11. 13.
csütörtök
11. 13.
csütörtök
magyar válogatott Ukrajna Izland vb-selejtező

Nemcsak a magyar válogatott győzelmének örülhetünk – jó hírt kaptak Szoboszlaiék

2025. november 13. 20:25

A többi csoportban is zajlik a küzdelem. Izland sikerének a magyar válogatott is örülhet.

2025. november 13. 20:25
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 1–0-ra nyert Örményországban labdarúgó világbajnoki selejtezőn, és ezzel óriási lépést tett a pótselejtező felé. Ezzel a meccsel egy időben Izland is pályára lépett, márpedig az izlandiak mérkőzése hatással lehet a mieink pótselejtezőjére.

A magyar válogatott nagy napja lehet a mai
A magyar válogatott nagy napja lehet a mai (Fotó: Karen Minasyan/AFP)

Egyik korábbi cikkünkben írtuk, hogy nem mindegy, hogy a pótselejtezőben – amennyiben bejut oda– melyik kalapba kerül a magyar válogatott. Azzal, hogy ma győzött, még egy lépéssel közelebb került a céljához, ráadásul megmaradt az esélye az első kalapra is.

Emlékeztetőül: 16 csapat vesz majd részt a pótselejtezőn, ebből 12 csoportmásodik, a többi négy pedig a Nemzetek Ligája eredménye miatt kerül be. Ez a négy nemzet automatikusan a negyedik kalapba kerül, tehát nem számít, hogyan állnak a világranglistán. Jelen pillanatban a sztárjátékosok alkotta svédek is idetartoznak.

Nőtt a magyar válogatott esélye az első kalapra

Magyarország októberben négy helyet javított a világranglistán, amivel a 37. helyen áll. A játéknap előtt négy olyan csapat állt a pótselejtezőt érő második helyen, amely a magyar válogatottnál előrébb van a világranglistán (Olaszország, Törökország, Lengyelország és Ukrajna). Mint írtuk, közülük a legtöbb esély arra van, hogy Ukrajna essen vissza, ebben az esetben az az Izland lenne pótselejtezős, amely jóval hátrébb helyezkedik a világranglistán, így a mieink első kalaposak lehetnének.

Ukrajna hamarosan Franciaországban lép pályára, míg Izland már játszott, a magyarokkal egy időben idegenben 2–0-ra legyőzte Azerbajdzsánt, amivel jobb gólkülönbségével fellépett a második helyre. Amennyiben az ukránok kikapnak a franciáktól, úgy a mindent eldöntő utolsó fordulóban Izlandnak egy pont is elég lenne az ukránok vendégeként (a két együttes első meccsét Ukrajna 5–3-ra nyerte idegenben) a pótselejtezős helyük megtartására.

Nekünk még a skótokra érdemes figyelni, hogy nehogy két győzelemmel megelőzzenek minket a világranglistán, de erre nem sok esély van, viszont számunkra – még ha a portugálok nyernek, és megvan a pótselejtező – ezért is van tétje az írek elleni meccsnek.

Fotó: Karen Minasyan/AFP

Búvár Kund
2025. november 13. 20:34
Ne okoskodjunk meg számolgassunk már előre!!! Majd vasárnap 5 óra után ráérünk erre. Addig könyörgöm ne igyunk előre a medve bőrére!
