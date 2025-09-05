Ft
09. 05.
péntek
igazolvány ügyvéd fiók Meta Zuckerberg

A nap, amikor Mark Zuckerberg bepereli a Facebookot, mert nem használhatja a nevét

2025. szeptember 05. 13:23

A Meta újabb különös bírósági ügybe keveredett: egy teljesen ártatlan névrokon ügyvéd hónapokon át harcolt azért, hogy visszakapja fiókját.

2025. szeptember 05. 13:23
null

Egy szintén Mark Zuckerberg névre hallgató amerikai ügyvéd beperelte a közösségi platformot, mondván: rendszeresen felfüggesztik a fiókját, miközben tévesen azzal vádolják, hogy „egy hírességnek adja ki magát” – számol be a BBC.

Mark S. Zuckerberg szerint az elmúlt nyolc évben öt alkalommal tiltották le a fiókját, ami több ezer dollár veszteséget okozott neki az elmaradt ügyvédi üzletei miatt.

A Facebook üzemeltető cége, a Meta közölte, hogy újra elérhetővé tették az ügyvéd fiókját, és lépéseket tesznek, hogy a hasonló hibák a jövőben ne forduljanak elő.

Az amerikai Marion megyei felsőbíróságon benyújtott kereset szerint a Meta megszegte a szerződést, mivel Zuckerberg 11 000 dollárt fizetett hirdetésekre, amelyeket jogtalanul eltávolítottak.

„Olyan ez, mintha megvennél egy óriásplakátot az autópálya szélén, kifizetnéd, aztán jönnének, és letakarnák egy hatalmas pokróccal – te pedig nem kapod meg, amit fizettél”

– fogalmazott az ügyvéd.

Zuckerberg elmondása szerint személyi igazolványt, bankkártyákat és több arcképet is benyújtott, hogy igazolja valódi személyazonosságát. „Én Mark Steven vagyok. Ő pedig Mark Elliot” – mondta.

Fiókját májusban tiltották le, és csak azután állították vissza, hogy benyújtotta a keresetet.

Nyitókép: Roslan RAHMAN / AFP

***

