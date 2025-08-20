Egyvalaki nagyon nem szeretné, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: potenciálisan Budapesten tarthatják az ukrán-orosz tárgyalások következő fordulóját. Van azonban egy vezető – aki mellesleg feltűnően ki lett hagyva a Washingtonba vizitelő vezetők csoportjából – aki most hangot adott ellenérzéseinek a magyar fővárossal kapcsolatban. Ez nem más, mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

A hétfői találkozóra Donald Tuskot nem hívták meg. Kép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Politico beszámolója szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán bírálta azt az ötletet, hogy Budapest lehetne a helyszíne Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin közötti béketárgyalásoknak.

„Budapest? Nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már biztosítékot kapott az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól területi integritásának megőrzésére. Budapesten”

– mondta Tusk.

„Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék.”

A Fehér Ház egy háromoldalú találkozó lehetőségét vizsgálja, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt venne és amelynek helyszínül egyes források szerint a magyar fővárost nézték ki az amerikaiak.

Magyarország a Politico állítása szerint „kényes” helyszín lenne Ukrajna számára. Az 1994-ben az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ukrajna és Oroszország által aláírt memorandumban a felek vállalták, hogy tiszteletben tartják Kijev szuverenitását cserébe az ország nukleáris leszereléséért.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP