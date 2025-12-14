Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vlagyimir Putyint ERASMUS program béke Európai Bizottság

Putyin kíméletlen ultimátumot adott, miközben az osztrákok fellázadtak Brüsszel ellen: „Betelt a pohár”

2025. december 14. 22:00

Az orosz elnök nyíltan közölte: csak Ukrajna teljes megadásával hajlandó békét kötni, miközben a svéd nemzetbiztonsági főnök Budapesten követte el élete legnagyobb hibáját.

2025. december 14. 22:00
null

Új sorozatunkban visszatekintünk az év eseményeire, és napról napra bemutatjuk, mely írásaink voltak a legolvasottabbak az adott hónapban. Januárban Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette: kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, de ultimátumot fogalmazott meg, amely Ukrajna megadására szólít fel – írtuk az Ukrajinszka Pravda cikke alapján. 

Az orosz elnök megerősítette Oroszország nyitottságát a béketárgyalásokra Donald Trump amerikai elnök új kormányával, ugyanakkor hangsúlyozta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
Tovább a cikkhezchevron

minden békés rendezésnek a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésén kell alapulnia,

ami magában foglalja Oroszország követeléseinek a teljesítését.

Ezt is ajánljuk a témában

Putyin közölte, hogy semmiféle kompromisszumra nem hajlandó korábbi követeléseiről, amelye tartalmazza Ukrajna állandó „semleges” státuszát, NATO-tagságának elvetése, az ukrán hadsereg létszámának korlátozását és, az ukrán kormány eltávolítását a hatalomból.

A svédek fogják a fejüket: őrületes hibát követtek el Magyarországon, értesíteniük kellett a biztonságiakat

Az év elején írtunk arról is, hogy Svédország nemzetbiztonsági tanácsadója nemes egyszerűséggel a budapesti nagykövetségen hagyta a mobiltelefonját, amit még maga is komoly incidensnek jellemzett. Henrik Landerholm egy rendezvényen hagyta el telefonját, 

a készülék egész éjszakára ott maradt.

A tanácsadó azzal védekezett, hogy azonnal értesítette a kormányhivatal biztonsági szolgálatát, amikor rájött a bakira.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Az Európai Bizottság nem titkolja tovább: Magyarország megbüntetése érdekében a bécsieknek is ártana

Januárban történt szintén, hogy az Európai Bizottság megerősítette a Der Standard korábbi értesülését, miszerint a magyar tulajdonosi kapcsolatok miatt zárta ki a bécsi Modul Egyetemet az Erasmus-programból.

Ezt is ajánljuk a témában

A  döntés hátterében a magyar uniós források jogállamisági aggodalmak miatti befagyasztása áll, az osztrák magánegyetem úgy vált érintetté, hogy többségi tulajdonosa a Mathias Corvinus Collegium lett.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott: 

a döntés – akárcsak a magyar esetben – felháborító, az európai egyetemeken tanuló uniós diákokat sújtja, 

és világosan igazolja a Bizottság elfogultságát, illetve az általa tanúsított politikai alapú kettős mércét.

Betelt a pohár: az osztrákok egy emberként üzentek az Európai Bizottságnak Magyarország védelmében

Erre reagálva az Osztrák Magánegyetemi Konferencia (ÖPUK) éles közleményben tiltakozott a Modul Egyetem Erasmus-programból való kizárása ellen.

A szervezet közölte: 

a finanszírozás nem válhat a politikai nyomásgyakorlás eszközévé, 

és határozottan elutasítja, hogy erre a diákokat is felhasználják.

Elfogadhatatlannak nevezték az egyetemre nehezedő anyagi nyomásgyakorlás kizárólag azért, mert a törvényeknek megfelelően működő új tulajdonosi struktúra nincs összhangban a finanszírozó testület politikai terveivel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ursula von der Leyen (Fotó: Facebook) 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!