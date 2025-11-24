Rossi: menjen vagy maradjon? – olvasóink döntöttek

Már több mint egy hete annak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott drámai mérkőzésen 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól, így lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. Azóta egy ország találgat arról, hogy mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa, illetve rengetegen formálnak véleményt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán kellene-e maradnia az olasz trénernek, vagy sem.

Marco Rossi talán még töri a fejét. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mi is szavazásra buzdítottak olvasóinkat úgy a Mandiner oldalán, mint a közösségi médiában, ami alapján kijelenthetjük: