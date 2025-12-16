Napok óta áll a bál: a vegánok háborút indítottak az adventi vásár malacsütője ellen

Iraki migránsokat dolgoztattak a karácsonyi vásáron: a rendőrök mentek ki, csattant is a bilincs
Az idei évben 63 százalékkal nőtt az illegális munkavégzés miatti letartóztatások száma az Egyesült Királyságban.
A szervezők szerint a túlzó és valótlan bejelentések veszélyeztetik a közös munkát.
Kordonokkal eltakarták, és figyelmeztető plakátokat tettek ki a Trillázs sütide standja előtt a Ferenc téri adventi vásáron, miután vegán feljelentők több felületen is támadást indítottak a gasztronómiai szolgáltató ellen, arra hivatkozva, hogy „zavaró a forgó malac látványa”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az idei évben 63 százalékkal nőtt az illegális munkavégzés miatti letartóztatások száma az Egyesült Királyságban.
Az intézkedések után a rendezvényt szervező Placc közösségi oldalán úgy reagált a felháborodás hírére:
„Az adventi vásárunk forgó malacára sokféle reakció érkezett az elmúlt napokban. Ez rendben van, a közösségünk sokszínű.
Vegán piacot és vegán éttermet is üzemeltettünk, ezért kiemelten figyelünk erre a közegre is.
Jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni” – írták, ám a plakátok kihelyezésével és a kordonok felállításával nem szűnt meg a probléma.
A Pancs gasztroplacc csütörtökön arról számolt be, fellebbezést indítottak a Meta felé, miután a tömeges támadás miatt veszélybe kerül a 28 ezer követővel rendelkező gasztro-oldal megmaradása. A gasztroplacc szerint ez már nemcsak a személyes preferenciákról szól, és arról, hogy ki milyen ételeket szeret, hanem néhány túlzó és valótlan bejelentéssel egy „közös munkát veszélyeztetnek”.
Nyitókép: Facebook / Pancs - gasztroplacc