Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
jogvédelem deepfake képmás jog személy mesterséges intelligencia

A jövő elkezdődött: egy törvénytervezet szerzői jogot adna az arcodnak

2025. szeptember 05. 12:48

Egy új dániai javaslat szerint hamarosan mindenki szerzői jogdíjat kérhet saját arcának online felhasználásáért. Ez nem sci-fi, hanem a mesterséges intelligencia korszakának válasza: határozott lépés a deepfake-videók és személyazonosság lopások ellen.

2025. szeptember 05. 12:48
null
Veress Csongor Balázs

A dán kormány a személyek arcának (pontosabban képmásának) szerzői jogvédelemben részesítését tervezi az online térben, egy nemrégiben közzétett törvényjavaslat szerint. Lényegében minden állampolgár ezzel jogdíjra jogosulttá válik képmása ábrázolásáért cserébe. 

Bár erre vonatkozó jogszabály még nincs hatályban, a jogalkotói megoldás már most komoly hírnévre tett szert, és nem is ok nélkül. Ezzel a módszerrel ugyanis hatékonyan, vagyis olcsón és főleg gyorsan kezelhető a mesterséges intelligencia (MI) fejlődésével előállt egyik legaktuálisabb probléma: az úgynevezett „deepfake-videók” által jelentett kockázat.

A témáról Székely Jánossal, a kolozsvári Sapientia EMTE adjunktusával beszélgettünk. Az oktató kijelentette, hogy 

az MI mostani fejlettségi szintje már bőven elegendő arra, hogy – akár valós – személyeket ábrázoló, minden szempontból hihetőnek tűnő, mégis valótlan tartalmú fényképeket, hang- és videófelvételeket generáljon. 

Ezeket gyűjtőnéven deepfake-nek (szó szerint mélyhamisítványnak) szokás nevezni. A deepfake-ek vicces, trambulinon ugráló nyusziktól, vagy medvéktől egészen Barack Obama letartóztatásáig mindenféle élethelyzetet ábrázolhatnak és a súlyos dezinformációs hatás mellett sérthetik a rajtuk felismerhetően szerepeltetett személyek jogait.

Ezt is ajánljuk a témában

Székely szerint ezért felvetődött a dilemma: mi a leghatékonyabb módszer a deepfake-ek leküzdésére, különösen, amikor azok nem közszereplők szatirikus bemutatását célozzák, 

hanem a magánélethez való jogot sértik, esetleg megszégyenítő élethelyzetben ábrázolnak egyes személyeket.

A szakértő úgy vélte, előfordulhat például, hogy a focimeccsen véletlenszerűen lencsevégre kapott szurkolók másnap a neten egy deepfake-videóban már reklámarcokként, esetleg nevetséges balesetek áldozataként, vagy éppen egy olyan tömegrendezvény résztvevőiként tűnnek fel, ahol jelen sem voltak. Sőt, a házból sem kell kimennünk, a deepfake-ek veszélyének akkor is ki leszünk téve. 

A közösségi média telis-tele van az egyes felhasználók, családtagjaik, sőt gyermekeik fényképeivel, videóival, amikből az MI minden szempontból hihető, tartalmakat generálhat. 

Lényegében bárkiről, bármilyen élethelyzetet ábrázoló deepfake-videó készülhet. Az ilyen tartalmak úgymond virálissá válása pedig jobb esetben az egyén megbecsülését, rosszabb esetben karrierjét (elég csak a Coldplay-koncerten ölelkező párra gondolni), vagy akár életét veszélyeztetheti. A probléma tehát nem csak valós, hanem súlyos, és lényegét tekintve megoldatlan.

Ezt is ajánljuk a témában

Székely kifejtette, hogy mindenféle szabályozási megoldás született már a kérdésben, csak éppen egyik sem igazán működik. Az EU Általános adatvédelmi rendelete az arcképet személyes adatnak minősíti, azonban az „adatkezelő” tettenérése nehézkes és a videókat közreadó platformok ellenállásába ütközhet. 

A digitális szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós rendelet a káros tartalmak levételére kényszerítheti a platformokat, de egyrészt számos weboldal nem minősül platformnak, másrészt pedig vitatható, hogy pontosan mi is minősül káros tartalomnak. 

A személyiségi jogok védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályok sem nyújtanak hatékony oltalmat a deepfake-ek ellen, 

mert nem mindig azonosítható a jogsértésért felelős személy, a platformok pedig ilyenkor a felelősséget akár el is háríthatják, de legfőképpen akadályozhatják a tartalom gyors levételét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az adjunktus hangsúlyozta, hogy itt jön képbe a szerzői jog, az internetjog közel szó szerinti szent tehene. Elsősorban az Egyesült Államok nemzetközi nyomására, amely végletekig elkötelezett az amerikai nagyvállalatok szellemi tulajdonának az online térben oltalmazása iránt, a szerzői jogok gyorsan és drasztikus eszközökkel is érvényesíthetők. Az önszabályozás (van, hogy egyenesen öncenzúra) különösen magasfokon érvényesül ilyenkor a platformok körében. 

Amíg a YouTube, az Instagram, a Facebook és más hasonló oldalak rendszerint csak ímmel-ámmal hajlandóak korlátozni, vagy leszedni a becsületsértő tartalmakat (különösen, amikor azok az adott platform, illetve tulajdonosa gyakran alig titkolt politikai orientációjával egyeznek), a szerzői jogsértésre történő egyszerű hivatkozás rendszerint elegendő a kép, vagy a videó azonnali, akadékoskodásmentes törléséhez.

Az sem kizárt, hogy a dánok megtalálták az online térben egyre aggasztóbb méreteket öltő deepfake-jelenség valódi ellenszerét, legalábbis, amíg a szerzői jogokat az emberi méltósággal, annak egyéni és csoportos megnyilvánulásaival szemben a platformok működtetői elsőbbséggel hajlamosak érvényesíteni – zárta gondolatait az erdélyi egyetemi okatató.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Chris DELMAS / AFP

Íme, egy videó a deepfake jelenségről:

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. szeptember 05. 14:28
Van benne valami...
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. szeptember 05. 13:17
Megint életszerűtlen szabályozás lesz belőle, mint a GDPR-ból vagy a szexuális beleegyezési form-okból....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!