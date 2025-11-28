„Nem fogjuk kioktatni” – újabb részletek derültek ki Marco Rossi meghallgatásáról

Soha nem volt téma. Lehet, hogy ezt a sajtó felkapta, beszélt róla. Nekünk van szövetségi kapitányunk, aki rendkívül jó munkát végzett az elmúlt időszakban. Nekem is nagyon jó munkám van, köszönöm szépen – éppen a Red Bull Globalnál, Jürgen Klopp és Mario Gomez mellett dolgozom. Ezt a munkát tudatosan választottam, és azt gondolom, hogy ezen az úton is szeretnék továbbmenni.”

Lőw a fiatal magyar futballistákról is beszélt.

„Marco Rossi eddig is kiválóan építette a keretét és nyúlt hozzá fiatal játékosokhoz is, olyanokhoz, akikről nem sokan gondolták azelőtt, hogy a válogatottban ilyen teljesítményre képesek, úgyhogy megvan neki a kiváló érzéke ahhoz, hogy a keretet összeállítsa. Én pedig nyilvánvalóan ismerkedem azért a magyar futball viszonyaival, hiszen az elmúlt 23 évben nem éltem Magyarországon. Rendszeresen látogatom az országot, és ezer szállal kötődöm hozzá, de azért nem vagyok száz százalékig képben magyar futball minden egyes rezdülésével, de az elmúlt időszakban nagyon intenzíven foglalkoztam vele, hogy a lehető legrészletesebben megismerjem a jelent, és hogy ki tudjam szűrni azokat a pontokat, ahol úgy gondolom, hogy tudok segíteni, vagy a magyar labdarúgás szolgálatába tudom állítani a tudásomat. Természetes, hogy az utánpótlás és a fiatal labdarúgók nevelése mindig olyan kérdés bárhol a világon, hogy mindig lehet jobb, sikeresebb. A magyar labdarúgásban azon dolgozunk mindannyian, sokadmagammal, és az MLSZ is arra törekszik, hogy minél több tehetséges magyar fiatalt juttassunk el a lehető legmagasabb szintre. Jussunk el odáig, hogy egyre több Szoboszlaink és Kerkez Milosunk lesz!”

Szoboszlai liverpooli helyzetéről/szerepéről is elmondta a véleményét.

„Dominik kiválóan teljesít még úgy is, hogy a csapata jelen pillanatban nincsen csúcsformában. Nekem erről van egy pici szakmai elképzelésem, lehet, hogy nincs benne igazam, de a Jürgen Klopp-érában volt egy jó, automatizmusokon alapuló labda elleni játék, egy nagyon agresszív visszatámadás, és a csapatban szenzációsan működött ez. Olyan automatizmusok születtek, amelyben a játékosok azonnal tudtak döntéseket hozni, és azonnal a lehető legnagyobb nyomás alá tudták helyezni az ellenfelet. Majd jött Arne Slot, aki hozott valami újat, valami kis frisset, egy más irányba fejlesztette tovább a csapatot, de mintha egy picit most kopni látszana Jürgen Klopp munkája, valahogy elvesztette a csapat azt a defenzív stabilitását, amire hosszú évekig épült a Liverpool játéka.”