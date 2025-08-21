Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Rapid Wien Konferencia-liga tudósítás

ETO–Rapid: Bolla Bendegúz az osztrákok legjobbja, gól még nincs (ÉLŐ)

2025. augusztus 21. 18:47

A labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójában az ETO FC a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wient fogadja a párharc első, Győrben rendezett felvonásán. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner tudósítása segítségével!

2025. augusztus 21. 18:47
null
Nagy-Pál Tamás

Mindkét együttes a Kl 2. selejtezőfordulójában rajtolt a sorozatban. Az ETO FC az örmény Pjunik ellen kezdett, és 2–1-es idegenbeli veresége után idehaza 3–1-re győzött. Utána a svéd AIK Stockholm következett, és a győriek ebben a párharcban is 2–1-re elvesztették az első, idegenbeli találkozót. A fordítás aztán ezúttal is sikerült, a visszavágó 2–0-s hazai sikert hozott.

A Rapid Wien a montenegrói Decsics és a skót Dundee United kiejtése után találkozik a győriekkel. Előbbit kettős győzelemmel, utóbbit tizenegyesekkel múlta felül, méghozzá úgy, hogy a visszavágón a második félidőben kétgólos hátrányt dolgozott le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyolcezer néző látogatott ki az ETO Parkba, ahol a gyep továbbra is gombás fertőzés áldozata hatalmas sárga foltokkal.

A találkozó előtt negyed órával megkezdődött a hangpárbaj a bécsi és a győri szurkolók között, de nem egymást szídták: a hazai a Fradi irányába fejezték ki nemtetszésüket, amire a vendégek részéről „Ferencváros, Ferencváros!” volt a válasz.

Az 50. győri tétmeccsén irányító Borbély Balázs vezetőedző pontosan ugyanazt a kezdőt küldte harcba, mint egy hete az AIK elleni győztes mérkőzésen, míg a Ferencváros korábbi trénere, Peter Stöger szokás szerint nem hagyta ki a magyar válogatott Bolla Bendegúzt a csapatból. 

Parádés hangulatban indította útjára a labdát az ETO, és rögtön támadólag lépett fel. Az első próbálkozásra a 4. percig kellett várni, Claudiu Bumba fejelt jócskán mellé. Nem sokkal később Vitális Milán már lábbal próbálkozott távolról, egy védőről pattant szögletre a labda, a sarokrúgás után pedig Gavric tüzelt mellé. Bár kaput egyszer sem találtak a győriek, bíztató volt az első 5 perc!

Továbbra is a hazai csapat próbálkozik, Anton beadása után ezúttal Benbuali fejelt mellé. A másik oldalon kialakult az első vendég helyzet is, ráadásul kaput is talált, de Samuel Petrás jó ütemben érkezett és hárította Kara lövését. Éledezik a Rapid, Petrásnak ismét védenie kellett, Bolla passza után ezúttal Antiste éles szögből leadott lövését tenyerelte szögletre. 

De jött is a válasz: Gavric küldött rá egy pattogósat jó 20 méterről, ez már kaput talált, Hedl hárított. Aztán Vladoiu következett, ez már nagyon közel volt! A beadása lecsúszott, így kapura ment, Hedlnek a felső léc fölé kellett ütnie a labdát, hogy ne hulljon be.

A 21. percben csak egy pillanatra kellett megijedni, amikor szöglet után Cvetkovics a kapuba fejelt, Petrást ugyanis akadályozták, így érvénytelen a találat.

Bolla nagyon elemében van, két csellel szépen játszotta tisztára magát, majd célba vette a győri kaput, Petrás résen volt, de nem kellett hozzáérnie, fölé ment. A magyar az osztrákok legjobbja egyértelműen. Közben a játék már inkább a győri térfélen zajlik, egy Csinger mentés pedig a saját kapujára ment, de szerencsére fölé. Amane pedig 25 méterről vette célba a bal alsót, de mellé. Egyre jobb a Rapid.

Egy jól láthatóan begyakorolt győri szögletvariáció után nem sikerült kapura fejelni a labdát, úgyhogy a lecsorgót Vladoiu tűzte rá, de ez is nagyon mellé ment. Az ETO sokkal pontatlanabb a kapu előtt.

Labdarúgó Konferencia-liga, 4. selejtezőforduló, első mérkőzés
ETO FC–Rapid Wien (osztrák) 0–0
ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Brecska (kapus), Abrahamsson, Bíró B., Décsy, Huszár, Ouijdi, Piscsur, Tollár, Tóth R., Urblík N., Vingler, Zivkovic
Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub, Grgic, Amane, Dahl – Kara, Antiste. Vezetőedző: Peter Ströger
A kispadon: Gartler, Göschl (kapusok), Ahoussou, Auer, Demir, Mbuyi, Oswald, Radulovics, Seidl, Velimirovic, Weixelbraun, Wurmbrand

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!