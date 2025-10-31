Magyarország a triplára hajt – ha nyerünk, tényleg mindenki rólunk fog beszélni

A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

A közlemény emlékeztet, hogy

2010 óta Magyarország számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt.

2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-döntőt, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak.

2023-ban három fontos UEFA-rendezvénynek adtunk otthont: a férfi U17-es Európa-bajnokságnak, a női futsal-Európa-bajnoki döntőnek és az Európa-liga fináléjának. Utóbbival kapcsolatban nemrég a Mandiner is arról számolt be, hogy több mint két évvel a találkozó után exkluzív interjút adott a BBC-nek a történtekről a Sevilla–Roma találkozót levezénylő, később a Liszt Ferenc-repülőtéren megtámadott angol játékvezető, Anthony Taylor. Az emlékezetes mérkőzést a spanyol együttes tizenegyesrúgások után nyerte meg 2–1-re, ám a csalódott rómaiak utóbb több vitatott ítéletet is számon kértek Tayloron akit akkori vezetőedzőjük, José Mourinho a nyilvános kirohanásaiban annyira hevesen szidalmazott, hogy az UEFA végül négymeccses eltiltással büntette.