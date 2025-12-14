Borzalom a borzalomban: egy mentőst is meglőttek a sydney-i terrortámadásban

Sokkoló: brutális terrortámadás történt Ausztrália legnépszerűbb tengerpartján – legalább 10 ember meghalt (VIDEÓ)
Két feketébe öltözött férfi nyitott tüzet.
Közben kiderült, kik voltak az elkövetők.
Az egyik helyszínen tartózkodó mentőtisztet is súlyosan megsebesítették a támadók a vasárnap délutáni, Sydney-ben történt merénylet során – derül ki a Sydney Hatzolah bejegyzéséből.
Mint írták „a mai nap tragikus és nehéz nap volt a sydney-i zsidó közösség számára. A Hatzolah volt az első a helyszínen a Bondi Beach-i terrortámadáskor.
Miközben mentőink készenlétben álltak az eseményen, hogy életeket mentsenek, egyikük életét majdnem elvették”.
A mentőt, Yaakov Dov Ben Peninát hátba lőtték, és jelenleg műtik.
Ahogy beszámoltunk róla, véres terrortámadás történt a világhírű Bondi Beach-en Sydney-ben, ahol a strand közelében éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott mintegy 2000 résztvevővel. A helyszínen két támadó kezdett lövöldözni, és a legújabb hírek szerint 16 ember életét oltották ki.
Az izraeli hatóságok azt vizsgálják, hogy állami szereplők, elsősorban Irán, részt vettek-e a vasárnap Bondi Beachen, Sydney zsidó közösségét ért halálos támadás megszervezésében.
Azóta kiderült, hogy az elkövetők
egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak.
A rendőri intézkedés során az idősebb férfi életét vesztette, miután a hatóságok lelőtték, míg fia súlyos sérülésekkel kórházba került, állapota stabil.
Vizsgálatok során összesen hat lőfegyvert találtak, amelyek mindegyike az egyik elkövető nevére volt bejegyezve.
Fotó: Sydney Hatzolah Facebook oldala