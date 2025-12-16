Minden határt átléptek a szlovákok: megvan, mekkora büntetés jár a magyarellenes rigmusokért

Nem múlt el botrányok nélkül a szlovák élvonalbeli Niké Ligában lejátszott DAC–Spartak Trnava bajnoki összecsapás. A december első hétvégéjén rendezett rangadón a második helyen álló dunaszerdahelyiek 3–1-re legyőzték a harmadik nagyszombatiakat, ám a mérkőzés sajnos nem a futballról marad emlékezetes, miután a pályán belül és kívül is súlyos konfliktusok kísérték.

A meccs például komoly balhéval zárult, miután a végjátékban, a 91. percben egy partvonal melletti szituációt követően a két csapat játékosai ott helyben, a pálya szélén estek egymásnak, a piros lapokkal tarkított buliba a kispadról is beszálltak, miközben szurkolói incidens is történt. Mindennek a tetejébe a Spartak drukkerei a találkozó során szokásukhoz híven végig magyarellenes rigmusok skandálásával szórakoztatták magukat.