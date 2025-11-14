„Ezzel kinyílik számunkra egy másik kapu” – nem keseregnek a magyar válogatott játékosai a portugálok veresége miatt

Ennyit az örmény–magyar barátságról: meleg volt a vége, de nagy nehezen elvégeztük a munkát Jerevánban
Most már a portugálokon a sor.
A magyar válogatott 1–0-ra győzött az örmények ellen. Örményország–Magyarország: Schäfer András és Szalai Attila értékelése során Portugália veresége is szóba került.
A magyar labdarúgó-válogatott elvégezte a feladatát azzal, hogy – ha a vártnál nehezebben is – 1–0-ra nyert az örmények ellen. Az Örményország–Magyarország után Lukács Dániel, Tóth Alex és Szalai Attila válaszolt az újságírók kérdéseire.
Mindhárman egyetértettek abban, hogy nagyon nehéz találkozó volt a jereváni.
„Nehéz meccs volt, a végén is izgulni kellett, hogy meglegyen a siker, de a lényeg, hogy meglett” – mondta a Ferencváros középpályása, Tóth Alex, aki csereként állt be, de könnyen főszereplő lehetett volna. Először a lövése miatt, ami kívülről súrolta a kapufát, aztán az eladott labdája miatt, amiből ziccerbe került az ellenfél.
„Mind a kettőt nagyon sajnálom” – folytatta. – Én is nagyon izgultam, amikor eladtam a labdát, hogy mi lesz a vége. Willinek szerettem volna hátrapasszolni, kicsit pontatlan volt a labda, de szerencsére nem lett belőle nagy probléma. A lövésemért is kár, a kapufát súrolta, pedig azzal lezárhattam volna a meccset.”
A Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel is csereként lépett pályára.
„Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, tényleg nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt. Nagyon ránk jöttek, mi meg nagyon visszaálltunk, de ez részünkről egyáltalán nem volt szándékos. Úgy érzem, magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. De hála istennek ez is három pontot ér, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk.”
A Törökországban légióskodó Szalai Attila egyre inkább kezdi visszanyerni korábbi formáját, megbízható teljesítményt nyújtott a védelemben.
„Jól éreztem magam a pályán, úgy gondolom, a csapat is jó teljesítményt nyújtott az első félidőben, kontrolláltuk a mérkőzést, helyzeteket alakítottunk ki, ezek közül egyet értékesíteni is sikerült. Aztán a szünet után picit magunkra húztuk az örményeket, nem szándékosan, nem tudtuk úgy megtartani a labdákat. Volt két-három veszélyes akciójuk is, ettől megjött az önbizalmuk, és megmutatták, hogy teljesen szervezett, egész jó minőséget képviselő csapat, úgyhogy nem volt egyszerű. De a győzelem a legfontosabb, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek a három pontnak, és most bízunk benne, hogy minden jól alakulhat számunkra.
Ennek a mérkőzésnek az a legfontosabb tapasztalata, hogyha megfelelő hozzáállással és akarattal kivisszük a szívünket a pályára, akkor minden rendben lesz, és az eredmény meg úgymond érkezik majd a kemény munkából.”
Schäfer András is nyilatkozott az újságíróknak, erről még a mérkőzés után be is számoltunk. Akkor még nem tudtuk, hogy az Írország–Portugália óriási meglepetésre hazai győzelemmel ért véget, így vasárnap mindenképp pontot kell szereznünk az írek ellen a második helyhez – ezzel viszont megnyílt a lehetőség akár arra is, hogy megnyerjük a csoportot és egyenes ágon jussunk ki a világbajnokságra.
Nem akar mártírkodni.
Ha esetleg kikapnak a portugálok, az első helyre is van esélyünk. Én úgy állok hozzá, hogy ezzel egy másik kapu is kinyílik”
– fogalmazott Schäfer, aztán a teoretikus eszmefuttatásból végül valóság lett.
Szalait már úgy kérdezhettük csapattársai kijelentéséről, hogy tudtuk: Írország megszerezte a vezetést.
Így van, kinyílik egy kapu. Miért is ne? Egyébként is minden meccsen győzni szeretnénk.”
Az íreket vasárnap délután 3 órától fogadjuk a Puskás Arénában. A csoport második helyéhez, vagyis a pótselejtezőhöz döntetlent kell elérnünk. Ha a portugálok a mi mérkőzésünkkel egy időben kikapnak az örményektől, miközben mi nyerünk, ott vagyunk egyenes ágon a világbajnokságon – ami még egy portugál–örmény döntetlennel is összejöhet, ha legalább háromgólos győzelmet aratunk Írország ellen.
