A jövő elkezdődött: egy törvénytervezet szerzői jogot adna az arcodnak

A dán kormány a személyek arcának (pontosabban képmásának) szerzői jogvédelemben részesítését tervezi az online térben, egy nemrégiben közzétett törvényjavaslat szerint. Lényegében minden állampolgár ezzel jogdíjra jogosulttá válik képmása ábrázolásáért cserébe.

Bár erre vonatkozó jogszabály még nincs hatályban, a jogalkotói megoldás már most komoly hírnévre tett szert, és nem is ok nélkül. Ezzel a módszerrel ugyanis hatékonyan, vagyis olcsón és főleg gyorsan kezelhető a mesterséges intelligencia (MI) fejlődésével előállt egyik legaktuálisabb probléma: az úgynevezett „deepfake-videók” által jelentett kockázat.

A témáról Székely Jánossal, a kolozsvári Sapientia EMTE adjunktusával beszélgettünk. Az oktató kijelentette, hogy

az MI mostani fejlettségi szintje már bőven elegendő arra, hogy – akár valós – személyeket ábrázoló, minden szempontból hihetőnek tűnő, mégis valótlan tartalmú fényképeket, hang- és videófelvételeket generáljon.

Ezeket gyűjtőnéven deepfake-nek (szó szerint mélyhamisítványnak) szokás nevezni. A deepfake-ek vicces, trambulinon ugráló nyusziktól, vagy medvéktől egészen Barack Obama letartóztatásáig mindenféle élethelyzetet ábrázolhatnak és a súlyos dezinformációs hatás mellett sérthetik a rajtuk felismerhetően szerepeltetett személyek jogait.