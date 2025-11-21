Mi legyen Marco Rossi sorsa a magyar labdarúgó-válogatott élén? Szavazzon!

A magyar válogatott ebben a naptári évben kereken tíz találkozót játszott: ebből nyolc volt tétmeccs és kettő felkészülési. Sorrendben az eredmények:

Törökország–Magyarország 3–1 (Nemzetek Ligája-osztályozó, 1. mérkőzés)

Magyarország–Törökország 0–3 (Nemzetek Ligája-osztályozó, visszavágó)

Magyarország–Svédország 0–2 (felkészülési mérkőzés)

Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 (felkészülési mérkőzés)

Írország–Magyarország 2–2 (vb-selejtező, 1. mérkőzés)

Magyarország–Portugália 2–3 (vb-selejtező, 2. mérkőzés)

Magyarország–Örményország 2–0 (vb-selejtező, 3. mérkőzés)

Portugália–Magyarország 2–2 (vb-selejtező, 4. mérkőzés)

Örményország–Magyarország 0–1 (vb-selejtező, 5. mérkőzés)

Magyarország–Írország 2–3 (vb-selejtező, 6. mérkőzés)

A mieink a tavaly nyári Európa-bajokság óta 16 összecsapásból csupán négyet nyertek meg, miközben öt döntetlen mellett hétszer kikaptak. Szoboszlai Dominikék hazai pályán nyolcszor szerepeltek, és itthon csak az örményeket sikerült felülmúlni. Ha csak 2025-öt nézzük, akkor ez volt a 2018 nyarán kinevezett Rossi legrosszabb éve a gárda élén.

Bővebben itt!