Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Niké Liga dunaszerdahely szurkolói balhé DAC

Minden határt átléptek a szlovákok: megvan, mekkora büntetés jár a magyarellenes rigmusokért

2025. december 16. 11:09

Számos botrány kísérte a Dunaszerdahely és a Nagyszombat futballrangadóját. A DAC végül a pályán és azon kívül is diadalmaskodott.

2025. december 16. 11:09
null

Nem múlt el botrányok nélkül a szlovák élvonalbeli Niké Ligában lejátszott DAC–Spartak Trnava bajnoki összecsapás. A december első hétvégéjén rendezett rangadón a második helyen álló dunaszerdahelyiek 3–1-re legyőzték a harmadik nagyszombatiakat, ám a mérkőzés sajnos nem a futballról marad emlékezetes, miután a pályán belül és kívül is súlyos konfliktusok kísérték.

A meccs például komoly balhéval zárult, miután a végjátékban, a 91. percben egy partvonal melletti szituációt követően a két csapat játékosai ott helyben, a pálya szélén estek egymásnak, a piros lapokkal tarkított buliba a kispadról is beszálltak, miközben szurkolói incidens is történt. Mindennek a tetejébe a Spartak drukkerei a találkozó során szokásukhoz híven végig magyarellenes rigmusok skandálásával szórakoztatták magukat. 

DAC-Spartak
Futballban (megint) a DAC volt a jobb: a nagyszombatiak nehezen bírták lenyelni a 3–1-es vereséget (Fotó: DAC 1904/Fekete Nándor)

A DAC szerint elfogadhatatlan, ami történt

A Csakfoci emlékeztet, hogy az összecsapás után a nagyszombatiak vezetőedzője, a korábbi Liverpool-legenda Martin Skrtel azt állította, hogy egy szurkoló nyakon ragadta egyik játékosát, ám később a videófelvételek megmutatták, hogy bár kétségkívül volt kontakt, ez az állítás ebben a formában nem igaz. A Szlovák Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága végül 

a rendező DAC-ot háromezer, míg a Spartakot a szurkolók magyarellenes megnyilvánulásai miatt ötezer euróra büntette.

Az ítélet után a DAC közleményt adott ki, amelyben elismeri, hogy „bár a szurkoló a játékosokkal való érintkezése megengedhetetlen volt, az érintkezés nem volt támadó jellegű, és nem nyert bizonyítást, hogy a drukker bárkit is fizikailag megtámadott volna.” Emellett

elfogadhatatlannak találjuk, hogy a nagyszombati szurkolók viselkedése ismét minden határt átlépett. A SZLSZ Fegyelmi Bizottsága maga is megállapítja az extrémizmusba hajló, sértő bekiabálásokat és konkrétan rámutat az FC Spartak Nagyszombat drukkereinek elfogadhatatlan nemzetellenes megnyilvánulásaira, méghozzá visszatérő jelleggel.”

A végjátékbeli balhé alább videón is megtekinthető. 

(Nyitókép: Facebook/DAC 1904)

