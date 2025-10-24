Fennakadt a Meta és a Tiktok a brüsszeli hálón: brutális pénzbírságra számíthatnak

A Meta esetében a Bizottság azt is megállapította, hogy a Facebook és az Instagram nem biztosított elég egyszerű és átlátható módot a felhasználóknak az illegális tartalom bejelentésére.

A jelentés szerint a vállalat „sötét mintázatokat” – megtévesztő formaterveket – alkalmazott, amelyek elrettentették a felhasználókat a problémás tartalom bejelentésétől.

A Meta továbbá megsértette a DSA fellebbezési eljárásra vonatkozó szabályait is, mivel nem adott megfelelő magyarázatot a tartalmak vagy fiókok eltávolításakor. A cég szerint azonban a jogszabály hatályba lépése után végrehajtott változtatásai összhangban vannak az uniós előírásokkal.

Ha a mostani előzetes megállapításokat a Bizottság véglegesen is megerősíti, a TikTok és a Meta akár éves globális bevételük hat százalékát is kitevő pénzbírságra számíthatnak.

A vizsgálatok februárban, illetve áprilisban indultak a két vállalat ellen, és várhatóan a jövő év elején zárulhatnak le.