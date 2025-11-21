Ft
Marco Rossi magyar válogatott szurkolók szavazás

Mi legyen Marco Rossi sorsa a magyar labdarúgó-válogatott élén? Szavazzon!

2025. november 21. 15:50

A magyar labdarúgó-válogatott sorozatban tizedszer marad le a világbajnokságról, miután vasárnap 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól a Puskás Arénában a selejtezősorozat utolsó mérkőzésén. Marco Rossi szerződése 2030-ig szól, olvasóinkat arra kérjük, szavazzanak, mi legyen az olasz-magyar edző sorsa.

2025. november 21. 15:50
null

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatottnak nem sikerült kijutnia a jövő nyári világbajnokságra, miután vasárnap 3–2-es vereséget szenvedett Írországtól hazai pályán, és ezzel csoportja harmadik helyén végzett. A Mandiner arra kéri olvasóit, hogy mondják el a véleményüket arról, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány – akinek szerződése 2030-ig szól – irányítsa-e a folytatásban is a nemzeti csapatunkat vagy új edző váltsa őt a pozícióban.

Rossi sorsa hamarosan eldől
Rossi sorsa hamarosan eldől / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Szavazás: mi legyen Rossi sorsa?

Mi legyen Marco Rossi sorsa a magyar labdarúgó-válogatott élén

  • 3127 szavazat

  • 1005 szavazat

  • 515 szavazat

A médiában és a magyar futballrajongók körében állandó beszédtémát szolgáltat Marco Rossi helyzete. 

A magyar válogatott ebben a naptári évben kereken tíz találkozót játszott: ebből nyolc volt tétmeccs és kettő felkészülési. Sorrendben az eredmények:

  • Törökország–Magyarország 3–1 (Nemzetek Ligája-osztályozó, 1. mérkőzés)
  • Magyarország–Törökország 0–3 (Nemzetek Ligája-osztályozó, visszavágó)
  • Magyarország–Svédország 0–2 (felkészülési mérkőzés)
  • Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 (felkészülési mérkőzés)
  • Írország–Magyarország 2–2 (vb-selejtező, 1. mérkőzés)
  • Magyarország–Portugália 2–3 (vb-selejtező, 2. mérkőzés)
  • Magyarország–Örményország 2–0 (vb-selejtező, 3. mérkőzés)
  • Portugália–Magyarország 2–2 (vb-selejtező, 4. mérkőzés)
  • Örményország–Magyarország 0–1 (vb-selejtező, 5. mérkőzés)
  • Magyarország–Írország 2–3 (vb-selejtező, 6. mérkőzés)

A mieink a tavaly nyári Európa-bajokság óta 16 összecsapásból csupán négyet nyertek meg, miközben öt döntetlen mellett hétszer kikaptak. Szoboszlai Dominikék hazai pályán nyolcszor szerepeltek, és itthon csak az örményeket sikerült felülmúlni. Ha csak 2025-öt nézzük, akkor ez volt a 2018 nyarán kinevezett Rossi legrosszabb éve a gárda élén. 

Bővebben itt!

Összesen 63 komment

balatontihany-25
2025. november 22. 11:29
Azért az érdekes, hogy itt, a Mandineren nagy többségben vannak a Rossit marasztalni akarók, míg a Nemzeti Sporton (nso) viszont fölényesen vezetnek a Rossit meneszteni szándékozók.
balatontihany-25
2025. november 22. 11:26
macskieusz "nem volt időhúzó taktika.A labda megtartása-nem időhúzás." Vicces tetszel lenni vagy sokat ittál. Hol volt ott "labda megtartása"? Bár tudtuk volna megtartani a labdát! De az ábra az volt a másodi kfélidő felétől, hogy az írek ívelgették fel a kapunk elé a labdát, mi meg vagdaltuk kifelé... Ebbe az életveszéyles "taktikába" - pláne döntetlennnél - mindig benne van az a rizikó, hogy a támadók "találnak" egy gólt a "sündisznózzó" védelem ellenére is. És így történt... Még, hogy labdatartás... Ne igyál többet "macskás"!
Reszelő Aladár
2025. november 22. 08:27
A kérdés valid, de a válaszok is. Nem lehet a teljes szakmai munkát egyetlen meccs egyetlen szerencsétlen pillanatából levezetni. Olyan 5-6% volt, hogy egy ilyen felívelés+továbbcsúsztatás+pöccintésből gól legyen. A csapat pont a tavalyi EB után került gödörbe, mert alapvető gondok voltak a helyzetkihasználással. Ez a selejtezőkre kiegyenesedett, igaz, a két ír meccsen is hiányzott a harmadik gól a záráshoz. A 6-ból 3 meccsen kaptunk gólt az utolsó 10 percben és Jerevánban sem sok hiányzott. Amúgy mindegyik meccsen meg tudtuk a vezetést szerezni, de sajnos ehhez képest csak csak 2 meccset nyertünk meg és kettő lett X. Szóval ezen kell javítani. Rossi pedig csak akkor menjen, ha TUTIRA jobb edző érkezne a helyére. Valaki, akinek van gondolata és képes az itthoni közeggel is kooperálni. Ahogy Dr Miniszterelnök mondta: focizni ne tanítsanak, focit szervezni igen.
macskieusz
2025. november 21. 23:57
nem volt időhúzó taktika.A labda megtartása-nem időhúzás.
