Egyvalaki nagyon nem szeretné, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó
Babonából, legalábbis állítólag.
Még az is lehet, hogy néhány hónapon belül a következő brüsszeli kiválasztott kezét is a magasba emelheti a választási bukta előtt.
„A magyar államalapítás ünnepén (az időzítés valószínűleg nem véletlen) azt írja Donald Tusk az X-en, hogy ő Budapest helyett inkább egy másik helyet keresne a Putyin-Zelenszkij találkozóhoz.
Szegény… Láthatóan még mindig teljesen kivan Orbán Viktortól.
Úgy tűnik, nem tudta feldogozni a legutóbbi választási zakójukat. Pedig milyen bőszen szorongatták egymás kezét Márki-Zay Péterrel (emlékszik még valaki?) a színpadon. Két igazi européer. Persze a magyar emberek nem kértek ebből az egészből.
De Tusk ne csüggedjen! Még az is lehet, hogy néhány hónapon belül a következő brüsszeli kiválasztott kezét is a magasba emelheti a választási bukta előtt.”
