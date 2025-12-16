A jövő elkezdődött: a Meta mostantól a gondolataidból is reklámot gyárt

Tönkreteszi a zeneipart a mesterséges intelligencia
Virálisan terjed a zenekészítés "ChatGPT-je", de vajon jó ez nekünk?
December 16-tól gyökeresen átalakul a Facebook, a Messenger és a WhatsApp világa: a Meta rögzítheti az MI-vel folytatott beszélgetéseinket. Szakértő szerint ezzel új korszak kezdődik – amelyben a felhasználó maga lesz az áru.
A Meta december közepétől megkezdi a felhasználók a mesterséges intelligenciával (AI) folytatott beszélgetéseinek feldolgozását, hogy ezekből személyre szabott hirdetéseket és tartalmakat állítson elő, így próbálva fedezni a közösségi óriásvállalat a mesterséges intelligenciába ölt hatalmas összegeket.
A beszélgetések elemzése sokak szerint újabb veszélyes határátlépést jelent a digitális adatvédelemben.
A működési logika egyszerű: ha valaki túrázási tippeket kér a Meta AI chatbotjától, akkor az Instagram és a Facebook rövidesen túrabakancsokat, felszereléseket és túrázással kapcsolatos videókat kezd el megjeleníteni számára a hírfolyamban.
A vállalat szerint a Meta AI jelenleg havonta egymilliárd felhasználót szolgál ki, akik a Facebookon, az Instagramon, a WhatsAppon vagy az önálló Meta AI alkalmazáson keresztül beszélgetnek a chatbottal.
A felhasználók nem tilthatják le általánosan, hogy a Meta a csevegéseiket felhasználja,
ugyanakkor a cég azt ígéri: bizonyos típusú beszélgetéseket – például vallási vagy politikai nézetekre, szexuális orientációra, egészségi állapotra, illetve faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó információkat – nem dolgoznak fel. A december 16. előtt folytatott csevegéseket sem érinti az új gyakorlat.
Ezt is ajánljuk a témában
Virálisan terjed a zenekészítés "ChatGPT-je", de vajon jó ez nekünk?
„A Meta új szabályai gyakorlatilag egy tömeges adatbetakarítási műveletet indítanak el, amelynek a felhasználó lesz a vesztese” – jelentette ki érdeklődésünkre Székely János, a kolozsvári Sapientia EMTE adjunktusa, aki részletesen elemezte, milyen következményekkel jár, hogy a Facebookot, a Messengert és a WhatsAppot működtető Meta óriásvállalat októbertől értesítette felhasználóit: december 16-ától megváltoznak a felhasználási feltételek.
Székely szerint ezek a módosítások lényegében arról szólnak, hogy a generatív mesterséges intelligencia (MI) eszközeinek használata során megszerzett információkat mostantól a Meta rögzítheti, és felhasználhatja egyes tartalmak és reklámok személyre szabására. A cég tehát begyűjti mindazt, amit a felhasználók a Meta által biztosított MI-eszközökkel – például a Meta AI-val vagy az MI-videók készítésére szolgáló Meta Vibes-szal – folytatott „beszélgetések” során megosztanak.
Ezekből fogyasztói preferenciákat mutatnak ki, profilt alkotnak, majd ez alapján célzott tartalmakat és reklámokat szolgáltatnak a felhasználóknak”
– mondta.
Ezt is ajánljuk a témában
Míg Európa vezető országai, mint például Dánia, élen járnak a MI üzleti alkalmazásában, Magyarország még keresi az útját. Az mesterséges intelligencia technológia hazai fejlődése azonban ígéretes trendeket mutat, amelyeket érdemes közelebbről megvizsgálni.
Székely egy példával is érzékeltette, milyen hatása lesz ennek: „Ha egy felhasználó rendszeresen vámpíros témájú tiniregényekről beszélget a Meta AI-jal, vagy vámpíros rövidfilmeket generáltat a Meta Vibes-szal, akkor hirtelen a Facebook hírfolyamát is elöntik majd a vámpíros tartalmak és reklámok”. Hozzátette: a példa szándékosan sarkított, de tökéletesen mutatja a lényeget – a Meta tömeges adatgyűjtésbe kezd, hogy végre pénzt csináljon a fejlesztési költségekben „észveszejtő” MI-eszközeiből.
A szakértő szerint ugyanis az MI-forradalom egyik fő problémája az, hogy az informatikai óriásvállalatok egyelőre nem találták ki, hogyan hozzák vissza azokat a dollárszázmilliárdokban mérhető befektetéseket, amelyeket MI-algoritmusok betanítására és hatalmas adatközpontok építésére költöttek.
„A Meta most átvágta ezt a gordiuszi csomót: rögzíti a felhasználók és az MI-eszközök közti interakciókat, profilt alkot belőlük, és a profilt eladja a hirdetőknek.
A felhasználó a termék” – véli az egyetemi oktató.
Hangsúlyozta: sokan azt mondhatnák, ebben nincs újdonság, hiszen a Google vagy a Microsoft is rögzíti, milyen weboldalakat látogatunk vagy milyen kereséseket indítunk. „Csakhogy eddig racionális ember nem folytatott hosszabb, személyes beszélgetést egy keresőmotorral. Pár keresőszó, és vége is volt az interakciónak. A Meta AI-jal azonban a beszélgetések hosszabbak, sokrétűek, a felhasználók akár bizalmas adatokat is megoszthatnak vele, amelyek aztán visszaköszönnek a róluk alkotott profilban és az annak alapján felszolgált tartalmakban” – jelentette ki a szakértő.
