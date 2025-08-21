ETO–Rapid: Bolla Bendegúz az osztrákok legjobbja, gól még nincs (ÉLŐ)

Nyolcezer néző látogatott ki az ETO Parkba, ahol a gyep továbbra is gombás fertőzés áldozata hatalmas sárga foltokkal.

A találkozó előtt negyed órával megkezdődött a hangpárbaj a bécsi és a győri szurkolók között, de nem egymást szídták: a hazai a Fradi irányába fejezték ki nemtetszésüket, amire a vendégek részéről „Ferencváros, Ferencváros!” volt a válasz.

Az 50. győri tétmeccsén irányító Borbély Balázs vezetőedző pontosan ugyanazt a kezdőt küldte harcba, mint egy hete az AIK elleni győztes mérkőzésen, míg a Ferencváros korábbi trénere, Peter Stöger szokás szerint nem hagyta ki a magyar válogatott Bolla Bendegúzt a csapatból.

Parádés hangulatban indította útjára a labdát az ETO, és rögtön támadólag lépett fel. Az első próbálkozásra a 4. percig kellett várni, Claudiu Bumba fejelt jócskán mellé. Nem sokkal később Vitális Milán már lábbal próbálkozott távolról, egy védőről pattant szögletre a labda, a sarokrúgás után pedig Gavric tüzelt mellé. Bár kaput egyszer sem találtak a győriek, bíztató volt az első 5 perc!

Továbbra is a hazai csapat próbálkozik, Anton beadása után ezúttal Benbuali fejelt mellé. A másik oldalon kialakult az első vendég helyzet is, ráadásul kaput is talált, de Samuel Petrás jó ütemben érkezett és hárította Kara lövését. Éledezik a Rapid, Petrásnak ismét védenie kellett, Bolla passza után ezúttal Antiste éles szögből leadott lövését tenyerelte szögletre.

De jött is a válasz: Gavric küldött rá egy pattogósat jó 20 méterről, ez már kaput talált, Hedl hárított. Aztán Vladoiu következett, ez már nagyon közel volt! A beadása lecsúszott, így kapura ment, Hedlnek a felső léc fölé kellett ütnie a labdát, hogy ne hulljon be.

A 21. percben csak egy pillanatra kellett megijedni, amikor szöglet után Cvetkovics a kapuba fejelt, Petrást ugyanis akadályozták, így érvénytelen a találat.

Bolla nagyon elemében van, két csellel szépen játszotta tisztára magát, majd célba vette a győri kaput, Petrás résen volt, de nem kellett hozzáérnie, fölé ment. A magyar az osztrákok legjobbja egyértelműen. Közben a játék már inkább a győri térfélen zajlik, egy Csinger mentés pedig a saját kapujára ment, de szerencsére fölé. Amane pedig 25 méterről vette célba a bal alsót, de mellé. Egyre jobb a Rapid.

Egy jól láthatóan begyakorolt győri szögletvariáció után nem sikerült kapura fejelni a labdát, úgyhogy a lecsorgót Vladoiu tűzte rá, de ez is nagyon mellé ment. Az ETO sokkal pontatlanabb a kapu előtt.

Labdarúgó Konferencia-liga, 4. selejtezőforduló, első mérkőzés

ETO FC–Rapid Wien (osztrák) 0–0

ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Brecska (kapus), Abrahamsson, Bíró B., Décsy, Huszár, Ouijdi, Piscsur, Tollár, Tóth R., Urblík N., Vingler, Zivkovic

Rapid: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub, Grgic, Amane, Dahl – Kara, Antiste. Vezetőedző: Peter Ströger

A kispadon: Gartler, Göschl (kapusok), Ahoussou, Auer, Demir, Mbuyi, Oswald, Radulovics, Seidl, Velimirovic, Weixelbraun, Wurmbrand

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor