AS Roma szurkolói balhé európa liga Anthony Taylor játékvezető Puskás aréna Sevilla

„Mourinho tehet róla, hogy megtámadták a családomat!” – a sztárbíró visszaemlékezése a botrányos budapesti döntőre (VIDEÓ)

2025. október 10. 09:47

A 2023-as Sevilla–Roma Európa Liga-finálét vezető Anthony Taylornak a mai napig rémálmai vannak a meccs után a Liszt Ferenc-reptéren átélt szurkolói inzultus miatt. Az egyik legfoglalkoztatottabb angol játékvezető szerint José Mourinho nyilvános kirohanásai nagyban hozzájárultak az olasz fanatikusok agressziójához.

2025. október 10. 09:47
Több mint két évvel a 2023-as, budapesti Európa Liga-döntő után exkluzív interjút adott a BBC-nek a történtekről a Sevilla–Roma finálét levezénylő, később a Liszt Ferenc-repülőtéren megtámadott Anthony Taylor. Az emlékezetes mérkőzést a spanyol együttes tizenegyesrúgások után nyerte meg 2–1-re, ám a csalódott rómaiak utóbb több vitatott ítéletet is számon kértek a játékvezetőn, akkori vezetőedzőjük, José Mourinho pedig meccs utáni nyilvános kirohanásaiban annyira hevesen szidalmazta Taylort, hogy az UEFA végül négymeccses eltiltással büntette. 

Anthony Taylor és a Mourinho által feltüzelt Roma-játékosok
A José Mourinho által feltüzelt római játékosok már a pályán betámadták Anthony Taylort, de a rosszabbik része még csak ezután következett... (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az angol játékvezető viszontagságai nem értek véget a Puskás Arénában, sőt, a legrosszabb még csak ezután következett. A csalódottan hazainduló római szurkolók egy csoportja 

a budapesti reptéren kiszúrta a családjával együtt szintén a gépére várakozó Taylort, s a feldühödött olasz fanatikusoknak több se kellett: ott helyben megpróbáltak elégtételt venni vélt-valós sérelmeikért

 – a bírót és hozzátartozóit végül a rendőrség és a biztonsági szolgálat együttes erővel tudta nagy nehezen kimenekíteni a csőcselék gyűrűjéből. 

Mourinho főszerepet játszott az indulatok felszításában?

Taylor most a BBC-nek visszaemlékezve úgy fogalmazott, azért volt különösen döbbenetes és ijesztő a budapesti élmény, mert, mint mondta, komolyabb bírói hibát még csak nem is vétettek a döntőn, mégis ennyire félelmetes és szélsőséges reakciókat kellett megtapasztalniuk. Utólag a legnagyobb hibát szerinte konkrétan nem is a pályán, hanem azon kívül követte el azzal, hogy a családját is magával vitte a fináléra, így őket is veszélybe sodorta – bevallása szerint azóta soha, semmilyen meccsre nem is kísérik el a szerettei elővigyázatosságból. 

Egyértelműen ez volt a legrosszabb helyzet, amivel valaha szembesülnöm kellett. És nemcsak azért, mert a családtagjaim is velem voltak, hanem mert tisztán rávilágított az emberi viselkedés másokra gyakorolt hatására – még egy ilyen meccsen is, amelyen valójában nem is voltak nagyobb hibák”

 – magyarázta Taylor, félreérthetetlenül José Mourinho viselkedésére utalva. A riporter ezen a ponton rá is kérdezett, mit gondol, a portugál sztáredző meccs utáni nyilatkozatai szerepet játszottak-e a tomboló drukkerek erőszakos reakciójában, mire Taylor úgy felelt: 

Igen, ha őszinte akarok lenni, egyértelműen.”

A spori hozzátette, úgy érezte, az egész nem szólt másról, mint hogy valakire rá kellett irányítani a figyelmet és a népharagot, s erre kézenfekvő módon ott volt ő és a stábja, akiken le lehetett vezetni  

  • a csalódást, 
  • a frusztrációt 
  • és a haragot.

Hogy ez miért elfogadható, nem tudom  biztos vagyok benne, hogy ezek az egyének sem szeretnék, ha fordított esetben valaki így viselkedne, vagy ilyeneket mondana nekik és az ő gyerekeiknek.”

A pályafutása során számos nagy világversenyen, valamint több, mint 400 Premier League-meccsen közreműködő Anthony Taylor a mai napig az egyik legfoglalkoztatottabb angol játékvezetőnek számít, de nem is titkolta, a budapesti események hatására közel állt ahhoz, hogy abbahagyja, erősen kétségbe vonva, hogy a munkája megér-e ennyi kockázatot. 

(Nyitókép: MTI/Kovács Tamás)

Összesen 2 komment

Öreg Palóc
•••
2025. október 10. 10:32 Szerkesztve
Műringyó mindig is egy útálatos rohadék volt !!!! A spanyol bajnokságot is tönkre tette, és a spanyol válogatottat is megkárosította, azzal, hogy Iker Casillast száműzte a Realból. Műringyóval ott kezdődött a dolog, hogy tolmácsa volt az 1996 idényben a Barcelona új edzőjének, az angol Bobby Robsonnak. De nem mindig azt tolmácsolta amit az angol mondott, hanem saját elképzeléseit is. Pikáns dolog, hogy néha Pepe Guardiola védte meg a "szószátyár portugált". Aztán amikor Robsonnak sem ment a Barcával és lapátra tették, elment Lisszabonba és vitte volna magával Műringyót, aki azonban egy "merész" gondolattal inkább beajánlkozott a Barcához, mint vezetőedző. Rögtön kiröhögték, vérig is sértődött és onnantól neki, ami "Barcelóna" az véres rony volt! Vörös posztó, amit lengettek a bika szeme előtt. Folytatom lentebb:
Válasz erre
0
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!