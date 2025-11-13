Ünneplés lefújva: a magyarokkal és Ronaldóval is kiszúrtak Dublinban (VIDEÓ)

A mérkőzés úgy kezdődött, amire számítani lehetett: az írek mélyen védekeztek, a portugálok pedig körbejáratták a labdát. A 12. percben 82 százalékban volt a vendégeknél a labda, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A hazaiak aztán előbb egy hosszú kapuskirúgásból veszélyeztettek, majd a vendégek kapusa vesztette el majdnem a labdát. Ezt a szituációt szöglet követte, és abból megszerezte a vezetést Írország. VIDEÓ ITT!

Két perccel később a második gólhoz is közel jártak a vendégek, aztán a kapufát is eltalálták. Közben a portugálok körbelőtték az ír kaput. A félidő végén jött az újabb hidegzuhany portugál oldalról: az írek megduplázták előnyüket. VIDEÓ ITT!

Újabb sokk a szünet után

A 61. percben Cristiano Ronaldót kiállították. A 61. percben kapta a piros lapot, mert szándékosan lekönyökölte az egyik védőjét. VIDEÓ ITT!