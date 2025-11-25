Megviselte az írek elleni vereség Marco Rossit: meghozta döntését a szövetségi kapitány

Ha csak valami váratlan nem jön közbe, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi ülését követően biztossá válhat, hogy Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya folytatja a 2018 júniusában megkezdett munkáját – írja a Sportal.

A hírek szerint, Rossi marad (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Rossi sorsa

Mint ismert, nemzeti együttesünk nem tudott kvalifikálni a jövő nyári világbajnokságra. Az írek elleni utolsó, vesztes csoportkörös selejtezőmérkőzés óta az egész ország azt találgatja, hogy vajon Marco Rossi marad-e a posztján, és hogy mi lenne a helyes döntés. A 61 éves olasz-magyar szakember szerződése 2030-ig szól, de mivel nem sikerült kijutni a vb-re, téma lett a menesztése.