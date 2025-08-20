„Nem néz ki jól”: mégis saját pályáján fogadhatja az ETO Bolláékat, a bécsiek jelentősen megfogyatkozva is elbizakodottak

Salétros büntetőt rontott, Csongvai is „hazajátszott”: az AIK magyarjai továbbküldték az ETO-t a Konferencia-ligában!
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
Az AIK Stockholmot bravúrral búcsúztató győriek az ex-Fradi-edző Rapid Wienjén keresztül érnék el történetük első európai főtábláját. A hurráoptimista osztrák közhangulatot eközben éppen a bécsiek magyar klasszisa, Bolla Bendegúz próbálja realistább irányba csitítani.
Az AIK Stockholm elleni bravúrral egyetlen lépésre került története első európai főtáblájától az ETO FC, amely a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Bolla Bendegúzt is soraiban tudó osztrák Rapid Wien ellen írna történelmet.
A győriek a favorit AIK megérdemelt kiejtése után tovább építették önbizalmukat az MTK elleni nem mindennapi kiütéssel, s bár az osztrákok így is biztosra veszik a továbbjutásukat, több intő jel arra utal, legalábbis elhamarkodott az elbizakodottságuk. A korábbi Fradi-edző, a Peter Stöger vezette Rapid eleve csak kínkeservesen, tizenegyessekkel ment tovább az előző körből a skót Dundee United ellen – éppen Bolla főszereplésével –, ráadásul
a Győr ellen már legalább két kulcsjátékossal kevesebben lesznek: legjobbjuk, a mindössze 700 ezer euróért szerződtetett Mamadou Sangaré szerda este komoly összegért, tízmillió euróért a francia élvonalbeli Lens-hoz szerződött, míg a francia utánpótlás-válogatott Jean Harrison Marcelin súlyos sérülése miatt került a partvonalra, és további bécsi játékosok is vannak a maródiak listáján.
Maga Bolla egyébként már jóval óvatosabb, és sokkal realistábban közelíti meg a helyzetet: a Nemzeti Sportnak elmondta, a Győr jó csapat, a vezetőedző, Borbély Balázs elképzelései pedig „megmutatkoznak a pályán, ambiciózus, kombinatív csapatnak tartom az ETO-t, szóval észnél kell lennünk.”
Ezt a szerda esti, győri sajtótájékoztatón is megismételte, ahol úgy fogalmazott:
amikor a sorsoláson kiderült, hogy a Győrrel kerülhetünk össze, kavarogtak bennem az érzések, de ezt nyilván próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés.”
A magyar válogatott játékos egyébként elárulta, a győriek közül Vitális Milánt például pont ismeri: az AIK elleni párharc egyik hőse a heroikus továbbjutás után a Mandinernek úgy fogalmazott, a stockholmi nagycsapat kiejtése után bárki ellen esélyesek lehetnek a főtábla elérésére, amelyet személy szerint megkönnyezne.
Az osztrák csapat futballistáinak nagy utat nem kellett megtenniük Győrig, busszal is csupán másfél óra volt az út Bécsből, így szerda délután már az ETO Parkban edzhettek.
A főtáblára jutásról döntő párharc első meccse csütörtökön 19 órakor kezdődik, az előzetes félelmekkel ellentétben a győriek mégis saját stadionjukban fogadhatják a Rapidot, az UEFA ellenőrei ugyanis a gombás fertőzés dacára játékra alkalmasnak ítélték meg a pályát.
Bolla a megviselt gyepszőnyegről annyit mondott: „Nem fogok hazudni, nem néz ki jól. De nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Azzal kell foglalkoznunk, amin mi is tudunk változtatni. Magunkra kell fókuszálni, és megpróbálni érvényesíteni a saját játékunkat.”
(Nyitókép: Facebook/SK Rapid)