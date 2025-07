Donald Trump kezében a világgazdaság jövője, közeleg a sorsdöntő határidő

Nem várható a határidőig megállapodás

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már korábban bejelentette, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között folyó kereskedelmi tárgyalások során a július 9-i határidőig várhatóan nem születik teljes körű megállapodás. Ehelyett a felek egy úgynevezett „elvi megállapodásra” törekednek. A lépés célja az, hogy elkerüljék azokat a magas vámemeléseket, amelyeket Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke helyezett kilátásba. Ezek egyes uniós termékek esetében akár 50 százalékosak is lehetnek.

Von der Leyen emlékeztetett: az EU és az Egyesült Államok közötti éves kereskedelmi forgalom eléri az 1500 milliárd eurót (közel 600 ezer milliárd forintot), így egy átfogó egyezség kidolgozása különösen összetett feladat.

Amennyiben sikerül elvi megállapodást kötnie Brüsszelnek és Washingtonnak, tovább maradnak érvényben az alacsonyabb, 10 százalékos vámtarifák – írja a Financial Times. Ennek hiányában július 10-étől életbe lépnek a 20 százalékos vámok. Abban az esetben, ha Washington azt érzékeli, hogy egy ország „nem jóhiszemű”, akkor a 20 százalékot is meghaladó vámokkal sújthatja az amerikai importot. Trump azt is el szeretné érni, hogy a szigorú uniós szabályok alól mentesüljenek az amerikai vállalatok.