A válasz, amire egy ország várt: hivatalosan is eldőlt Marco Rossi jövője!

Nem történt egetverő meglepetés, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette pozíciójában Marco Rossi szövetségi kapitányt. Mint arról mi is beszámoltunk, a sportági szervezet egybehangzó sajtóinformációk szerint már korábban eltökélte, hogy a nehezen megélt világbajnoki selejtezős kudarc ellenére kitart az olasz szakember mellett, így gyakorlatilag csak az ő döntésén múlt, marad-e a magyar válogatott élén, vagy távozik. Rossi az írek elleni drámai vereséget követően még úgy fogalmazott, annyira rosszul érzi magát, hogy egyelőre nem is tud a jövőjére gondolni, de csütörtökre már azt is lehetett tudni, hogy meghozta döntését, amelyet hivatalosan évértékelőjével együtt terjesztett az elnökség elé a délutáni ülésen – érdekesség, mindez pont a magyar labdarúgás napjára, a legendás londoni 6–3 évfordulójára esett.

Marco Rossi marad a magyar válogatott élén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)