolt fiókja is van (például két Instagram-profil), elég egyikből tiltakozni, a döntés minden összekapcsolt fiókra érvényes lesz.

Lépések

- Jelentkezzen be Facebook- vagy Instagram-fiókkjába.

- Keresse meg az „AI at Meta” vagy „Generative AI / MI-adatok” stb. szekciót.

- Válassza az „Objection / Tiltakozás” opciót.

- Ha Meta adatbázisában szeretné látni, mit használtak fel önről, kérhet adat-hozzáférést, illetve törlést is („Request deletion / access”) az adatvédelmi bejelentő űrlapon.

Fontos: még ha el is küldi az űrlapot — nem biztos, hogy a Meta minden esetben törli az adatait, de jogilag dokumentálva lesz, hogy tiltakozott.