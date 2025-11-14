„Ezzel kinyílik számunkra egy másik kapu” – nem keseregnek a magyar válogatott játékosai a portugálok veresége miatt

„Mind a kettőt nagyon sajnálom” – folytatta. – Én is nagyon izgultam, amikor eladtam a labdát, hogy mi lesz a vége. Willinek szerettem volna hátrapasszolni, kicsit pontatlan volt a labda, de szerencsére nem lett belőle nagy probléma. A lövésemért is kár, a kapufát súrolta, pedig azzal lezárhattam volna a meccset.”

A Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel is csereként lépett pályára.

„Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, tényleg nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt. Nagyon ránk jöttek, mi meg nagyon visszaálltunk, de ez részünkről egyáltalán nem volt szándékos. Úgy érzem, magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. De hála istennek ez is három pontot ér, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk.”

Örményország–Magyarország: Szalai Attila remek teljesítményt nyújtott

A Törökországban légióskodó Szalai Attila egyre inkább kezdi visszanyerni korábbi formáját, megbízható teljesítményt nyújtott a védelemben.