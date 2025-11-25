Ft
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Csányi Sándor

Megviselte az írek elleni vereség Marco Rossit: meghozta döntését a szövetségi kapitány

2025. november 25. 11:10

A mai napon kiderül, mi lesz a szövetségi kapitány sorsa.

2025. november 25. 11:10
null

Ha csak valami váratlan nem jön közbe, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi ülését követően biztossá válhat, hogy Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya folytatja a 2018 júniusában megkezdett munkáját – írja a Sportal.

A hírek szerint, Rossi marad
A hírek szerint, Rossi marad (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Rossi sorsa

Mint ismert, nemzeti együttesünk nem tudott kvalifikálni a jövő nyári világbajnokságra. Az írek elleni utolsó, vesztes csoportkörös selejtezőmérkőzés óta az egész ország azt találgatja, hogy vajon Marco Rossi marad-e a posztján, és hogy mi lenne a helyes döntés. A 61 éves olasz-magyar szakember szerződése 2030-ig szól, de mivel nem sikerült kijutni a vb-re, téma lett a menesztése.

„Ami azt illeti, a végleges döntésre nem sokat kell várni: a Magyar Labdarúgó-szövetség keddi elnökségi ülését követően megtudhatjuk, Marco Rossival, netán nélküle vág neki a válogatott a következő év(ek)nek” – tájékoztatott a Sportal, amely értesülései szerint a játékosok letették a voksukat mellette, ők továbbra is vele szeretnének dolgozni.

Úgy tudjuk, a hőn áhított továbbjutás elmaradása nem okozott törést a szövetségi kapitány és a csapat között, a kölcsönös bizalom továbbra is megvan a felek között.”

A Blikk a napokban arról írt, hogy a szövetséghez közeli forrásai megerősítették, az MLSZ-ben nem gondolkodnak új szakember kinevezésén, a helyzet csak akkor változhat, ha Marco Rossi maga dönt a távozás mellett.

„A Sportal több forrásból is úgy értesült, hogy ettől nem kell tartani: 

bár a vereség roppant mód megviselte a szakvezetőt, nem gondol arra, hogy feladja, bízik abban, hogy a következő időszak ismét a sikerekről szól majd.”

A kedden 16 órakor kezdődő elnökségi ülést követő hivatalos tájékoztatásból derül majd ki minden. A tanácskozáson számos napirendi pontot érintenek a meghívottak, az egyik legfontosabb a szövetségi kapitány (év)értékelése lesz – a szakember természetesen személyesen tartja meg a beszámolóját. Az ülést egyébként nem az írek elleni vereség után hívták össze, az időpontja már jóval korábban megvolt – nem véletlen, hogy a Magyar Labdarúgás Napjára, az 1953. november 25-én Londonban elért 6:3-as győzelem 72. évfordulójára esik.

A Sportal végezetül hozzátette, hogy a szövetség elnöke, Csányi Sándor az M4 Sportnak exkluzív interjút ad, a tervek szerint 18.45-kor kerül képernyőre a beszélgetés.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

balatontihany-25
2025. november 25. 15:43
Reszelő Aladár Ali bácsi, mit ivott..? Mert összehordott ám itt mindenféle gügyeséget. Tud arról, hogy öt hazai meccsünkből négyet elvesztettünk? És mi az, hogy minden rendben volt? Semmi sem volt rendben. A hót gyenge örmények elllen ritka pocsék focit előadva szenvedtünk, mi szurkolók meg izgultunk, hogy a soványka 1:0-as eredményt ki tudjuk húzni valahogy a meccs végéig. Az írek elleniről nem írok, túl közismert a "tragédia", a szintén silány produkció. Buta bekkelés, időhűzó taktika egy teljes félidőn át. Meg is lett az "eredménye". De ne felejtsük el azt sem - ha már magának annyira rendben volt minden -, hogy kioktattak bennünket futballból - haza pályánkon is - az albánok és a törökök. Az utóbbi 2-3 évben jószerével semmi sem volt rendben a válogatottnál. Ali bácsi ne igyon többet!
balatontihany-25
2025. november 25. 15:34
..."meghozta döntését a szövetségi kapitány." Na, ez meg miféle szöveg? Ráadásul a címben! Rossinak semmiféle döntést nem kellett meghoznia, hiszen a "pofi" MLSZ már a vb-selejtezők lejátszása előtt meghosszabbította a szerződését 2030-ig. Rossi csücsül a kapitányi székében hót nyugisan és semmiféle döntést nem kel lhoznia.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 25. 15:24
asta la vista baby
Reszelő Aladár
2025. november 25. 14:41
Remélem marad. Már csak azért is, mert 6-ból 5.99 meccsen át rendben volt minden. Ha pedig az írek másnap csodaként nevezték meg a történteket, akkor nekünk sem kell másként gondolni rá. Az AI olyan 0.03-0.04-es XG-t, azaz 3-4%-ot adott arra a helyzetre. Pont annyit, mintha valaki ruletten megteszi a pirosat és a feketét, majd kipörög a zöld 0. Minket is megviselt a dolog, jellegéből adódóan talán jobban is mint egy "normál" vereség. Azt is jegyezzük meg, hogy attól mert bement, nem lett rosszabb a labdarúgásunk és ha kimaradt volna, attól sem lenne jobb. Annak örülök, hogy Dr Miniszterelnök hosszasan elmélkedett az egész történetről, mivel ő képviseli a "megrendelői" oldalt, ha ő valamit mond, akkor annak kell megfelelni. Örülök, hogy a szövetség is adott 1 hetet, hogy ülepedjenek a dolgok. Ülejenek le, beszéljék át és találják ki, hogy kell-e változtatni a felnőtt csapat dolgaiban. Szerintem nem. Volt egy negatív trend az EB óta, ami idén összere szerencsére helyreállt.
