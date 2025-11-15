Ft
11. 15.
szombat
Marco Rossi Magyarország Bolla Bendegúz

„Hajmeresztő lenne” – Marco Rossi letett arról, hogy így kijusson a magyar válogatott a világbajnokságra

2025. november 15. 15:41

Marco Rossi és Bolla Bendegúz tartotta meg a magyar válogatott sajtótájékoztatóját Telkiben. Magyarország–Írország: ezt várja a szövetségi kapitány és a Rapid Wien játékosa.

2025. november 15. 15:41
null
Nagy-Pál Tamás

Sorsdöntő mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékre vasárnap, hiszen a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező tétje a Puskás Arénában a csoport második helye, vagyis a pótselejtező – vagy egy igen váratlan és szélsőséges esetben a csoport első helye, vagyis a közvetlen kvalifikáció. Ez utóbbihoz a hazaiak pontvesztése is kellene a Portugália–Örményországon, úgyhogy sokkal reálisabbnak és megvalósíthatóbbnak tűnik az első verzió: amennyiben Marco Rossi csapata nem kap ki Írországtól, harcba szállhat a pótselejtezőn a vb-ért. 

Magyarország–Írország
Magyarország–Írország: Marco Rossi és Bolla Bendegúz tartott sajtótájékoztatót. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A vb-selejtezőt felvezető sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány előtt Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdéseire. Először arra terelődött a szó, hogy a portugálok írek elleni veresége miatt a második, pótselejtezőt érő hely mellett a közvetlen vb-kvalifikációt érő első helyre, és a mindenről lemaradó harmadik pozícióra is van esélyünk.

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem gondolkodunk ezen, szeretnénk a saját meccsünkre fókuszálni, és megtenni mindent, hogy győzelemmel zárjunk” – kezdte a Rapid Wien légiósa. – „Aztán kiderül, ez mire lesz elég… Az örmény meccs után a buszon követtük a másik találkozót, láttuk, hogy az elején gólt szereztek a írek, aminek nem örültünk. Beszéltük, hogy megint az történt, mint az Európa-bajnokságon, amikor számunkra nem jó eredmény született a portugálok meccsén. Ezért rossz, ha valaki másra kell várni. Most viszont ettől függetlenül még a saját kezünkben van a sorsunk, szeretnénk győzelemmel zárni, és bebiztosítani az esélyt a pótselejtezőre.”

Arról is beszélt, hogy bár a magyar válogatottnak a döntetlen is elég a második helyhez, nem arra fognak játszani.

„Ez egy döntő meccs mindkét csapat számára, biztosan ők is ennek megfelelően fognak kezdeményezni. Nekik csak a győzelem a jó, nekünk a döntetlen is, de nem ilyen felfogásban szeretnénk pályára lépni. Tudjuk, mik az erősségeik, láttuk ezt az első meccsen, nagy meglepetés nem tud érni minket. 

Biztosan most is hasonlóan kemény stílusban fognak játszani, láttuk a többi csoportmeccsükön is, hogy szeretik provokálni az ellenfél játékosait. Nem szabad ennek felülnünk, de nekünk is keménynek, agresszívnak kell lennünk, miközben nem követjük el azt a hibát, mint az első meccsen, hogy emberhátrányba kerüljünk.”

Magyarország–Írország: Marco Rossi nem hisz a csodákban

Ezután Marco Rossi elárulta: 

egy helyen változhat a kezdő a jerevánihoz képest, de erről majd csak az utolsó edzés után hoz döntést.

„Az biztos, hogy ez az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb meccse lesz a magyar válogatott számára. Mindenki tudja, mennyire szívünkön viseljük a vb-részvételt, ahogy persze az egész ország is. Az ellenfelünk is hasonló cipőben jár, nekünk viszont az az előnyünk, hogy itthon játszhatunk. A közönségünk persze nem játszik, csak tizenegy ember lesz a pályán, de amióta felavattuk a Puskás Arénát, nem volt még olyan eset, hogy ne támogattak volna minket az első perctől az utolsóig, úgyhogy holnap is biztosan ez lesz a helyzet – ilyen értelemben tizenketten leszünk a pályán.”

Koreográfiával viszont nem készülhetnek az ultrák, erről ITT írtunk bővebben.

Ezt is ajánljuk a témában

Az írekről Rossi elmondta: olykor ijesztő csapat benyomását kelthetik.

„Főleg a rögzített szituációkból. A támadások során labdával nagy területet tudnak befutni gyors és kreatív játékosaikkal. Őszintén remélem, ezeket a helyzeteket mind el tudjuk dönteni a saját javunkra. Az elmúlt meccseken sikerült érvényesíteniük a sajátosságaikat, kihasználták a fizikális készségeiket. 

Nem tudom, a provokáció ellen miként lehet a leghatékonyabban felkészíteni a csapatot. Igyekszünk arra összpontosítani, amit mi csinálunk: mi is agresszívan fogunk játszani, vállaljuk a párharcokat mindenféle félelem nélkül.”

Ezután védelmébe vette az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kapó Kerkez Milost.

„Az elmúlt két mérkőzésen jól játszott, fejlődik a válogatottban és még fog is. Minőségi játékos, nem az ő helyzete aggaszt. A Liverpoolban kicsit kevesebbet szerepel, de mivel ott háromnaponta vannak a meccsek, lesz lehetősége behozni. Nagyon fontos játékos a válogatott számára.”

Végül határozottan válaszolt arra a kérdésre is, hogy foglalkoztatja-e a portugál–örmény, ahol a hazai pontvesztés akár közvetlen vb-kvalifikációt is érhetne Magyarország számára.

Egyáltalán nem érdekel minket a másik meccs. Önök szerint nem győz Portugália? Ez tényleg hajmeresztő dolog lenne, nem tudok ezzel komolyan számolni. Azért fogunk dolgozni, hogy meglegyen a pótselejtező”

 – zárta rövidre Rossi jóízűt nevetve azon, van-e bármennyi esélyük az örményeknek.

A Magyarország–Írország mérkőzést vasárnap délután 3 órától rendezik a Puskás Arénában.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

