Nem ért célba a vegánok bosszúja a malacsütők ellen

2025. december 17. 10:18

Sikerrel járt a Gasztroplacc fellebbezése.

2025. december 17. 10:18
null

Nem törli a Pancs Gasztroplacc Facebook-oldalát a Meta, hiába jelentette fel vegetáriánus is az oldalt az elmúlt időszakban a karácsonyi vásári malacsütés miatt – írta a Telex, idézve Vajas Balázst, az őstermelői piac alapítóját. 

Ahogy Vajas a portálnak elmondta: sikerrel járt a Meta felé benyújtott fellebbezésük, az oldalukat nem törlik, a működésünk folytatódhat. „Fontos volt számunkra, hogy ezt a helyzetet tisztázzuk, hiszen a Pancs Gasztroplacc több mint tíz éve egy lokális, személyes kapcsolatokra épülő mikroközösség, amelynek az online felületei is alapvetően közösségszervező szerepet töltenek be”  – írta a Telex megkeresésére.

Az ügy előzménye, hogy a IX. kerületi Ferenc téren a Pancs–Gasztroplacc üzemelteti a karácsonyi vásárt, ahol az egyik vendéglátós, a Trillázs sütide standjánál malacokat sütnek nyárson. 

A látvány több vegetáriánust is zavart, ezért kordonnal takarták el a sütőt, és figyelmeztető plakátokat is kihelyeztek. A vegetáriánusok azonban nem elégedtek meg ennyivel, a Facebookon is nekiestek a Trillázsnak, lepontozták őket az értékelésben, de ugyanezt tették a Pancs oldalával is. 

De ez még mindig nem volt elég , a karácsonyi vásár eseményét jelentették a Facebook anyacégénél, a Metánál. 

A Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, könnyen törölheti az oldalt. Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt – hangsúlyozta Vajas. 

A Meta friss döntésével együtt ugyanakkor jelezte, hogy ők is tanultak a helyzetből és a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden nyílt színi sütéssel vagy markánsabb gasztronómiai elemmel járó program esetén előzetesen felmérjék a várható reakciókat, és ennek megfelelően kommunikáljanak, alakítsák ki a helyszíni megoldásokat.

