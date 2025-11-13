Nemcsak a magyar válogatott győzelmének örülhetünk – jó hírt kaptak Szoboszlaiék

Emlékeztetőül: 16 csapat vesz majd részt a pótselejtezőn, ebből 12 csoportmásodik, a többi négy pedig a Nemzetek Ligája eredménye miatt kerül be. Ez a négy nemzet automatikusan a negyedik kalapba kerül, tehát nem számít, hogyan állnak a világranglistán. Jelen pillanatban a sztárjátékosok alkotta svédek is idetartoznak.

Nőtt a magyar válogatott esélye az első kalapra

Magyarország októberben négy helyet javított a világranglistán, amivel a 37. helyen áll. A játéknap előtt négy olyan csapat állt a pótselejtezőt érő második helyen, amely a magyar válogatottnál előrébb van a világranglistán (Olaszország, Törökország, Lengyelország és Ukrajna). Mint írtuk, közülük a legtöbb esély arra van, hogy Ukrajna essen vissza, ebben az esetben az az Izland lenne pótselejtezős, amely jóval hátrébb helyezkedik a világranglistán, így a mieink első kalaposak lehetnének.

Ukrajna hamarosan Franciaországban lép pályára, míg Izland már játszott, a magyarokkal egy időben idegenben 2–0-ra legyőzte Azerbajdzsánt, amivel jobb gólkülönbségével fellépett a második helyre. Amennyiben az ukránok kikapnak a franciáktól, úgy a mindent eldöntő utolsó fordulóban Izlandnak egy pont is elég lenne az ukránok vendégeként (a két együttes első meccsét Ukrajna 5–3-ra nyerte idegenben) a pótselejtezős helyük megtartására.

Nekünk még a skótokra érdemes figyelni, hogy nehogy két győzelemmel megelőzzenek minket a világranglistán, de erre nem sok esély van, viszont számunkra – még ha a portugálok nyernek, és megvan a pótselejtező – ezért is van tétje az írek elleni meccsnek.