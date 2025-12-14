Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hanuka ünnep Sydney terrortámadás

Borzalom a borzalomban: egy mentőst is meglőttek a sydney-i terrortámadásban

2025. december 14. 22:46

Közben kiderült, kik voltak az elkövetők.

2025. december 14. 22:46
null

Az egyik helyszínen tartózkodó mentőtisztet is súlyosan megsebesítették a támadók a vasárnap délutáni, Sydney-ben történt merénylet során – derül ki a Sydney Hatzolah bejegyzéséből. 

Mint írták „a mai nap tragikus és nehéz nap volt a sydney-i zsidó közösség számára. A Hatzolah volt az első a helyszínen a Bondi Beach-i terrortámadáskor. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
Tovább a cikkhezchevron

Miközben mentőink készenlétben álltak az eseményen, hogy életeket mentsenek, egyikük életét majdnem elvették”.

A mentőt, Yaakov Dov Ben Peninát hátba lőtték, és jelenleg műtik.

Ahogy beszámoltunk róla, véres terrortámadás történt a világhírű Bondi Beach-en Sydney-ben, ahol a strand közelében éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott mintegy 2000 résztvevővel. A helyszínen két támadó kezdett lövöldözni, és a legújabb hírek szerint 16 ember életét oltották ki. 
 

Ezt is ajánljuk a témában

Az izraeli hatóságok azt vizsgálják, hogy állami szereplők, elsősorban Irán, részt vettek-e a vasárnap Bondi Beachen, Sydney zsidó közösségét ért halálos támadás megszervezésében.

Azóta kiderült, hogy az elkövetők 

egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak.

A rendőri intézkedés során az idősebb férfi életét vesztette, miután a hatóságok lelőtték, míg fia súlyos sérülésekkel kórházba került, állapota stabil.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Sydney Hatzolah Facebook oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. december 14. 23:56
Véletlenül sem szeretném megsérteni a megöltek emlékezetét, vagy a gyászolókat, de hadd kérdezzem meg, hol vannak most a kicsiny Gréta és hasonszőrű hibbant társai? Nem kellene megszólalniuk?
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2025. december 14. 23:10
Az európai politikus állatok még mindig támadják miniszterelnök urunkat, aki továbbra sem engedi hazánkba az illegális bevándorlást.
Válasz erre
3
0
asszaur
•••
2025. december 14. 23:03 Szerkesztve
Ez nyilvánvalóan ún. "false flag" támadás volt. Ezt leginkább az bizonyítja, hogy a Mandiner óránként hoz újabb és újabb részletet. Az alábbi videóban arról beszélgetnek, hogy ezek sorozata várható. youtube.com/watch?v=b10nUZDux8U&pp=ugUHEgVlbi1VU9IHCQkpCgGHKiGM7w%3D%3D
Válasz erre
0
3
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. december 14. 22:49
Mandiner már migránsbarát lett? Nem meri leirni hogy pakisztáni meg algériai volt az elkövető vagy mi a szar ?
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!