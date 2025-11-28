„Nem fogjuk kioktatni” – újabb részletek derültek ki Marco Rossi meghallgatásáról

A válasz, amire egy ország várt: hivatalosan is eldőlt Marco Rossi jövője!
Az MLSZ keddi elnökségén döntött.
Lőw Zsolt elmondta a véleményét a magyar válogatott helyzetéről. Az MLSZ alelnöke elárulta, hogy Marco Rossival leülnek beszélgetni.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette pozíciójában Marco Rossi szövetségi kapitányt a magyar válogatott élén. A bejelentés előtt sokan azt találgatták, ha az olasz-magyar edző nem maradna a pozíciójában, akkor ki lehetne az utódja. Lőw Zsolt, az MLSZ alelnöke neve is felvetődött, aki az InfoRádiónak nyilatkozott.
„Azt gondolom, mindenki számára egyértelmű, hogy Marco Rossinak elévülhetetlen érdemei vannak abban, amit a magyar labdarúgás, a magyar labdarúgó-válogatott az elmúlt években elért. Nagyon szerény körülmények között, világviszonylatban kis lehetőségekből igazi csapatot épített. Azt gondolom, hogy ez a csapat hosszú éveken keresztül bizonyította azt, hogy fejlődőképes, és bizonyította azt, hogy komoly, nagy válogatottakkal is fel tudja venni a versenyt.
Nyilvánvalóan most mindenki szomorú és csalódott az Írország elleni mérkőzés után, de sosem szabad egy edzőt vagy egy csapatot egy pillanat, egy mérkőzés alapján értékelni”
– jelentette ki a 46 éves Lőw, aki elárulta:
„A szakmai bizottsággal és vele leülünk egy nagyon kellemes szakmai diskurzusra, és megpróbálunk építő jellegű kritikát megfogalmazni, egy beszélgetést létrehozni, amiben azt gondolom, hogy mind ő, mind pedig mi egyszerűen egy sokkal komplexebb képet kaphatunk a jelenlegi helyzetről, és arról, hogy milyen irányban tud elmozdulni a válogatott.”
Arról is beszélt, hogy alkalmasnak tartja Marco Rossit a változás levezénylésére.
Minden képessége megvan ahhoz, hogy a válogatottat újra arra a szintre emelje, ahol már volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom ezt a találkozót, beszélgetést.”
Hangsúlyozta:
nem kérnek tőle semmit, és nem készülnek arra, hogy kioktassák. Azonos szinten történő szakmai véleménycsere történik majd.
„Nagyon jó a viszony közöttünk. Még annak idején egy esküvőn találkoztunk, és töltöttünk is el pár napot egymással. Egy borzasztóan szimpatikus, nagyon jó ember, kiváló szakember, a mi viszonyunk is ugyanilyen, pontosan ezért bátorkodtam azt a lehetőséget fölajánlani neki, hogy így beszéljünk; nyilván egy MLSZ elnökségi ülés nem biztos, hogy a fóruma kell legyen egy mélyebbre menő szakmai elemzésnek vagy akár szakmai vitának. Felajánlottam azt a lehetőséget, hogy teljesen nyugodt és laza körülmények között a magyar futball megbecsült szereplőivel egy kellemes beszélgetésen tudjunk beszélgetni az elmúlt időszakról és az előttünk álló feladatokról. Úgyhogy én borzasztóan büszke vagyok rá, és örülök neki, hogy ezt elfogadta.”
Arra, hogy a sajtóban felvetődött a neve, mint Rossi távozása esetén lehetséges utód, így reagált:
Soha nem volt téma. Lehet, hogy ezt a sajtó felkapta, beszélt róla. Nekünk van szövetségi kapitányunk, aki rendkívül jó munkát végzett az elmúlt időszakban. Nekem is nagyon jó munkám van, köszönöm szépen – éppen a Red Bull Globalnál, Jürgen Klopp és Mario Gomez mellett dolgozom. Ezt a munkát tudatosan választottam, és azt gondolom, hogy ezen az úton is szeretnék továbbmenni.”
„Marco Rossi eddig is kiválóan építette a keretét és nyúlt hozzá fiatal játékosokhoz is, olyanokhoz, akikről nem sokan gondolták azelőtt, hogy a válogatottban ilyen teljesítményre képesek, úgyhogy megvan neki a kiváló érzéke ahhoz, hogy a keretet összeállítsa. Én pedig nyilvánvalóan ismerkedem azért a magyar futball viszonyaival, hiszen az elmúlt 23 évben nem éltem Magyarországon. Rendszeresen látogatom az országot, és ezer szállal kötődöm hozzá, de azért nem vagyok száz százalékig képben magyar futball minden egyes rezdülésével, de az elmúlt időszakban nagyon intenzíven foglalkoztam vele, hogy a lehető legrészletesebben megismerjem a jelent, és hogy ki tudjam szűrni azokat a pontokat, ahol úgy gondolom, hogy tudok segíteni, vagy a magyar labdarúgás szolgálatába tudom állítani a tudásomat. Természetes, hogy az utánpótlás és a fiatal labdarúgók nevelése mindig olyan kérdés bárhol a világon, hogy mindig lehet jobb, sikeresebb. A magyar labdarúgásban azon dolgozunk mindannyian, sokadmagammal, és az MLSZ is arra törekszik, hogy minél több tehetséges magyar fiatalt juttassunk el a lehető legmagasabb szintre. Jussunk el odáig, hogy egyre több Szoboszlaink és Kerkez Milosunk lesz!”
„Dominik kiválóan teljesít még úgy is, hogy a csapata jelen pillanatban nincsen csúcsformában. Nekem erről van egy pici szakmai elképzelésem, lehet, hogy nincs benne igazam, de a Jürgen Klopp-érában volt egy jó, automatizmusokon alapuló labda elleni játék, egy nagyon agresszív visszatámadás, és a csapatban szenzációsan működött ez. Olyan automatizmusok születtek, amelyben a játékosok azonnal tudtak döntéseket hozni, és azonnal a lehető legnagyobb nyomás alá tudták helyezni az ellenfelet. Majd jött Arne Slot, aki hozott valami újat, valami kis frisset, egy más irányba fejlesztette tovább a csapatot, de mintha egy picit most kopni látszana Jürgen Klopp munkája, valahogy elvesztette a csapat azt a defenzív stabilitását, amire hosszú évekig épült a Liverpool játéka.”
„Gulácsi Péter nem hangzatos nyilatkozatokkal vagy feltűnő viselkedésével hívta fel magára a figyelmet, hanem csöndben, szerényen és nagyon kitartóan dolgozott, eljutott odáig, hogy egyszerűen megkerülhetetlen abból a szempontból, hogy a Budesliga legjobb kapusai közé tartozik most már hosszú évek óta. Willi Orbánra pedig nagyon büszke vagyok azért, hogy a magyar válogatott mellett döntött. Remélem, talán volt benne egy százalék szerepem, hogy annak idején így alakult. Rutinos, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező játékos, aki a Lipcsének továbbra is alappillére, büszke vagyok, hogy ezzel a két magyar játékossal dolgozhatok.”
Az MLSZ elnöke érveket és kritikákat is megfogalmazott.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP