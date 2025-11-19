A számok nem hazudnak, már nem bevehetetlen erőd a Puskás Aréna – tényleg meglepetés a magyar válogatott kudarca?

A magyar válogatott tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában szerepelt, és a három hazai meccsén nem tudott sikert jegyezni: Bosznia-Hercegovina, Hollandia és Németország ellen is döntetlent játszott. Az egyetlen győztes találkozóját a bosnyákok vendégeként aratta, viszont a németek és a hollandok otthonában is nagy verésbe szaladt bele (5–0, 4–0). A mostani vb-selejtezőben azonban idegenben veretlen maradt: döntetlen Írországban és Portugáliában, valamint egy győzelem Örményországban. Itthon viszont két vereség is becsúszott, az utolsó ráadásul végzetes volt.

Az írektől kaptunk legkésőbb gólt / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Érdemes még megemlíteni, hogy a magyar válogatott ebben az esztendőben milyen sok gólt kapott a második félidőben és a hajrában. A törökök az első NL-osztályozón a szünet után két gólt is szereztek (69., 73.), a visszavágón pedig egyet, 0–2-nél a 90. percben. A svédek is kettőt jegyeztek a fordulást követően (49., 65.), ahogyan otthon az írek (49., 90+3.), nálunk a portugálok (58., 86.) és szintén nálunk az írek (80., 90+6.) is.

A selejtezősorozatban mi háromszor szereztünk gólt a hajrában: először itthon, a 84. percben Varga Barnabás révén a portugálok ellen, de ők két perccel később ismét megszerezték a vezetést és nyertek. Aztán Örményország ellen a 94. percben Gruber Zsombor zárta le a találkozót (2–0), míg idegenben a portugáloknak lőtt 91. perces Szoboszlai-gól egy pontot ért.