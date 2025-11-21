Mi legyen Marco Rossi sorsa a magyar labdarúgó-válogatott élén? Szavazzon!

A számok nem hazudnak, már nem bevehetetlen erőd a Puskás Aréna – tényleg meglepetés a magyar válogatott kudarca?
Nem megy a Puskás Arénában.
A magyar labdarúgó-válogatott sorozatban tizedszer marad le a világbajnokságról, miután vasárnap 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól a Puskás Arénában a selejtezősorozat utolsó mérkőzésén. Marco Rossi szerződése 2030-ig szól, olvasóinkat arra kérjük, szavazzanak, mi legyen az olasz-magyar edző sorsa.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatottnak nem sikerült kijutnia a jövő nyári világbajnokságra, miután vasárnap 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól hazai pályán, és ezzel csoportja harmadik helyén végzett. A Mandiner arra kéri olvasóit, hogy mondják el a véleményüket arról, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány – akinek szerződése 2030-ig szól – irányítsa-e a folytatásban is a nemzeti csapatunkat vagy új edző váltsa őt a pozícióban.
A médiában és a magyar futballrajongók körében állandó beszédtémát szolgáltat Marco Rossi helyzete.
A magyar válogatott ebben a naptári évben kereken tíz találkozót játszott: ebből nyolc volt tétmeccs és kettő felkészülési. Sorrendben az eredmények:
A mieink a tavaly nyári Európa-bajokság óta 16 összecsapásból csupán négyet nyertek meg, miközben öt döntetlen mellett hétszer kikaptak. Szoboszlai Dominikék hazai pályán nyolcszor szerepeltek, és itthon csak az örményeket sikerült felülmúlni. Ha csak 2025-öt nézzük, akkor ez volt a 2018 nyarán kinevezett Rossi legrosszabb éve a gárda élén.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA