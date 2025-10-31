Ft
európa-liga Budapest Bajnokok Ligája Konferencia-liga Puskás aréna

Magyarország a triplára hajt – ha nyerünk, tényleg mindenki rólunk fog beszélni

2025. október 31. 14:54

A Magyar Labdarúgó-szövetség megpályázza az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat fináléját, amely még nem került a magyar fővárosba. Sikeres pályázat esetén a Konferencia-liga 2028-as vagy 2029-es döntőjét rendeznék Budapesten, a Puskás Arénában.

2025. október 31. 14:54
null

Megpályázza a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő rendezését a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Ez az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat fináléja, amely még nem került Budapestre. A helyszín a legnagyobb befogadóképességű, sport-, illetve zenei rendezvények lebonyolítására egyaránt alkalmas létesítményünk, a magyar válogatott elsődleges hazai pályája, a 67 155 férőhelyes Puskás Aréna lenne.

Konferencia-liga, döntő, Budapest, Puskás Aréna, 2028, 2029
Konferencia-liga: a budapesti Puskás Aréna adhat otthont a sorozat 2028-as vagy a 2029-es döntőjének

Konferencia-liga-döntő Budapesten: öt várossal versenyzünk

Az mlsz.hu-n olvasható pénteki közlemény szerint a 2028-as finálé megrendezésére hazánkon kívül 

  • Franciaország (Lille), 
  • Olaszország (Torinó), 
  • Kazahsztán (Asztana) és 
  • Lengyelország (Gdansk) jelezte eddig a szándékát, 
  • a 2029-es döntő iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődik. 

A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

A közlemény emlékeztet, hogy 

2010 óta Magyarország számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt.

2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-döntőt, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak. 

2023-ban három fontos UEFA-rendezvénynek adtunk otthont: a férfi U17-es Európa-bajnokságnak, a női futsal-Európa-bajnoki döntőnek és az Európa-liga fináléjának. Utóbbival kapcsolatban nemrég a Mandiner is arról számolt be, hogy több mint két évvel a találkozó után exkluzív interjút adott a BBC-nek a történtekről a Sevilla–Roma találkozót levezénylő, később a Liszt Ferenc-repülőtéren megtámadott angol játékvezető, Anthony Taylor. Az emlékezetes mérkőzést a spanyol együttes tizenegyesrúgások után nyerte meg 2–1-re, ám a csalódott rómaiak utóbb több vitatott ítéletet is számon kértek Tayloron akit akkori vezetőedzőjük, José Mourinho a nyilvános kirohanásaiban annyira hevesen szidalmazott, hogy az UEFA végül négymeccses eltiltással büntette.

Miután jövőre a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendezünk, kijelenthető, hogy 

Magyarországnak meghatározó szerep jut a sportág vérkeringésében.

(MTI/ Mandiner)

