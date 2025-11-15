„Nem igaz, hogy kitiltottuk a magyar zászlót a Puskás Arénából” – mérgesedik a helyzet az MLSZ és az ultrák között a magyar–ír előtt

Tényleg lesz osztályozó az NB I-ben? Reagált a bizottság elnöke!
„Nagyon furcsállnám, ha az MLSZ elnöksége támogatná a változást.”
A magyar válogatott ultracsoportja, vagyis a Carpathian Brigade és a Magyar Labdarúgó-szövetség között ismét áll a bál. Az MLSZ kitiltotta az ultrák koreográfiáját a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőről, míg a CB szerint ezzel a magyar nemzeti színeket zárták ki. A szövetség reakciójában fake news-nak nevezte az állítást.
Közleménnyel jelentkezett a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező előtt egy nappal a magyar válogatott ultracsoportja, a Carpathian Brigade, melyben azt állítják: a Magyar Labdarúgó-szövetség megtiltotta nekik, hogy szokásuknak megfelelően látványos koreográfiával jelentkezzenek a sorsdöntő mérkőzésen.
Íme a közlemény legfontosabb részei:
„(…)
Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk holnap a Nemzeti Tizenegyet és hogy e módon is fokozzuk, megalapozzuk a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát.
Az élőképek témájáról sosem adunk hírt előre, azok minden alkalommal egyfajta meglepetésként szolgálnak a csapat és a kilátogató publikum számára. De ezúttal megemlítenénk, hogy a holnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőképünk témája szolgáltatta volna. Magyarán a „probléma” nem magával a koreóval van, hanem velünk.
A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások („szidalmazások”) okán tette meg a Szövetség ezt a drasztikus lépést.
(…)
Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy irányt mutassunk, így a "kitiltott" nemzeti színű lobogóink föltartása helyett arra kérjük a 12. játékost, tehát mindenkit, aki a magyar futball sikeréért szurkol, hogy hozzon magával sálat, zászlót a mérkőzésre!
Mutassuk meg együtt, egységesen, hogy kiállunk mindezekért az értékekért! Kérjük, minden kilátogató szurkoló csatlakozzon hozzánk a 12. percben, hogy közösen mutathassunk példát, erőt! A csapatot pedig hajszoljuk bele a győzelembe, hogy együtt álmodhassuk tovább a magyar futball negyven éve dédelgetett álmát!”
A magyar válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő Telkiben reagált a Carpathian Brigade állításaira.
Ez a közlemény fake news.
Az ultraszektorba jegyet vásárló szurkolók ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint bármelyik más szurkoló a stadionban. Mindössze azokat a plusz lehetőségeket nem kapják most meg, amiket korábban igen. Nem igaz, hogy a nemzeti színű zászlók, sálak bármilyen viseletét megtiltottuk volna a stadionban. Nemhogy kitiltottuk ezeket, hanem kifejezetten kérünk minden szurkolót, hogy viselje a nemzeti színeket, öltöztessük piros-fehér-zöldbe a Puskás Arénát. Véleménykülönbségek valóban vannak az ultrák és a szövetség között, de ezeket az MLSZ a meccs napjára teljesen félreteszi, mert a csapat sikere közös célunk. Erre kérjük a másik felet is: tegyük félre holnapra a nézeteltéréseket, ez a csapat, a válogatott és a magyar labdarúgás egyetemes érdeke.”
A magyar válogatott vasárnap délután 3 órától teltház előtt fogadja Írországot a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert