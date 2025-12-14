Ft
tüntetés Magyar Péter gyermekvédelem

Manipulációval támad Magyar Péter: az elemzés lerántja a leplet a gyermekvédelmi „titkos” jelentésről

2025. december 14. 21:03

A Tisza Párt elnöke „titkos, elhallgatott dokumentumról” beszélt, amellyel morális pánikot akart kelteni. Az elemzés rámutat: Magyar Péter tudatosan összemosott különböző adatokat, hogy politikai fegyverként használhassa a gyerekek tragédiáját.

2025. december 14. 21:03
null

Részletes elemzést tett közzé a Faktum Projekt a Magyar Péter által pár napja előcitált gyermekvédelmi jelentésről, illetve annak interpretálásától. Mint írják Tisza elnöke „eltitkolt”, „a kormány asztalára készült” dokumentumról beszél, amely szerinte azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány négy éve tudja: gyerekek ezreit verik és erőszakolják az állami rendszerben, és mégis a bántalmazók oldalára állt. 

A jelentést és néhány sok évvel ezelőtt készült videót a Tisza Párt arra próbál felhasználni, hogy 

morális pánikot keltve a magyar állam („szörnyeteg hatalom”) integritását ássa alá.  

A 2021-es anyag ugyanis nem valamiféle titkos dosszié, hanem egy állami szerv – az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya – által megrendelt és elvégzett vizsgálat, amely kifejezetten a rendszer saját tanulását szolgálja – mutat rá az elemzés. 

A kérdés a Faktum szerint nem az, hogy a dokumentum borzalmas adatokról számol-e be, hanem hogy mit kezdünk velük: intézkedési tervet és védőrendszert építünk belőlük (ahogy az illetékes szakemberek ezzel próbálkoznak), vagy politikai pánikot, csak hogy a „minél rosszabb, annál jobb”-elv mentén a politikai riválisnak kárt okozzunk.

Itt jön be az első, alapvető félreértés – vagy inkább tudatos összemosás –, amelyre az elemzés szerint érdemes rávilágítani. A jelentés ugyanis nagyon világosan megkülönbözteti egymástól a különböző bántalmazási formákat és időpontokat. Az, hogy Magyar Péter kommunikációjában ezek a kategóriák egyetlen homogén masszává olvadnak össze – „minden ötödik állami gondozott gyereket vernek és erőszakolnak az intézetekben” – éppen azt a szakmai finomságot tünteti el, amelyért a jelentést készítették:

mást tekint a családban, a kiemelés előtt elszenvedett abúzusnak, mást a kortársak közti erőszaknak, és megint mást annak, ami kifejezetten az intézmény falain belül, a gondozás ideje alatt történik.

A másik kulcsfogalom a látencia, ami nem magyar sajátosság, hanem a bántalmazási ügyek nemzetközi tapasztalata: szégyen, lojalitás, félelem, a gyerek és a bántalmazó bonyolult érzelmi viszonya mind-mind csökkentik a bizonyíthatóság esélyét.

A 2021-es dokumentum ebből a szempontból inkább brutálisan őszinte szakmai önkritika, mintsem vádirat,

a kormányzati reakció – a Belügyminisztérium közleménye – pedig pontosan erre a pontra teszi a hangsúlyt – mutat rá az elemzés. 

A Faktum szerint súlyos és mélyen elgondolkodtató aspektusa az ügynek, ahogyan Magyar Péter és társai a gyerekvédelmi dolgozókról beszélnek: a politikai narratívában ők válnak az „orbáni gyermekvédelem” arctalan részeivé, mintha kollektíven bűnrészesek lennének minden elkövetett bűncselekményben. Ebben pedig az a különösen ironikus, hogy Magyar Péter közben a programjában éppen ezeknek az embereknek ígér jelentős béremelést, jobb munkafeltételeket, több védelmet.

Nem lehet elmenni amellett sem, ahogyan a „csendes, pártpolitikától mentes kiállásként” meghirdetett demonstráció a gyakorlatban kinézett.
Magyar Péter vezetésével lezajlott tüntetésen elhangzott beszédek központi üzenete már egyértelműen a kormány és az államfő távozásának követelése, az „orbáni hazugság” elleni tiltakozás, illetve az a kijelentés volt, hogy „ez a hatalom egy szörny, ennek vége van”.

A gyerekek védelme nem pártpolitikai jelszó, hanem a szó szoros értelmében nemzeti ügy. 

Azzal azonban aligha segítünk a legkiszolgáltatottabb gyerekeken, ha a saját önkritikáját gyakorló, a hibáival küzdő rendszert egyszerűen lerántjuk a porba, és azt üzenjük: mindenki hazudik, mindenki bűnös, csak az új politikai messiás mond igazat – mutat rá az elemzés. 

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 15 komment

westend
2025. december 14. 22:23
Grogu 2025. december 14. 21:39 "Tehát beismerik, h a jelentés valódi" - valódi bizony, már éppen négy éve. De poloskádnak most jött el az ideje hogy megerőszakolja a tartalmát és hisztériakampányt hazudjon belőle. Te meg tapsikálsz neki mint ostoba poloska-fertőzött..
Válasz erre
2
0
westend
2025. december 14. 22:20
Grogu 2025. december 14. 21:15 "Súlyos dolgok fognak még itt kiderülni.." - megint utalt a manfréd a poloskádnak? Euróban vagy forintban?
Válasz erre
2
0
pollip
2025. december 14. 22:15
MP megszokottan aljas. A saját gyerekeit intézettel fenyegette!!!! Nem hiteles tőle a gyermekvédelem
Válasz erre
3
0
Gintonic68
2025. december 14. 22:11
Az intézményekben a kortársak, vagy idősebb neveltek is bántalmazhatják egymást... Sőt...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!