08. 20.
szerda
Fehér Ház Donald Trump Budapest

Egyvalaki nagyon nem szeretné, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó

2025. augusztus 20. 13:48

Donald Tusk lengyel miniszterelnök megjegyezte: babonából nem szeretné, ha a magyar fővárosban lenne az esemény.

2025. augusztus 20. 13:48
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: potenciálisan Budapesten tarthatják az ukrán-orosz tárgyalások következő fordulóját. Van azonban egy vezető – aki mellesleg feltűnően ki lett hagyva a Washingtonba vizitelő vezetők csoportjából – aki most hangot adott ellenérzéseinek a magyar fővárossal kapcsolatban. Ez nem más, mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök. 

A hétfői találkozóra Donald Tuskot nem hívták meg
A hétfői találkozóra Donald Tuskot nem hívták meg. Kép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Politico beszámolója szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán bírálta azt az ötletet, hogy Budapest lehetne a helyszíne Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin közötti béketárgyalásoknak.

„Budapest? Nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már biztosítékot kapott az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól területi integritásának megőrzésére. Budapesten” 

– mondta Tusk. 

„Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék.”

A Fehér Ház egy háromoldalú találkozó lehetőségét vizsgálja, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt venne és amelynek helyszínül egyes források szerint a magyar fővárost nézték ki az amerikaiak. 

Magyarország a Politico állítása szerint „kényes” helyszín lenne Ukrajna számára. Az 1994-ben az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ukrajna és Oroszország által aláírt memorandumban a felek vállalták, hogy tiszteletben tartják Kijev szuverenitását cserébe az ország nukleáris leszereléséért. 

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