A bejelentés kezdetben komoly megdöbbenést váltott ki, főként azért, mert a Facebook, a Messenger és a WhatsApp rengeteg személyes adatot kezel, és a Meta kezében összpontosuló üzenetküldő szolgáltatások végponttól végpontig titkosított, erősen védett kommunikációt ígérnek. „Egyes rémhírek szerint a Meta ezentúl a felhasználók közti üzeneteket is begyűjtené” – emlékeztetett Székely. Ez azonban nem igaz:
a felhasználók egymás közötti kommunikációjára vonatkozó szabályok nem változnak.
„De a helyzet akkor sem rózsás, mert a WhatsAppon keresztül folytatott Meta AI-beszélgetések december 16. után szintén rögzítésre kerülnek. Ez gyengíti a platformba vetett bizalmat” – hangsúlyozta az adjunktus.
Ezt is ajánljuk a témában
Megjelent az európai uniós szabályozás a mesterséges intelligenciához, szakértőt kérdeztünk róla.
A Meta azt ígéri, hogy az MI-csevegések alapján nem rögzíti a felhasználók vallási hovatartozását, szexuális orientációját, politikai vagy filozófiai nézeteit, etnikai hovatartozását és más érzékeny adatokat. Csakhogy – mutatott rá a szakértő –
a felhasználók számára nem biztosítanak valódi eszközt arra, hogy az adatgyűjtést letiltsák vagy megakadályozzák.
Bár a WhatsApp esetében létezik egy kiskapu (ha nincs hozzáadva az adott fiók az Accounts Centerhez, akkor nem rögzítik a beszélgetéseket), ez korántsem tekinthető átfogó védelemnek.
Közben – folytatta – az Európai Bizottság illetékesei hallgatnak, pedig az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az MI-rendelet éppen az ilyen helyzetek elleni védelmet ígérte. Székely emlékeztetett: épp egy hete szivárgott ki, hogy az EU-ban folyamatban van a GDPR enyhítése, „lényegében felhígítása”, annak érdekében, hogy a személyes adatok MI-alkalmazások általi tömeges begyűjtése – amely a profilalkotást is lehetővé teszi – ne ütközzön az adatvédelmi normákba, ha azt „betanítási céllal” végzik.
Szavaival: „Nehéz nem összefüggést, sőt egyenesen behódolást látni e törekvés és J.D. Vance amerikai alelnök év eleji, alig kendőzött fenyegetése között, amikor felszólította az EU-t az MI szerinte túlzóan pesszimista szabályozásának enyhítésére.”
Székely szerint egyértelmű, hogy az MI-fejlesztések költségeinek fedezésére az IT-óriások egyre inkább próbálnak pénzt kisajtolni az MI és a felhasználók interakcióiból. Ennek során pedig nem riadnak vissza olyan, adatvédelmi szempontból „hajmeresztően kockázatos megoldásoktól”, mint a profilalkotás és a célzott reklámozás, amely lényegében már a felhasználók megfigyeléseként is értékelhető.
A Meta AI-beszélgetések tömegesen tartalmaznak majd érzékeny, személyes adatokat, olyan véleményeket és nézeteket, amelyeket a felhasználók nem szeretnének viszontlátni reklámok formájában.
És az adatok feldolgozása gépi úton, a Meta saját MI-eszközeivel történik majd. Ez pedig potenciálisan összeegyeztethetetlen az EU adatvédelmi és MI-rendeleteivel is” – zárta gondolatait a kolozsvári Sapientia EMTE oktatója.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy új dániai javaslat szerint hamarosan mindenki szerzői jogdíjat kérhet saját arcának online felhasználásáért. Ez nem sci-fi, hanem a mesterséges intelligencia korszakának válasza: határozott lépés a deepfake-videók és személyazonosság lopások ellen.
A Meta közzétett egy űrlapot, amelyen keresztül jelezheted, hogy nem járulsz hozzá személyes adataid MI-képzéshez való felhasználásához. Az űrlap kitöltéséhez be kell jelentkezni a Facebook- vagy Instagram-fiókba. Az űrlap megadásához szükség van egy e-mail-címre, amelyre a Meta elküldi a tiltakozás visszaigazolását — ez nem feltétlenül ugyanaz, mint ami a fiókodhoz tartozik.
Az űrlap kérhet indoklást is, de nem kötelező magyarázatot adni. Ha több, egymáshoz kapcsolt fiókja is van (például két Instagram-profil), elég egyikből tiltakozni, a döntés minden összekapcsolt fiókra érvényes lesz.
- Jelentkezzen be Facebook- vagy Instagram-fiókkjába.
- Keresse meg az „AI at Meta” vagy „Generative AI / MI-adatok” stb. szekciót.
- Válassza az „Objection / Tiltakozás” opciót.
- Ha Meta adatbázisában szeretné látni, mit használtak fel önről, kérhet adat-hozzáférést, illetve törlést is („Request deletion / access”) az adatvédelmi bejelentő űrlapon.
Fontos: még ha el is küldi az űrlapot — nem biztos, hogy a Meta minden esetben törli az adatait, de jogilag dokumentálva lesz, hogy tiltakozott.
Ezt is ajánljuk a témában
Jól eldugtak minden adatot, nehogy átvizsgálják őket, most csúnya bírsággal nézhetnek szembe.
Nyitókép: Jonathan Raa / AFP
A témáról egy beszélgetést itt nézhet meg: