Fennakadt a Meta és a Tiktok a brüsszeli hálón: brutális pénzbírságra számíthatnak

2025. október 24. 21:47

A brüsszeli hatóságok ismét rákaptak a közösségi óriások nyomára. Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok és a Meta megsértette az uniós digitális szolgáltatási törvényt azzal, hogy akadályozták a kutatók hozzáférését a nyilvános adatokhoz, és nem biztosítottak átlátható panaszkezelést.

2025. október 24. 21:47
null

Az Európai Bizottság pénteken közölte, hogy a TikTok és a Meta megszegte a digitális szolgáltatási törvényt (DSA), mivel nem tette lehetővé a kutatók számára, hogy megfelelően hozzáférjenek a platformjaikon elérhető nyilvános adatokhoz – írja az Euractiv. A vizsgálat szerint a Facebookot, az Instagramot és a TikTokot üzemeltető vállalatok „terhes követelményeket” támasztottak a kutatókkal szemben, ami sok esetben megbízhatatlan adathozzáférést eredményezett.

Az Európai Bizottság szerint a TikTok és a Meta megszegte a digitális szolgáltatási törvényt azzal, hogy korlátozták a kutatók adat-hozzáférését.
Az Európai Bizottság szerint a TikTok és a Meta megszegte a digitális szolgáltatási törvényt azzal, hogy korlátozták a kutatók adat-hozzáférését.
Forrás: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

A TikTok a kutatói hozzáférést is korlátozta

A Bizottság szerint az ilyen akadályok megnehezítették annak megállapítását, hogy a felhasználók milyen mértékben találkoznak illegális vagy káros tartalommal. 

A testület most új szabályokat vezet be, amelyek alapján a „megbízható” kutatók belső platformadatokat is kérhetnek a legnagyobb online szolgáltatóktól.

A TikTok szóvivője az Euractivnak azt mondta, a cég felülvizsgálja a brüsszeli megállapításokat, ugyanakkor aggályait fejezte ki amiatt, hogy a DSA adat-hozzáférési követelményei ütközhetnek az uniós adatvédelmi rendelettel (GDPR). 

Szerinte „világos iránymutatásra van szükség”, hogyan kell a két jogszabályt összeegyeztetni.

Meta sötét mintázatai

A Meta esetében a Bizottság azt is megállapította, hogy a Facebook és az Instagram nem biztosított elég egyszerű és átlátható módot a felhasználóknak az illegális tartalom bejelentésére. 

A jelentés szerint a vállalat „sötét mintázatokat” – megtévesztő formaterveket – alkalmazott, amelyek elrettentették a felhasználókat a problémás tartalom bejelentésétől.

A Meta továbbá megsértette a DSA fellebbezési eljárásra vonatkozó szabályait is, mivel nem adott megfelelő magyarázatot a tartalmak vagy fiókok eltávolításakor. A cég szerint azonban a jogszabály hatályba lépése után végrehajtott változtatásai összhangban vannak az uniós előírásokkal.

Ha a mostani előzetes megállapításokat a Bizottság véglegesen is megerősíti, a TikTok és a Meta akár éves globális bevételük hat százalékát is kitevő pénzbírságra számíthatnak. 

A vizsgálatok februárban, illetve áprilisban indultak a két vállalat ellen, és várhatóan a jövő év elején zárulhatnak le.

Nyitókép: Su Zi-csu, a TikTok, és Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

nakati
2025. október 24. 22:41
Mennyi F16-os jön ki a bírságból?
Treeoflife
2025. október 24. 22:26
"Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok és a Meta megsértette az uniós digitális szolgáltatási törvényt azzal, hogy akadályozták a kutatók hozzáférését a nyilvános adatokhoz, és nem biztosítottak átlátható panaszkezelést." Először azt hittem, hogy az SMS-es kerültek "asztalra", és ezért lett morcos az EU - de az még nincs napirenden.
haxima
2025. október 24. 22:00
Na, majd Trump odaülteti Ursulát, hogy akkor nyanya, tárgyaljunk a bírságokról, aztán visszavonják az egészet. De az is lehet, hogy Donald sem kell hozzá, elég ha a facebook belengeti, hogy kivonul európából. Sebaj van helyette... öö semmi. De legalább európai kereső van. Ja, az sincs. De oprendszer? Az sincs. Mindegy, amíg EU Gps van addig legalább hazatalálunk. Ja, az sincs. Informatikailag konkrétan Uganda szintjén vagyunk.
