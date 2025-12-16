Minden határt átléptek a szlovákok: megvan, mekkora büntetés jár a magyarellenes rigmusokért

Ismét nemzetiségi ügyet próbálnak kreálni Szlovákiában – megszólalt a felvidéki klub tulajdonosa
„Természetesen zavar az is, hogy az egész újra a magyar kérdés szintjére süllyedt.”
Számos botrány kísérte a Dunaszerdahely és a Nagyszombat futballrangadóját. A DAC végül a pályán és azon kívül is diadalmaskodott.
Nem múlt el botrányok nélkül a szlovák élvonalbeli Niké Ligában lejátszott DAC–Spartak Trnava bajnoki összecsapás. A december első hétvégéjén rendezett rangadón a második helyen álló dunaszerdahelyiek 3–1-re legyőzték a harmadik nagyszombatiakat, ám a mérkőzés sajnos nem a futballról marad emlékezetes, miután a pályán belül és kívül is súlyos konfliktusok kísérték.
A meccs például komoly balhéval zárult, miután a végjátékban, a 91. percben egy partvonal melletti szituációt követően a két csapat játékosai ott helyben, a pálya szélén estek egymásnak, a piros lapokkal tarkított buliba a kispadról is beszálltak, miközben szurkolói incidens is történt. Mindennek a tetejébe a Spartak drukkerei a találkozó során szokásukhoz híven végig magyarellenes rigmusok skandálásával szórakoztatták magukat.
Ezt is ajánljuk a témában
„Természetesen zavar az is, hogy az egész újra a magyar kérdés szintjére süllyedt.”
A Csakfoci emlékeztet, hogy az összecsapás után a nagyszombatiak vezetőedzője, a korábbi Liverpool-legenda Martin Skrtel azt állította, hogy egy szurkoló nyakon ragadta egyik játékosát, ám később a videófelvételek megmutatták, hogy bár kétségkívül volt kontakt, ez az állítás ebben a formában nem igaz. A Szlovák Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága végül
a rendező DAC-ot háromezer, míg a Spartakot a szurkolók magyarellenes megnyilvánulásai miatt ötezer euróra büntette.
Az ítélet után a DAC közleményt adott ki, amelyben elismeri, hogy „bár a szurkoló a játékosokkal való érintkezése megengedhetetlen volt, az érintkezés nem volt támadó jellegű, és nem nyert bizonyítást, hogy a drukker bárkit is fizikailag megtámadott volna.” Emellett
elfogadhatatlannak találjuk, hogy a nagyszombati szurkolók viselkedése ismét minden határt átlépett. A SZLSZ Fegyelmi Bizottsága maga is megállapítja az extrémizmusba hajló, sértő bekiabálásokat és konkrétan rámutat az FC Spartak Nagyszombat drukkereinek elfogadhatatlan nemzetellenes megnyilvánulásaira, méghozzá visszatérő jelleggel.”
A végjátékbeli balhé alább videón is megtekinthető.
(Nyitókép: Facebook/DAC 1904)