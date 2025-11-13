Ukrajna Magyarország sorsáról is dönthet Varsóban

Karnyújtásnyira a magyar válogatott a pótselejtezőtől – hihetetlen, de San Marino is közel hozzá
Ha érvényesül a papírforma, akkor a magyar–ír meccsnek már nem lesz tétje.
A magyar válogatott nagyon fontos meccsek előtt. De jó lesz figyelni, hogyan alakulnak a többi csoportban az eredmények, Ukrajna és Skócia meccsei is hatással van a jövőnkre.
Sorsdöntő napok előtt állnak Európában a labdarúgó-válogatottak, ugyanis befejeződik a világbajnoki selejtezősorozat csoportkörös küzdelme. Nemzeti csapatunknak nagyon jó esélye van arra, hogy megtartsa második, pótselejtezőt érő helyét, így érdemes most azt is megnézni, hogy a többi mérkőzés eredménye, mint például Ukrajna válogatottjáé, milyen hatással lehet a csapatunk helyzetére a folytatásban.
A matekot minden bizonnyal már jól ismerik: ha a magyar válogatott ma (csütörtök, 18 óra) nyer Örményországban, majd pár órával később Portugália is győz Írországban, akkor a mieink számára már biztos a második hely. Papíron erre van a legnagyobb esély. Közben fél szemmel érdemes a többi meccs alakulását is figyelni, mert ránk nézve nem mindegy, hogy milyen eredmények születnek a többi csoportban.
A legfontosabb az, hogy még ha ma sikerül is kiharcolni a pótselejtezőt, az írek ellen akkor sem szabad hátradőlni, mert a pótselejtező sorsolásánál szempont lesz, hogy ki hányadik a világranglistán.
Emlékeztetőül: 16 csapat vesz majd részt a pótselejtezőn, ebből 12 csoportmásodik, a többi négy pedig a Nemzetek Ligája eredménye miatt kerül be. Ez a négy nemzet automatikusan a negyedik kalapba kerül, tehát nem számít, hogyan állnak a világranglistán. Jelen pillanatban a sztárjátékosok alkotta svédek is idetartoznak.
Magyarország októberben négy helyet javított a világranglistán, amivel a 37. helyen áll. Ezzel jelen pillanatban a második kalapba kerülne, tehát a sorsoláson egy harmadik kalapos ellenfelet kapna, és a mérkőzést a Puskás Arénában rendeznék meg.
Csoportmásodikok október után (zárójelben a világranglistás helyezésük)
A mieink értelemszerűen szeretnék megszerezni az első kalapot, erre pedig van is esély, főleg akkor, ha mind a két mérkőzésüket megnyerik. A magyarok előtt Olaszország, Törökország, Ukrajna és Lengyelország van, míg a skótok közvetlenül mögöttünk állnak.
Az olaszok valószínűleg maradnak a második helyen. A skótok még megelőzhetik a dánokat, márpedig ebben az esetben Dánia biztosan első kalapos lenne a sorsoláson. A törökök is valószínűleg maradnak a pótselejtezős helyen, ahogyan a lengyelek is, míg az ukránokat megelőzhetik az izlandiak.
Ukrajna három ponttal előzi a riválisát, de ma Franciaországgal játszik, míg Izland a csoportutolsó Azerbajdzsánnal, vagyis jó eséllyel azonos pontszámmal érkeznek meg az utolsó fordulóra, amelyen pont egymás ellen csapnak össze Varsóban, méghozzá úgy, hogy Izlandnak ott a döntetlen is elég lehetne (a két együttes első meccsét Ukrajna 5–3-ra nyerte idegenben). Izland előzése azért is lenne nekünk jó, mert a világranglistán a 74. helyet foglalja el.
Összegezve, nekünk az örmények és az írek elleni mérkőzésen nemcsak azt kell figyelnünk, hogy meglegyen a pótselejtező, hanem hogy lehetőség szerint mindkettőt megnyerjük a skótokkal való összehasonlítás miatt. Reálisan nézve az ukránok második helyről való kiszorulásában bízhatunk, valamint abban, hogy a skótok nem előzik meg a dánokat, amire egyébként jó esély is van.
Ha meglenne az első kalap, akkor egy negyedik kalapos együttest fogadnánk (adott esetben a svédeket vagy akár San Marinót is). A négy döntő párosításánál a pályaválasztót kisorsolják, tehát ott majd nem számít, hogy milyen kalapos volt előtte az adott csapat.
