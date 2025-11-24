Ft
Marco Rossi válogatott MLSZ

Rossi: menjen vagy maradjon? – olvasóink döntöttek

2025. november 24. 07:43

Olvasóink elsöprő többséggel úgy szavaztak, hogy nem szeretnének váltást a magyar futballválogatott kispadján. Honlapunkon és a közösségi médiában is megszavazták: Marco Rossi maradjon a szövetségi kapitány.

2025. november 24. 07:43
null

Már több mint egy hete annak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott drámai mérkőzésen 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában Írországtól, így lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. Azóta egy ország találgat arról, hogy mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa, illetve rengetegen formálnak véleményt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán kellene-e maradnia az olasz trénernek, vagy sem.

Marco Rossi
Marco Rossi talán még töri a fejét. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mi is szavazásra buzdítottak olvasóinkat úgy a Mandiner oldalán, mint a közösségi médiában, ami alapján kijelenthetjük: 

döntő fölénnyel tették le a voksukat amellett, hogy Rossinak ki kellene töltenie 2030-ig, vagyis a következő világbajnoki selejtező-sorozat végéig érvényes szerződését.

Honlapunk ugyanis összesen 4648 szavazatot kaptunk olvasóinktól, akik 67 százalékban, vagyis 3127-en gondolták úgy, hogy Marco Rossinak maradnia kellene!

Mindössze 1005 szavazó, vagyis a 21 százalék szerint kellene a kapitánynak most rögtön távoznia, míg 516-an, vagyis alig a válaszadók 11 százaléka a következő Eb-selejtezők végéig adna ultimátumot.

Szavazás: mi legyen Marco Rossi sorsa?

Mi legyen Marco Rossi sorsa a magyar labdarúgó-válogatott élén

  • 3127 szavazat

  • 1005 szavazat

  • 516 szavazat

Facebook-oldalunkon még ennél is sokkal simább eredmény született. Lájkjukkal 8600-an jelezték: továbbra is Marco Rossival képzelik el a magyar válogatottat, ami több mint a 10-szerese azok arányának, akik elküldenék (787).

Olvasóink tehát egyértelműen azt szeretnék, ha a Magyar Labdarúgó-szövetség a keddi elnökségi ülésen nem köszönné meg Rossi munkáját. Csányi Sándor elnök egyébként az ülés után, 18.45-kor exkluzív interjút ad az M4 Sportnak, ahol vélhetően a döntésről fog beszélni.

Kiszivárgott információk szerint egyébként az MLSZ nem készül váltásra – az már más kérdés, hogy vajon Rossi is szeretne-e maradni. Mindenesetre sokan a Paks vezetőedzőjét, Bognár Györgyöt látnák tökéletes utódnak, aki viszont már elárulta, hogy nem vállalná a feladatot.

Izgalmas kedd elé nézünk!

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

balatontihany-25
2025. november 24. 13:16
A két kormányszimpatizáns lap (Nemzeti Sport, Mandiner) részéről ravasz szavaztatás volt ravaszul feltett kérdésekkel. Ne hogy már kijöjjön az, hogy a többség Rossi menesztésére szavaz és égjen az MLSZ az elkapkodott, idő előtti szerződés-hosszabbítása miatt. Ki volt ez találva...
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. november 24. 13:11
Abszolút értelmetlen szavaztatás volt, de hát ugye játszadozni kell egy ilyen "szenzációs" témával. Az "előrelátó" MLSZ a vb-selejtezők lefutása előtt már szerződést kötött Rossival 2030-ig. Miről beszélünk, miről szavazgatunk? A "profi" MLSZ nem fog bohócot csinálni magából, hogy most meg mégis elzavarja Rossit. Teljesen mindegy, hogyan szavazgat a nép. Szóval lehet szépen tovább menni, nincs itt semmi látnivaló.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. november 24. 11:11
mzsi70 A harmadik lehetőség is azt jelenti, hogy még évekig maradjon. Magyarul az igent osztotta meg. Szívesen.
Válasz erre
0
0
mzsi70
2025. november 24. 10:55
Itt is ugyanazt a manipulatív technikát alkalmazták, mint az NSO-n, tehát nem egy igen-nem kérdést tettek fel, hanem három felé bontották a választ, ezzel is csökkentve a nemek látszólagos arányát... Nem volt ez véletlenül összehangolva az "elvárt" eredmény érdekében...?? (Csak azt nem értitek, hogy a hazai futball társadalom számára a Rossi maradását alátámasztó hatalmi machináció több mint kiábrándító)
Válasz erre
0
0
