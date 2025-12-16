Napok óta áll a bál: a vegánok háborút indítottak az adventi vásár malacsütője ellen

Jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni” – írták, ám a plakátok kihelyezésével és a kordonok felállításával nem szűnt meg a probléma.

A Pancs gasztroplacc csütörtökön arról számolt be, fellebbezést indítottak a Meta felé, miután a tömeges támadás miatt veszélybe kerül a 28 ezer követővel rendelkező gasztro-oldal megmaradása. A gasztroplacc szerint ez már nemcsak a személyes preferenciákról szól, és arról, hogy ki milyen ételeket szeret, hanem néhány túlzó és valótlan bejelentéssel egy „közös munkát veszélyeztetnek”.

