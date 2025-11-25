A válasz, amire egy ország várt: hivatalosan is eldőlt Marco Rossi jövője!

Megviselte az írek elleni vereség Marco Rossit: meghozta döntését a szövetségi kapitány
Az MLSZ csütörtöki elnökségén úgy döntött, megerősíti pozíciójában a magyar válogatott szövetségi kapitányát. Marco Rossi a szervezet, a játékosok és a szurkolók többségének támogatását is élvezi.
Nem történt egetverő meglepetés, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedd délutáni elnökségi ülésén megerősítette pozíciójában Marco Rossi szövetségi kapitányt. Mint arról mi is beszámoltunk, a sportági szervezet egybehangzó sajtóinformációk szerint már korábban eltökélte, hogy a nehezen megélt világbajnoki selejtezős kudarc ellenére kitart az olasz szakember mellett, így gyakorlatilag csak az ő döntésén múlt, marad-e a magyar válogatott élén, vagy távozik. Rossi az írek elleni drámai vereséget követően még úgy fogalmazott, annyira rosszul érzi magát, hogy egyelőre nem is tud a jövőjére gondolni, de csütörtökre már azt is lehetett tudni, hogy meghozta döntését, amelyet hivatalosan évértékelőjével együtt terjesztett az elnökség elé a délutáni ülésen – érdekesség, mindez pont a magyar labdarúgás napjára, a legendás londoni 6–3 évfordulójára esett.
„Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt – nyilatkozta az mlsz-hu-nak dr. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki hozzátette: –
Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt."
A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után.
Mint ismert, az MLSZ némi meglepetésre májusban, a Nemzetek Ligája-búcsút követően 2030-ig hosszabbította meg a kapitány szerződését a magyar válogatott élén – amely akkor az azt megelőző 11 tétmérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni három döntetlen és hat vereség mellett –, így várható volt, hogy a pótselejtező elbukása ellenére sem fognak szembemenni a saját korábbi döntésükkel.
További adalék, hogy állítólag a válogatott játékosai is letették a voksukat a 61 éves szakember mellett, továbbra is vele szeretnének dolgozni, a közelmúltbeli gyengébb szereplés helyett inkább az olyan pozitív élményekre építve, mint amilyen a két Európa-bajnoki részvétel kiharcolása, a Nemzetek Ligájában a C-ből az A-divízióba jutás, az angolok vagy éppen a németek legyőzése volt.
A kapitánykérdés olvasóinkat is megosztotta, a többség azonban egyetértett a játékosokkal, és Rossi folytatására szavazott.
(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)