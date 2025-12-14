Putyin kíméletlen ultimátumot adott, miközben az osztrákok fellázadtak Brüsszel ellen: „Betelt a pohár”

Putyin ultimátumot adott, ez a béke ára!
Az orosz elnök következetes: semmiféle kompromisszumra nem hajlandó korábbi követeléseivel kapcsolatban.
Az orosz elnök nyíltan közölte: csak Ukrajna teljes megadásával hajlandó békét kötni, miközben a svéd nemzetbiztonsági főnök Budapesten követte el élete legnagyobb hibáját.
Új sorozatunkban visszatekintünk az év eseményeire, és napról napra bemutatjuk, mely írásaink voltak a legolvasottabbak az adott hónapban. Januárban Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette: kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, de ultimátumot fogalmazott meg, amely Ukrajna megadására szólít fel – írtuk az Ukrajinszka Pravda cikke alapján.
Az orosz elnök megerősítette Oroszország nyitottságát a béketárgyalásokra Donald Trump amerikai elnök új kormányával, ugyanakkor hangsúlyozta:
minden békés rendezésnek a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésén kell alapulnia,
ami magában foglalja Oroszország követeléseinek a teljesítését.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnök következetes: semmiféle kompromisszumra nem hajlandó korábbi követeléseivel kapcsolatban.
Putyin közölte, hogy semmiféle kompromisszumra nem hajlandó korábbi követeléseiről, amelye tartalmazza Ukrajna állandó „semleges” státuszát, NATO-tagságának elvetése, az ukrán hadsereg létszámának korlátozását és, az ukrán kormány eltávolítását a hatalomból.
Az év elején írtunk arról is, hogy Svédország nemzetbiztonsági tanácsadója nemes egyszerűséggel a budapesti nagykövetségen hagyta a mobiltelefonját, amit még maga is komoly incidensnek jellemzett. Henrik Landerholm egy rendezvényen hagyta el telefonját,
a készülék egész éjszakára ott maradt.
A tanácsadó azzal védekezett, hogy azonnal értesítette a kormányhivatal biztonsági szolgálatát, amikor rájött a bakira.
Ezt is ajánljuk a témában
Túl jól sikerült az este.
Januárban történt szintén, hogy az Európai Bizottság megerősítette a Der Standard korábbi értesülését, miszerint a magyar tulajdonosi kapcsolatok miatt zárta ki a bécsi Modul Egyetemet az Erasmus-programból.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas öngólt rúgtak Brüsszelben.
A döntés hátterében a magyar uniós források jogállamisági aggodalmak miatti befagyasztása áll, az osztrák magánegyetem úgy vált érintetté, hogy többségi tulajdonosa a Mathias Corvinus Collegium lett.
Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott:
a döntés – akárcsak a magyar esetben – felháborító, az európai egyetemeken tanuló uniós diákokat sújtja,
és világosan igazolja a Bizottság elfogultságát, illetve az általa tanúsított politikai alapú kettős mércét.
Erre reagálva az Osztrák Magánegyetemi Konferencia (ÖPUK) éles közleményben tiltakozott a Modul Egyetem Erasmus-programból való kizárása ellen.
A szervezet közölte:
a finanszírozás nem válhat a politikai nyomásgyakorlás eszközévé,
és határozottan elutasítja, hogy erre a diákokat is felhasználják.
Elfogadhatatlannak nevezték az egyetemre nehezedő anyagi nyomásgyakorlás kizárólag azért, mert a törvényeknek megfelelően működő új tulajdonosi struktúra nincs összhangban a finanszírozó testület politikai terveivel.
Ezt is ajánljuk a témában
A diákok nem válhatnak a politikai nyomásgyakorlás eszközévé.
Nyitókép: Ursula von der Leyen (Fotó: Facebook)