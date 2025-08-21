Ft
08. 21.
csütörtök
Tusk ne csüggedjen!

2025. augusztus 21. 22:05

Még az is lehet, hogy néhány hónapon belül a következő brüsszeli kiválasztott kezét is a magasba emelheti a választási bukta előtt.

2025. augusztus 21. 22:05
null
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
„A magyar államalapítás ünnepén (az időzítés valószínűleg nem véletlen) azt írja Donald Tusk az X-en, hogy ő Budapest helyett inkább egy másik helyet keresne a Putyin-Zelenszkij találkozóhoz.

Szegény… Láthatóan még mindig teljesen kivan Orbán Viktortól.

Úgy tűnik, nem tudta feldogozni a legutóbbi választási zakójukat. Pedig milyen bőszen szorongatták egymás kezét Márki-Zay Péterrel (emlékszik még valaki?) a színpadon. Két igazi européer. Persze a magyar emberek nem kértek ebből az egészből.

De Tusk ne csüggedjen! Még az is lehet, hogy néhány hónapon belül a következő brüsszeli kiválasztott kezét is a magasba emelheti a választási bukta előtt.”

Nyitókép. Hidvéghi Balázs Facebook-oldala

