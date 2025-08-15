„Biztos, hogy megkönnyezném” – erről álmodik a győriek magyar játékosa

A párharc előtt általános vélekedés volt, hogy a nagyobb nevű rivális, a 12-szeres svéd bajnok, a hazai meccseit az ötvenezres Strawberry Arenában játszó és az európai kupaporondon is jóval rutinosabbnak számító AIK Stockholm a továbbjutás favoritja.

Csakhogy a győrieket ez nem különösebben érdekelte, a pályán teljesen eltüntették a különbségeket: a párharc és a két mérkőzés összképe alapján senki meg nem mondta volna, hogy AIK keretértéke papíron jóval több mint a duplája az ETO-énak (a mértékadó Transfermarkt szerint 20,43 millió euró állt szemben mindössze 8,73 millióval).

„A papír sok mindent elbír, ez most is kiderült – mosolygott elégedetten Vitális. – Egyébként mi is tisztában voltunk előzetesen ezekkel a dolgokkal, de mi eleve úgy mentünk neki az európai kupaszereplésnek, hogy mindegy, ki jön szembe, mi a pályán szeretnénk teljesíteni és bizonyítani, s olyan munkát beletenni, hogy utána rólunk írják, hogy már mi vagyunk az esélyesebbek.

Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nem azt nézzük, ki az ellenfél, hanem játsszuk a saját játékunkat, és igyekszünk minél eredményesebbek lenni.”

Vitális Milánék óriásit küzdöttek a hazai visszavágón, és a rossz minőségű gyep ellenére is kivívták a továbbjutást az AIK ellen / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Talán csak tovább emeli a siker értékét, hogy az eredményesség mellett az ETO ráadásul végig kimondottan látványos, közönségszórakoztató focit is játszott: nyugodtan kimondható, a magyar csapatok közül a győriek játsszák az egyik legjobb támadófutballt, amely immár nemzetközi szinten is meghozta gyümölcsét.

„Emlékszem, még amikor tavaly idejöttem a DAC-tól, már akkor is az volt az egyik első benyomásom, hogy olyan focit játszunk, hogy itt én is tudok érvényesülni, és bárki más is. Hála istennek, ez már rögtön az első idényben be is igazolódott.

Szerintem az, hogy az új bajnoki idényben még veretlenek vagyunk, illetve hogy a Konferencia-ligában is itt tartunk, egyértelműen minket igazol, illetve a stáb és a vezetőedző erőfeszítéseit

– magyarázta Vitális, hozzátéve, egy AIK-kaliberű csapat búcsúztatása után az utolsó selejtezőkörben is legalább ötven százaléknyi esélye van a győrieknek a továbbjutásra (azóta már tudjuk, az ETO a Bolla Bendegúz főszereplésével drámai meccsen továbbjutó Rapid Wiennel csapnak majd össze a Kl-főtábláért). – Bármelyik csapat kikerülhet győztesen, viszont én a magam részéről nagyon bizakodó vagyok, pont az előbb említett játékunk miatt: teljes mértékben hiszek abban, hogy ilyen játékkal tényleg bármi lehetséges a csapatunk számára.”