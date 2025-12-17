Nem ért célba a vegánok bosszúja a malacsütők ellen

A látvány több vegetáriánust is zavart, ezért kordonnal takarták el a sütőt, és figyelmeztető plakátokat is kihelyeztek. A vegetáriánusok azonban nem elégedtek meg ennyivel, a Facebookon is nekiestek a Trillázsnak, lepontozták őket az értékelésben, de ugyanezt tették a Pancs oldalával is.

De ez még mindig nem volt elég , a karácsonyi vásár eseményét jelentették a Facebook anyacégénél, a Metánál.

A Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, könnyen törölheti az oldalt. Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt – hangsúlyozta Vajas.

A Meta friss döntésével együtt ugyanakkor jelezte, hogy ők is tanultak a helyzetből és a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden nyílt színi sütéssel vagy markánsabb gasztronómiai elemmel járó program esetén előzetesen felmérjék a várható reakciókat, és ennek megfelelően kommunikáljanak, alakítsák ki a helyszíni megoldásokat.