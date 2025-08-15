„Biztos, hogy megkönnyezném” – erről álmodik a győriek magyar játékosa

„Méltóképpen képviseltük Magyarországot” – így értékelt a győriek mestere a kisebb csoda után
A második gólnál öngólt vétő Csongvai Áron is nyilatkozott.
Vitális Milán a Mandinernek nyilatkozott az AIK elleni győri csodát követően.
Mint ismert, az ETO FC Győr csütörtökön hazai közönsége előtt heroikus helytállással, a párharcot hátrányból megfordítva jutott tovább a Konferencia-liga selejtezősorozatának harmadik, utolsó előtti köréből. A győriek a párharc előtt egyértelmű esélyesnek tartott stockholmi nagycsapatot, az AIK-t búcsúztatták teljesen megérdemelten, a nem éppen visszafogottságukról ismert svéd ultrák a lefújást követően tajtékozva kérték számon a stadionban a játékosokat és a vezetőedzőt.
Fekete nap volt a csütörtöki a svéd futball számára, és erről részben az ETO tehet.
Az ETO egyértelműen csapatként harcolta ki a továbbjutás: a parádézó, tizenegyest védő, s az utolsó pillanatban a kapufa segítségével is emlékezeteset hárító Samuel Petrás kapustól kezdve valamennyi mezőnyjátékos beletette a magáét a sikerbe. Külön is kiemelendő ugyanakkor Vitális Milán, aki mindkét mérkőzésen csapata egyik legjobbja volt, a stockholmi odavágón pedig szép és kulcsfontosságú szépítő találatot szerzett. Ugyanis ha az ott nincs, 2–0-s összesített hátrányban nagyon más lélektana lehetett volna a visszavágónak…
Vitális Milán nagyon fontos gólt szerzett.
„Úgy érzem, alapvetően a csütörtöki visszavágón nyertük meg a párharcot.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, és utólag már kimondhatom: valóban kellett az én gólom is ahhoz, hogy csökkentsük a hátrányunkat, és közelebb maradjunk az ellenfélhez. Örülök, hogy végül ilyen módon is részese lehettem a továbbjutásnak, és nagyon bizakodó vagyok az utolsó selejtezőkör előtt is!”
– mondta boldogan a Mandinernek a lefújás és az azt követő megérdemelt ünneplés után a tavaly a DAC-tól szerződtetett 23 éves középpályás.
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
A párharc előtt általános vélekedés volt, hogy a nagyobb nevű rivális, a 12-szeres svéd bajnok, a hazai meccseit az ötvenezres Strawberry Arenában játszó és az európai kupaporondon is jóval rutinosabbnak számító AIK Stockholm a továbbjutás favoritja.
Csakhogy a győrieket ez nem különösebben érdekelte, a pályán teljesen eltüntették a különbségeket: a párharc és a két mérkőzés összképe alapján senki meg nem mondta volna, hogy AIK keretértéke papíron jóval több mint a duplája az ETO-énak (a mértékadó Transfermarkt szerint 20,43 millió euró állt szemben mindössze 8,73 millióval).
„A papír sok mindent elbír, ez most is kiderült – mosolygott elégedetten Vitális. – Egyébként mi is tisztában voltunk előzetesen ezekkel a dolgokkal, de mi eleve úgy mentünk neki az európai kupaszereplésnek, hogy mindegy, ki jön szembe, mi a pályán szeretnénk teljesíteni és bizonyítani, s olyan munkát beletenni, hogy utána rólunk írják, hogy már mi vagyunk az esélyesebbek.
Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nem azt nézzük, ki az ellenfél, hanem játsszuk a saját játékunkat, és igyekszünk minél eredményesebbek lenni.”
Talán csak tovább emeli a siker értékét, hogy az eredményesség mellett az ETO ráadásul végig kimondottan látványos, közönségszórakoztató focit is játszott: nyugodtan kimondható, a magyar csapatok közül a győriek játsszák az egyik legjobb támadófutballt, amely immár nemzetközi szinten is meghozta gyümölcsét.
„Emlékszem, még amikor tavaly idejöttem a DAC-tól, már akkor is az volt az egyik első benyomásom, hogy olyan focit játszunk, hogy itt én is tudok érvényesülni, és bárki más is. Hála istennek, ez már rögtön az első idényben be is igazolódott.
Szerintem az, hogy az új bajnoki idényben még veretlenek vagyunk, illetve hogy a Konferencia-ligában is itt tartunk, egyértelműen minket igazol, illetve a stáb és a vezetőedző erőfeszítéseit
– magyarázta Vitális, hozzátéve, egy AIK-kaliberű csapat búcsúztatása után az utolsó selejtezőkörben is legalább ötven százaléknyi esélye van a győrieknek a továbbjutásra (azóta már tudjuk, az ETO a Bolla Bendegúz főszereplésével drámai meccsen továbbjutó Rapid Wiennel csapnak majd össze a Kl-főtábláért). – Bármelyik csapat kikerülhet győztesen, viszont én a magam részéről nagyon bizakodó vagyok, pont az előbb említett játékunk miatt: teljes mértékben hiszek abban, hogy ilyen játékkal tényleg bármi lehetséges a csapatunk számára.”
Bolla Bendegúz volt a hős.
Amikor feltettük a nagy kérdést, mit jelentene egy esetleges Konferencialiga-főtábla ennek az ETO-nak, amely az elmúlt években nagyon nagy utat tett meg, hogy most itt tarthasson, Vitális kicsit még el is érzékenyült:
Egészen biztos, hogy megkönnyezném. Az, hogy ennek a győri csapatnak NB I-es újoncként rögtön az első évében ilyen eredményeket sikerült elérnie, s hogy a második év elején már a Konferencialiga-főtábláról beszélgetünk, mint reális esély, csodaszámba megy. Most két lépésre vagyunk a csodától: mindent megteszünk, hogy valóra váltsuk mindannyiunk álmát!”
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba