„Nem néz ki jól”: mégis saját pályáján fogadhatja az ETO Bolláékat, a bécsiek jelentősen megfogyatkozva is elbizakodottak

Maga Bolla egyébként már jóval óvatosabb, és sokkal realistábban közelíti meg a helyzetet: a Nemzeti Sportnak elmondta, a Győr jó csapat, a vezetőedző, Borbély Balázs elképzelései pedig „megmutatkoznak a pályán, ambiciózus, kombinatív csapatnak tartom az ETO-t, szóval észnél kell lennünk.”

Ezt a szerda esti, győri sajtótájékoztatón is megismételte, ahol úgy fogalmazott:

amikor a sorsoláson kiderült, hogy a Győrrel kerülhetünk össze, kavarogtak bennem az érzések, de ezt nyilván próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés.”

A magyar válogatott játékos egyébként elárulta, a győriek közül Vitális Milánt például pont ismeri: az AIK elleni párharc egyik hőse a heroikus továbbjutás után a Mandinernek úgy fogalmazott, a stockholmi nagycsapat kiejtése után bárki ellen esélyesek lehetnek a főtábla elérésére, amelyet személy szerint megkönnyezne.