08. 21.
csütörtök
Bolla Bendegúztól megkérdezték, milyen volt a gombás győri pályán játszani – ezt válaszolta

2025. augusztus 21. 21:47

Az osztrák csapat magyar válogatott játékosa mérgesen nyilatkozott.

2025. augusztus 21. 21:47
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. A lefújás után a vendégek magyar válogatott játékosa, Bolla Bendegúz értékelt az M4 Sportnak.

„Megint két ilyen könnyű gólt kaptunk a saját hibánkból. Kétszer így eladni labdát a saját térfelünkön nem lehet, mert azonnal megbosszulják. Nyomtunk, voltak helyzeteink, de ezeket megint csak nem használtuk ki. Nekem is volt a végén egy lehetőségem. Ezen mindenképp javítani kell, de ahogy mondtam, nem fér bele, hogy kétszer is így adjunk el labdát a saját térfelünkön. Ráadásul megint a szünet után. Így ezt nem lehet csinálni” – fakadt ki a 27-szeres magyar válogatott jobbszélső.

„Egyértelműen mélyütés volt a szünet utáni gól. Beszéltünk meccs előtt és a félidőben is arról, hogy hátul semmi extrát nem szabad vállalni, főleg ilyen pályán. Ha necces, akkor inkább rúgjuk előre. Erre kicsiben akarjuk lejátszani, a labdát elveszítettük, nem voltunk rendezettek és gólt kaptunk. 

Csalódott és mérges vagyok most”

– jegyezte meg.

Hozzátette, hogy úgy érezte, a második félidőben a kicsit fáradtabb ETO fölé tudtak kerekedni, de ezt nem sikerült gólokban kamatoztatniuk.

De nincs vége! A második meccsen, otthon, hazai közönség előtt, jó pályán meg fogjuk fordítani a párharcot.”

A győri pálya állapotával kapcsolatban megjegyezte, nem volt egyszerű ezen a talajon játszani, de a vereségükért nem a pályát hibáztatja, hiszen az a hazaiaknak is ugyanolyan volt.

A két csapat visszavágóját jövő csütörtökön, Bécsben rendezik. A párharc győztese a Konferencia-liga főtáblájára kerül.

Labdarúgó Konferencia-liga, 4. selejtezőforduló, első mérkőzés
ETO FC–Rapid Wien (osztrák) 2–1 (0–0)
ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics (Abrahamsson, 56.), Stefulj – Vitális, Anton – Gavric (Huszár 89.), Ouro (Tóth R. 80.), Bumba (Piscsur 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben) , Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (Radulovics, 83.) – Kara (Mbuyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Ströger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

