A nap, amikor Mark Zuckerberg bepereli a Facebookot, mert nem használhatja a nevét

A Meta újabb különös bírósági ügybe keveredett: egy teljesen ártatlan névrokon ügyvéd hónapokon át harcolt azért, hogy visszakapja fiókját.
Egy szintén Mark Zuckerberg névre hallgató amerikai ügyvéd beperelte a közösségi platformot, mondván: rendszeresen felfüggesztik a fiókját, miközben tévesen azzal vádolják, hogy „egy hírességnek adja ki magát” – számol be a BBC.
Mark S. Zuckerberg szerint az elmúlt nyolc évben öt alkalommal tiltották le a fiókját, ami több ezer dollár veszteséget okozott neki az elmaradt ügyvédi üzletei miatt.
A Facebook üzemeltető cége, a Meta közölte, hogy újra elérhetővé tették az ügyvéd fiókját, és lépéseket tesznek, hogy a hasonló hibák a jövőben ne forduljanak elő.
Az amerikai Marion megyei felsőbíróságon benyújtott kereset szerint a Meta megszegte a szerződést, mivel Zuckerberg 11 000 dollárt fizetett hirdetésekre, amelyeket jogtalanul eltávolítottak.
„Olyan ez, mintha megvennél egy óriásplakátot az autópálya szélén, kifizetnéd, aztán jönnének, és letakarnák egy hatalmas pokróccal – te pedig nem kapod meg, amit fizettél”
– fogalmazott az ügyvéd.
Zuckerberg elmondása szerint személyi igazolványt, bankkártyákat és több arcképet is benyújtott, hogy igazolja valódi személyazonosságát. „Én Mark Steven vagyok. Ő pedig Mark Elliot” – mondta.
Fiókját májusban tiltották le, és csak azután állították vissza, hogy benyújtotta a keresetet.
