Rossi: menjen vagy maradjon? – olvasóink döntöttek
Olvasóink elsöprő többséggel úgy szavaztak, hogy nem szeretnének váltást a magyar futballválogatott kispadján. Honlapunkon és a közösségi médiában is megszavazták: Marco Rossi maradjon a szövetségi kapitány.
Már több mint egy hete annak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott drámai mérkőzésen 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól, így lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. Azóta egy ország találgat arról, hogy mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa, illetve rengetegen formálnak véleményt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán kellene-e maradnia az olasz trénernek, vagy sem.
Mi is szavazásra buzdítottak olvasóinkat úgy a Mandiner oldalán, mint a közösségi médiában, ami alapján kijelenthetjük:
döntő fölénnyel tették le a voksukat amellett, hogy Rossinak ki kellene töltenie 2030-ig, vagyis a következő világbajnoki selejtező-sorozat végéig érvényes szerződését.
Honlapunk ugyanis összesen 4648 szavazatot kaptunk olvasóinktól, akik 67 százalékban, vagyis 3127-en gondolták úgy, hogy Marco Rossinak maradnia kellene!
Mindössze 1005 szavazó, vagyis a 21 százalék szerint kellene a kapitánynak most rögtön távoznia, míg 516-an, vagyis alig a válaszadók 11 százaléka a következő Eb-selejtezők végéig adna ultimátumot.
Szavazás: mi legyen Marco Rossi sorsa?
Facebook-oldalunkon még ennél is sokkal simább eredmény született. Lájkjukkal 8600-an jelezték: továbbra is Marco Rossival képzelik el a magyar válogatottat, ami több mint a 10-szerese azok arányának, akik elküldenék (787).
Olvasóink tehát egyértelműen azt szeretnék, ha a Magyar Labdarúgó-szövetség a keddi elnökségi ülésen nem köszönné meg Rossi munkáját. Csányi Sándor elnök egyébként az ülés után, 18.45-kor exkluzív interjút ad az M4 Sportnak, ahol vélhetően a döntésről fog beszélni.
Kiszivárgott információk szerint egyébként az MLSZ nem készül váltásra – az már más kérdés, hogy vajon Rossi is szeretne-e maradni. Mindenesetre sokan a Paks vezetőedzőjét, Bognár Györgyöt látnák tökéletes utódnak, aki viszont már elárulta, hogy nem vállalná a feladatot.
Izgalmas kedd elé nézünk!
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert