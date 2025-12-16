Ft
Napok óta áll a bál: a vegánok háborút indítottak az adventi vásár malacsütője ellen

2025. december 16. 06:16

A szervezők szerint a túlzó és valótlan bejelentések veszélyeztetik a közös munkát.

2025. december 16. 06:16
null

Kordonokkal eltakarták, és figyelmeztető plakátokat tettek ki a Trillázs sütide standja előtt a Ferenc téri adventi vásáron, miután vegán feljelentők több felületen is támadást indítottak a gasztronómiai szolgáltató ellen, arra hivatkozva, hogy „zavaró a forgó malac látványa”.

Az intézkedések után a rendezvényt szervező Placc közösségi oldalán úgy reagált a felháborodás hírére:

„Az adventi vásárunk forgó malacára sokféle reakció érkezett az elmúlt napokban. Ez rendben van, a közösségünk sokszínű. 

Vegán piacot és vegán éttermet is üzemeltettünk, ezért kiemelten figyelünk erre a közegre is.

 Jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni” – írták, ám a plakátok kihelyezésével és a kordonok felállításával nem szűnt meg a probléma.

A Pancs gasztroplacc csütörtökön arról számolt be, fellebbezést indítottak a Meta felé, miután a tömeges támadás miatt veszélybe kerül a 28 ezer követővel rendelkező gasztro-oldal megmaradása. A gasztroplacc szerint ez már nemcsak a személyes preferenciákról szól, és arról, hogy ki milyen ételeket szeret, hanem néhány túlzó és valótlan bejelentéssel egy „közös munkát veszélyeztetnek”.

Nyitókép: Facebook / Pancs - gasztroplacc

nnjohn
2025. december 16. 09:01
Az ilyen kibebaszott vegán miafaszért megy ilyen helyre ???? Ki kell kergetni onnan, jó messzire.
borsos-2
2025. december 16. 08:58
Azt tervezték eredetileg, hogy muszlimokkal veretik szét a sétáló utcát, de nem találtak illegális migránst a feladatra. A jelmez kölcsönzőben nem volt elég burnusz, hogy maguk romboljanak, meg amúgy is gyengécskék egy egész malacsültet felemelni, hát maradt a toporzékolás.
bubu2003
2025. december 16. 08:57
lehet ,hogy egy élő disznóvágás (ami szintén része a kultúránknak - még ma is-) segítene egy kicsit a valóság megismerésben!
borsos-2
2025. december 16. 08:54
Nekem a tofutól, meg a szójafasírttól fordul fel a gyomrom. Most menjek ki én is és borogassam fel a standjukat?
