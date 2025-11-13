Ukrajna Magyarország sorsáról is dönthet Varsóban

Az olaszok valószínűleg maradnak a második helyen. A skótok még megelőzhetik a dánokat, márpedig ebben az esetben Dánia biztosan első kalapos lenne a sorsoláson. A törökök is valószínűleg maradnak a pótselejtezős helyen, ahogyan a lengyelek is, míg az ukránokat megelőzhetik az izlandiak.

Ukrajna három ponttal előzi a riválisát, de ma Franciaországgal játszik, míg Izland a csoportutolsó Azerbajdzsánnal, vagyis jó eséllyel azonos pontszámmal érkeznek meg az utolsó fordulóra, amelyen pont egymás ellen csapnak össze Varsóban, méghozzá úgy, hogy Izlandnak ott a döntetlen is elég lehetne (a két együttes első meccsét Ukrajna 5–3-ra nyerte idegenben). Izland előzése azért is lenne nekünk jó, mert a világranglistán a 74. helyet foglalja el.

Ukrajna eredményei fontos számunkra

Összegezve, nekünk az örmények és az írek elleni mérkőzésen nemcsak azt kell figyelnünk, hogy meglegyen a pótselejtező, hanem hogy lehetőség szerint mindkettőt megnyerjük a skótokkal való összehasonlítás miatt. Reálisan nézve az ukránok második helyről való kiszorulásában bízhatunk, valamint abban, hogy a skótok nem előzik meg a dánokat, amire egyébként jó esély is van.

Ha meglenne az első kalap, akkor egy negyedik kalapos együttest fogadnánk (adott esetben a svédeket vagy akár San Marinót is). A négy döntő párosításánál a pályaválasztót kisorsolják, tehát ott majd nem számít, hogy milyen kalapos volt előtte az adott csapat.