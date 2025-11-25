Megviselte az írek elleni vereség Marco Rossit: meghozta döntését a szövetségi kapitány

Rossi: menjen vagy maradjon? – olvasóink döntöttek
Egyértelmű lett a végeredmény.
A mai napon kiderül, mi lesz a szövetségi kapitány sorsa.
Ha csak valami váratlan nem jön közbe, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi ülését követően biztossá válhat, hogy Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya folytatja a 2018 júniusában megkezdett munkáját – írja a Sportal.
Mint ismert, nemzeti együttesünk nem tudott kvalifikálni a jövő nyári világbajnokságra. Az írek elleni utolsó, vesztes csoportkörös selejtezőmérkőzés óta az egész ország azt találgatja, hogy vajon Marco Rossi marad-e a posztján, és hogy mi lenne a helyes döntés. A 61 éves olasz-magyar szakember szerződése 2030-ig szól, de mivel nem sikerült kijutni a vb-re, téma lett a menesztése.
„Ami azt illeti, a végleges döntésre nem sokat kell várni: a Magyar Labdarúgó-szövetség keddi elnökségi ülését követően megtudhatjuk, Marco Rossival, netán nélküle vág neki a válogatott a következő év(ek)nek” – tájékoztatott a Sportal, amely értesülései szerint a játékosok letették a voksukat mellette, ők továbbra is vele szeretnének dolgozni.
Úgy tudjuk, a hőn áhított továbbjutás elmaradása nem okozott törést a szövetségi kapitány és a csapat között, a kölcsönös bizalom továbbra is megvan a felek között.”
A Blikk a napokban arról írt, hogy a szövetséghez közeli forrásai megerősítették, az MLSZ-ben nem gondolkodnak új szakember kinevezésén, a helyzet csak akkor változhat, ha Marco Rossi maga dönt a távozás mellett.
„A Sportal több forrásból is úgy értesült, hogy ettől nem kell tartani:
bár a vereség roppant mód megviselte a szakvezetőt, nem gondol arra, hogy feladja, bízik abban, hogy a következő időszak ismét a sikerekről szól majd.”
A kedden 16 órakor kezdődő elnökségi ülést követő hivatalos tájékoztatásból derül majd ki minden. A tanácskozáson számos napirendi pontot érintenek a meghívottak, az egyik legfontosabb a szövetségi kapitány (év)értékelése lesz – a szakember természetesen személyesen tartja meg a beszámolóját. Az ülést egyébként nem az írek elleni vereség után hívták össze, az időpontja már jóval korábban megvolt – nem véletlen, hogy a Magyar Labdarúgás Napjára, az 1953. november 25-én Londonban elért 6:3-as győzelem 72. évfordulójára esik.
A Sportal végezetül hozzátette, hogy a szövetség elnöke, Csányi Sándor az M4 Sportnak exkluzív interjút ad, a tervek szerint 18.45-kor kerül képernyőre a beszélgetés.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA