„Hajmeresztő lenne” – Marco Rossi letett arról, hogy így kijusson a magyar válogatott a világbajnokságra

Sorsdöntő mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékre vasárnap, hiszen a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező tétje a Puskás Arénában a csoport második helye, vagyis a pótselejtező – vagy egy igen váratlan és szélsőséges esetben a csoport első helye, vagyis a közvetlen kvalifikáció. Ez utóbbihoz a hazaiak pontvesztése is kellene a Portugália–Örményországon, úgyhogy sokkal reálisabbnak és megvalósíthatóbbnak tűnik az első verzió: amennyiben Marco Rossi csapata nem kap ki Írországtól, harcba szállhat a pótselejtezőn a vb-ért.

Magyarország–Írország: Marco Rossi és Bolla Bendegúz tartott sajtótájékoztatót. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A vb-selejtezőt felvezető sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány előtt Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdéseire. Először arra terelődött a szó, hogy a portugálok írek elleni veresége miatt a második, pótselejtezőt érő hely mellett a közvetlen vb-kvalifikációt érő első helyre, és a mindenről lemaradó harmadik pozícióra is van esélyünk.