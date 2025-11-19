A számok nem hazudnak, már nem bevehetetlen erőd a Puskás Aréna – tényleg meglepetés a magyar válogatott kudarca?

„Ez megint olyan magyaros volt” – rettenetesen csalódottak a magyar futballrajongók
Sokak szerint semmi keresnivalónk a világbajnokságon.
Amióta elbúcsúztunk a kontinenstornától, akadozik a gépezet. A magyar válogatott az utóbbi időszakban alig tud meccset nyerni idehaza.
Mint ismert, a magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat csoportkörös szakaszában négyese harmadik helyén végzett, és ezzel lemarad a jövő nyári 48 csapatos világbajnokságról. Ebben a cikkben megvizsgáltuk nemzeti labdarúgócsapatunk eredményeit a 2024-es Európa-bajnokság óta.
Marco Rossi gárdája ebben a naptári évben kereken tíz mérkőzést játszott: ebből nyolc volt tétmeccs és kettő felkészülési. Sorrendben az eredmények:
Legjobbjaink a tízből hármat nyertek meg, a nyolc tétmeccsből pedig csak kettőt. A világranglistán – amely szerdán ismét frissül – a két vb-selejtezőn legyőzött Örményország a 104., míg Azerbajdzsán a 123. helyet foglalja el.
A törökök kétszer is legyőztek minket, valamint Svédország, Portugália és Írország is nyerni tudott a Puskás Arénában. Ha az időben még jobban visszamegyünk, a tavaly nyári Európa-bajnokság vége óta nem nagyon megy a csapatnak, hiszen tavaly ősszel a hat Nemzetek Ligája-csoportmérkőzésből (az A-divízióban) is csak egyet tudott megnyerni.
Az Eb óta lejátszott 16 találkozóból csupán négyet nyert meg és öt döntetlen mellett hétszer kapott ki. Szoboszlai Dominikék hazai pályán nyolcszor szerepeltek, és itthon csak az örményeket sikerült felülmúlni. Ha csak 2025-öt nézzük, akkor ez volt a 2018 nyarán kinevezett Marco Rossi szövetségi kapitány legrosszabb éve a mieink élén.
Az olasz-magyar szakember eddig 82 meccsen irányított, ezeken
számlált a nemzeti csapat. 112 gólt szerzett és kereken 100-at kapott. Az utolsó minden bizonnyal a Rossi-éra legfájdalmasabb kapott gólja volt. A 37 győzelemből 22 volt hazai környezetben.
Az itthon legyőzött ellenfelek:
A hazai döntetlenek:
A hazai vereségek:
A Rossi-korszakban azok az ellenfelek közül, akik idehaza legyőztek minket, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján jelenleg Írország áll a leghátrébb, a 62., de a portugálok és a magyarok elleni győzelmekkel előrébb fog kerülni, megelőzve azt az Albániát, amely szintén tudott nálunk nyerni.
A magyar válogatott tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában szerepelt, és a három hazai meccsén nem tudott sikert jegyezni: Bosznia-Hercegovina, Hollandia és Németország ellen is döntetlent játszott. Az egyetlen győztes találkozóját a bosnyákok vendégeként aratta, viszont a németek és a hollandok otthonában is nagy verésbe szaladt bele (5–0, 4–0). A mostani vb-selejtezőben azonban idegenben veretlen maradt: döntetlen Írországban és Portugáliában, valamint egy győzelem Örményországban. Itthon viszont két vereség is becsúszott, az utolsó ráadásul végzetes volt.
Érdemes még megemlíteni, hogy a magyar válogatott ebben az esztendőben milyen sok gólt kapott a második félidőben és a hajrában. A törökök az első NL-osztályozón a szünet után két gólt is szereztek (69., 73.), a visszavágón pedig egyet, 0–2-nél a 90. percben. A svédek is kettőt jegyeztek a fordulást követően (49., 65.), ahogyan otthon az írek (49., 90+3.), nálunk a portugálok (58., 86.) és szintén nálunk az írek (80., 90+6.) is.
A selejtezősorozatban mi háromszor szereztünk gólt a hajrában: először itthon, a 84. percben Varga Barnabás révén a portugálok ellen, de ők két perccel később ismét megszerezték a vezetést és nyertek. Aztán Örményország ellen a 94. percben Gruber Zsombor zárta le a találkozót (2–0), míg idegenben a portugáloknak lőtt 91. perces Szoboszlai-gól egy pontot ért.
Összességében elmondható, hogy Marco Rossi vezetésével a legrosszabb évét zárta a válogatott, de ennek volt előzménye, hiszen az Eb óta visszaesett a teljesítmény. A Nemzetek Ligájában – az osztályozóval együtt – nyolc meccsből csak egyet nyertünk meg, majd a világbajnoki selejtezősorozatban csak az örményeket tudtuk legyőzni. Persze ez is elegendő lehetett volna a pótselejtezőre, de az írek nagy meglepetésre megverték a portugálokat, majd mi is kikaptunk tőlük.
Rossi akár marad, akár nem, a magyar válogatottnak rendeznie kell a sorait, és a Puskás Arénát ismét egy katlanná alakítani, mert hazai győzelmek nélkül aligha jutunk ki a következő Európa-bajnokságra – az előző selejtezőjében mind a négy itthoni mérkőzésünket megnyertük.
Troy Parrott az írek új hőse, aki néhány napon belül öt gólt szerzett a selejtezőben.
