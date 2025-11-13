Ft
magyar válogatott ír válogatott Cristiano Ronaldo Ukrajna videó vb-selejtező Portugália portugál válogatott Írország

Ünneplés lefújva: a magyarokkal és Ronaldóval is kiszúrtak Dublinban (VIDEÓ)

2025. november 13. 20:47

Óriási meglepetés a csoportunkban. Az írek portugálok felett aratott győzelmükkel még nincs meg a magyarok számára a pótselejtező.

2025. november 13. 20:47
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott Örményországban aratott 1–0-s győzelmével karnyújtásnyira került a világbajnoki pótselejtezőtől. Ezt egy mai portugál győzelem bebiztosíthatta volna, csakhogy Írországban nem érvényesült a papírforma, így a magyarok még nem ünnepelhetnek.

Portugália vereségével még nem biztos pótselejtező-résztvevők a magyarok
Portugália vereségével még nem biztos pótselejtező-résztvevők a magyarok (Fotó: Paul Faith/AFP)

A Nemzetek Ligája-győztes, világranglista 5. helyezett, világklasszisokkal teletűzdelt Portugáliának bármilyen különbségű győzelem azt jelentette volna, hogy csoportelsőként kijut a világbajnokságra, a magyar válogatott pedig csoportmásodikként végez, amivel kvalifikál a pótselejtezőbe. A csoportban nagyon gyenge teljesítményt nyújtó írek azonban összeszedték magukat, és hatalmas meglepetést okoztak.

Kiszúrtak a magyarokkal

A mérkőzés úgy kezdődött, amire számítani lehetett: az írek mélyen védekeztek, a portugálok pedig körbejáratták a labdát. A 12. percben 82 százalékban volt a vendégeknél a labda, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A hazaiak aztán előbb egy hosszú kapuskirúgásból veszélyeztettek, majd a vendégek kapusa vesztette el majdnem a labdát. Ezt a szituációt szöglet követte, és abból megszerezte a vezetést Írország. VIDEÓ ITT!

Két perccel később a második gólhoz is közel jártak a vendégek, aztán a kapufát is eltalálták. Közben a portugálok körbelőtték az ír kaput. A félidő végén jött az újabb hidegzuhany portugál oldalról: az írek megduplázták előnyüket. VIDEÓ ITT!

Újabb sokk a szünet után

A 61. percben Cristiano Ronaldót kiállították. A 61. percben kapta a piros lapot, mert szándékosan lekönyökölte az egyik védőjét. VIDEÓ ITT!

Cristiano Ronaldo reaction to his red card vs Ireland
byu/977x insoccer

Innentől kezdve a portugáloknak még kevesebb esélyük volt a pontszerzésre, és ez nem is jött össze nekik, így még nem jutottak ki a vb-re.

Ez az eredmény egyben azt is jelenti, hogy a magyar válogatott még nem biztosan pótselejtezős.

Ugyanakkor így még arra is maradt esélye, hogy csoportelsőként automatikusan kijusson a világbajnokságra. Ehhez az kell, hogy legyőzze Írországot, Portugália pedig ne nyerjen hazai pályán (az eltiltott Ronaldo nélkül) Örményország ellen. Ha kikap, nemzeti csapatunk biztosan előz, de ha döntetlen, akkor a mieinknek legalább három góllal kellene nyerniük.

Kikapott Ukrajna, és ez jó nekünk

A magyar válogatott esetleges pótselejtezős szereplése szempontjából egy másik fontos meccset is rendeztek: Franciaország 4–0-ra legyőzte Ukrajnát, és ezzel Izland maradt a második helyen. Ha az utolsó fordulóban az ukránok nem győzik le az izlandiakat Varsóban, akkor maradnak is így, ami pedig azt jelenté, hogy ha a magyar válogatott megtartja második helyét, úgy nagyon jó eséllyel első kalapos csapat lenne a pótselejtezőben. Erről bővebben itt olvashat!

Labdarúgó világbajnoki selejtező
F-csoport, 5. forduló
Írország–Portugália 2–0 (Parrott 17., 45.)
Kiállítva: C. Ronaldo (61. – Portugália)

Fotó: Paul Faith/AFP

