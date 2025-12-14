Borzalom a borzalomban: egy mentőst is meglőttek a sydney-i terrortámadásban

Az egyik helyszínen tartózkodó mentőtisztet is súlyosan megsebesítették a támadók a vasárnap délutáni, Sydney-ben történt merénylet során – derül ki a Sydney Hatzolah bejegyzéséből.

Mint írták „a mai nap tragikus és nehéz nap volt a sydney-i zsidó közösség számára. A Hatzolah volt az első a helyszínen a Bondi Beach-i terrortámadáskor.