Manipulációval támad Magyar Péter: az elemzés lerántja a leplet a gyermekvédelmi „titkos” jelentésről

Kínos kudarc: itt a bizonyíték, ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten (FOTÓ)
Rögtön elkezdődött a magyarázkodás.
A Tisza Párt elnöke „titkos, elhallgatott dokumentumról” beszélt, amellyel morális pánikot akart kelteni. Az elemzés rámutat: Magyar Péter tudatosan összemosott különböző adatokat, hogy politikai fegyverként használhassa a gyerekek tragédiáját.
Részletes elemzést tett közzé a Faktum Projekt a Magyar Péter által pár napja előcitált gyermekvédelmi jelentésről, illetve annak interpretálásától. Mint írják Tisza elnöke „eltitkolt”, „a kormány asztalára készült” dokumentumról beszél, amely szerinte azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány négy éve tudja: gyerekek ezreit verik és erőszakolják az állami rendszerben, és mégis a bántalmazók oldalára állt.
A jelentést és néhány sok évvel ezelőtt készült videót a Tisza Párt arra próbál felhasználni, hogy
morális pánikot keltve a magyar állam („szörnyeteg hatalom”) integritását ássa alá.
A 2021-es anyag ugyanis nem valamiféle titkos dosszié, hanem egy állami szerv – az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya – által megrendelt és elvégzett vizsgálat, amely kifejezetten a rendszer saját tanulását szolgálja – mutat rá az elemzés.
A kérdés a Faktum szerint nem az, hogy a dokumentum borzalmas adatokról számol-e be, hanem hogy mit kezdünk velük: intézkedési tervet és védőrendszert építünk belőlük (ahogy az illetékes szakemberek ezzel próbálkoznak), vagy politikai pánikot, csak hogy a „minél rosszabb, annál jobb”-elv mentén a politikai riválisnak kárt okozzunk.
Itt jön be az első, alapvető félreértés – vagy inkább tudatos összemosás –, amelyre az elemzés szerint érdemes rávilágítani. A jelentés ugyanis nagyon világosan megkülönbözteti egymástól a különböző bántalmazási formákat és időpontokat. Az, hogy Magyar Péter kommunikációjában ezek a kategóriák egyetlen homogén masszává olvadnak össze – „minden ötödik állami gondozott gyereket vernek és erőszakolnak az intézetekben” – éppen azt a szakmai finomságot tünteti el, amelyért a jelentést készítették:
mást tekint a családban, a kiemelés előtt elszenvedett abúzusnak, mást a kortársak közti erőszaknak, és megint mást annak, ami kifejezetten az intézmény falain belül, a gondozás ideje alatt történik.
A másik kulcsfogalom a látencia, ami nem magyar sajátosság, hanem a bántalmazási ügyek nemzetközi tapasztalata: szégyen, lojalitás, félelem, a gyerek és a bántalmazó bonyolult érzelmi viszonya mind-mind csökkentik a bizonyíthatóság esélyét.
A 2021-es dokumentum ebből a szempontból inkább brutálisan őszinte szakmai önkritika, mintsem vádirat,
a kormányzati reakció – a Belügyminisztérium közleménye – pedig pontosan erre a pontra teszi a hangsúlyt – mutat rá az elemzés.
A kormányfő lapunknak elmondta: rendőrök veszik át a javítóintézetet.
A Faktum szerint súlyos és mélyen elgondolkodtató aspektusa az ügynek, ahogyan Magyar Péter és társai a gyerekvédelmi dolgozókról beszélnek: a politikai narratívában ők válnak az „orbáni gyermekvédelem” arctalan részeivé, mintha kollektíven bűnrészesek lennének minden elkövetett bűncselekményben. Ebben pedig az a különösen ironikus, hogy Magyar Péter közben a programjában éppen ezeknek az embereknek ígér jelentős béremelést, jobb munkafeltételeket, több védelmet.
Nem lehet elmenni amellett sem, ahogyan a „csendes, pártpolitikától mentes kiállásként” meghirdetett demonstráció a gyakorlatban kinézett.
Magyar Péter vezetésével lezajlott tüntetésen elhangzott beszédek központi üzenete már egyértelműen a kormány és az államfő távozásának követelése, az „orbáni hazugság” elleni tiltakozás, illetve az a kijelentés volt, hogy „ez a hatalom egy szörny, ennek vége van”.
A gyerekek védelme nem pártpolitikai jelszó, hanem a szó szoros értelmében nemzeti ügy.
Azzal azonban aligha segítünk a legkiszolgáltatottabb gyerekeken, ha a saját önkritikáját gyakorló, a hibáival küzdő rendszert egyszerűen lerántjuk a porba, és azt üzenjük: mindenki hazudik, mindenki bűnös, csak az új politikai messiás mond igazat – mutat rá az elemzés.
