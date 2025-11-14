Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország válogatott Portugália

„Ezzel kinyílik számunkra egy másik kapu” – nem keseregnek a magyar válogatott játékosai a portugálok veresége miatt

2025. november 14. 06:37

A magyar válogatott 1–0-ra győzött az örmények ellen. Örményország–Magyarország: Schäfer András és Szalai Attila értékelése során Portugália veresége is szóba került.

2025. november 14. 06:37
null
Nagy-Pál Tamás

A magyar labdarúgó-válogatott elvégezte a feladatát azzal, hogy – ha a vártnál nehezebben is – 1–0-ra nyert az örmények ellen. Az Örményország–Magyarország után Lukács Dániel, Tóth Alex és Szalai Attila válaszolt az újságírók kérdéseire.

Örményország–Magyarország
Örményország–Magyarország: Tóth Alex főszereplővé válhatott volna / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

Mindhárman egyetértettek abban, hogy nagyon nehéz találkozó volt a jereváni.

„Nehéz meccs volt, a végén is izgulni kellett, hogy meglegyen a siker, de a lényeg, hogy meglett” – mondta a Ferencváros középpályása, Tóth Alex, aki csereként állt be, de könnyen főszereplő lehetett volna. Először a lövése miatt, ami kívülről súrolta a kapufát, aztán az eladott labdája miatt, amiből ziccerbe került az ellenfél.

„Mind a kettőt nagyon sajnálom” – folytatta. – Én is nagyon izgultam, amikor eladtam a labdát, hogy mi lesz a vége. Willinek szerettem volna hátrapasszolni, kicsit pontatlan volt a labda, de szerencsére nem lett belőle nagy probléma. A lövésemért is kár, a kapufát súrolta, pedig azzal lezárhattam volna a meccset.”

A Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel is csereként lépett pályára.

„Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, tényleg nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt. Nagyon ránk jöttek, mi meg nagyon visszaálltunk, de ez részünkről egyáltalán nem volt szándékos. Úgy érzem, magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. De hála istennek ez is három pontot ér, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk.”

Örményország–Magyarország: Szalai Attila remek teljesítményt nyújtott

A Törökországban légióskodó Szalai Attila egyre inkább kezdi visszanyerni korábbi formáját, megbízható teljesítményt nyújtott a védelemben.

„Jól éreztem magam a pályán, úgy gondolom, a csapat is jó teljesítményt nyújtott az első félidőben, kontrolláltuk a mérkőzést, helyzeteket alakítottunk ki, ezek közül egyet értékesíteni is sikerült. Aztán a szünet után picit magunkra húztuk az örményeket, nem szándékosan, nem tudtuk úgy megtartani a labdákat. Volt két-három veszélyes akciójuk is, ettől megjött az önbizalmuk, és megmutatták, hogy teljesen szervezett, egész jó minőséget képviselő csapat, úgyhogy nem volt egyszerű. De a győzelem a legfontosabb, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek a három pontnak, és most bízunk benne, hogy minden jól alakulhat számunkra. 

Ennek a mérkőzésnek az a legfontosabb tapasztalata, hogyha megfelelő hozzáállással és akarattal kivisszük a szívünket a pályára, akkor minden rendben lesz, és az eredmény meg úgymond érkezik majd a kemény munkából.”

Schäfer András is nyilatkozott az újságíróknak, erről még a mérkőzés után be is számoltunk. Akkor még nem tudtuk, hogy az Írország–Portugália óriási meglepetésre hazai győzelemmel ért véget, így vasárnap mindenképp pontot kell szereznünk az írek ellen a második helyhez – ezzel viszont megnyílt a lehetőség akár arra is, hogy megnyerjük a csoportot és egyenes ágon jussunk ki a világbajnokságra.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha esetleg kikapnak a portugálok, az első helyre is van esélyünk. Én úgy állok hozzá, hogy ezzel egy másik kapu is kinyílik”

– fogalmazott Schäfer, aztán a teoretikus eszmefuttatásból végül valóság lett.

Szalait már úgy kérdezhettük csapattársai kijelentéséről, hogy tudtuk: Írország megszerezte a vezetést.

Így van, kinyílik egy kapu. Miért is ne? Egyébként is minden meccsen győzni szeretnénk.”

Az íreket vasárnap délután 3 órától fogadjuk a Puskás Arénában. A csoport második helyéhez, vagyis a pótselejtezőhöz döntetlent kell elérnünk. Ha a portugálok a mi mérkőzésünkkel egy időben kikapnak az örményektől, miközben mi nyerünk, ott vagyunk egyenes ágon a világbajnokságon – ami még egy portugál–örmény döntetlennel is összejöhet, ha legalább háromgólos győzelmet aratunk Írország ellen.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
komloisracok
•••
2025. november 14. 08:34 Szerkesztve
Elsősorban fejben kell megnyernünk a meccset. A tudásunk meg van hozzá. Írország egy favágó szar csapat.Abból él, hogy folyamatosan provokál, csíp rúg harap de ezt vérprofin csinálja. Vajon véletlen, hogy az első meccsen kiállították Sallait mert elötte bokázták, majd idegből visszarúgott? Vajon véletlen hogy Varga Barni ezen a meccsen profázásért sárgalapot kapott? Vajon véletlen hogy Írország elleni meccsen egy Örményt is kiállítottak? Vajon véletlen hogy a 226 válogatott meccsén Ronaldot könyöklésért kiállították ELSŐ ALKALOMMAL, mert elötte lökdösték? Portugália 77%-os labdabirtoklás mellett 2:0-ra kikapott. Provokációt vérprofin csinálják, ebből élnek + a beívelések.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. november 14. 07:22
Kegyetlen sorokat, gondolatokat kényszerülök leírni, mivel bátorkodom emlékezni rá, hogy volt a labdarúgásunknak, egy nem is rövid időszaka, mikor is, bárki ellen is, a győzelem reményével, lehetőségével és ígéretével állt ki válogatottunk..! Kimondva, a Labdarúgó Válogatottunk a magyar nemzeti egység zászlóvivőjévé vált, mely mélyen sértette, cselekvésre késztette a magyarellenes politikai vezetést! Eszköze a népszerű szpíker lett, ki nyilvános óhajával; "mentsük meg az MTK-t", majd a szövetség elnökeként morális válságba juttatta a magyar labdarúgást, melynek következményeit máig is nyögjük... -valami megtört, eltört, és még nem találhattunk vissza... A bekövetkezett, kialakult helyzetben, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy a hazai pályán, a portugálok ellen, átérzett győzelmi igény volt e jelen, avagy a vereség elkerülése volt a bevallatlan cél, de akár, ami történt, kiegyezés a minimális arányú vereséggel?! -elfogadva tudat alatt a portugálok dominanciáját! -ráfázunk?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!