„Mourinho tehet róla, hogy megtámadták a családomat!” – a sztárbíró visszaemlékezése a botrányos budapesti döntőre (VIDEÓ)

a budapesti reptéren kiszúrta a családjával együtt szintén a gépére várakozó Taylort, s a feldühödött olasz fanatikusoknak több se kellett: ott helyben megpróbáltak elégtételt venni vélt-valós sérelmeikért

– a bírót és hozzátartozóit végül a rendőrség és a biztonsági szolgálat együttes erővel tudta nagy nehezen kimenekíteni a csőcselék gyűrűjéből.

Mourinho főszerepet játszott az indulatok felszításában?

Taylor most a BBC-nek visszaemlékezve úgy fogalmazott, azért volt különösen döbbenetes és ijesztő a budapesti élmény, mert, mint mondta, komolyabb bírói hibát még csak nem is vétettek a döntőn, mégis ennyire félelmetes és szélsőséges reakciókat kellett megtapasztalniuk. Utólag a legnagyobb hibát szerinte konkrétan nem is a pályán, hanem azon kívül követte el azzal, hogy a családját is magával vitte a fináléra, így őket is veszélybe sodorta – bevallása szerint azóta soha, semmilyen meccsre nem is kísérik el a szerettei elővigyázatosságból.