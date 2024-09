Váratlant húzott a Nutella: új piacot vett célba a gyártó

Pedig az olyan alternatívák, mint a repce- és a napraforgóolaj a francia környezetvédelmi ügynökség, a Agribalyse adatbázisa szerint sokal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, mint a pálmaolaj.

Miért drágább a vegán verzió?

Az Euronews végül arra is kitért, hogy egyes szakértők épp a fentiek miatt megkérdőjelezik a vegán terméknek az árát is, amelyek jócskán meghaladják a tejalapúékat.

Míg egy 350 grammos üveg vegán Nutella kilója majdnem 12 euróba kerül, addig a klasszikus változat kilója 6 és 11 euró között mozog (Magyarországon a hagyományos, 400 grammos kiszerelés 1500-1900 forintba kerül átlagosan – szerk.).

„Meglepődtünk, hogy a vegán változat drágább,

pedig a növényi fehérjék olcsóbbak, mint a tej,

amit önmagában valószínűleg nem fizetnek elég magas áron a gazdáknak” – tette hozzá a a The Shift Project munkatársa.

Hódít a vegán étrend

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, a vegán termékek is egyre nagyobb teret kérnek maguknak a boltok polcain és az étlapokon is. Sőt, nemrég hódítani kezdett a reforméletmód és a fogyókúrázók körében is a cukormentes, vegán étrend.

A dietetikusok ennek az összeállítása során a tápanyagdúsabb összetevőkre, például a teljes értékű gyümölcsökre, zöldségekre és hüvelyesekre helyezték a hangsúlyt.

A szakértők azt is megjegyezték, a növényi alapú vegetáriánus étrend követése összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának vagy kialakulásának csökkentésével , a vércukorszint javulásával és a vérzsír (koleszterin) szintjének javulásával.