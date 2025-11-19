Ft
11. 21.
péntek
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Nemzetek Ligája vb-selejtező Puskás aréna Szoboszlai Dominik

A számok nem hazudnak, már nem bevehetetlen erőd a Puskás Aréna – tényleg meglepetés a magyar válogatott kudarca?

2025. november 19. 16:32

Amióta elbúcsúztunk a kontinenstornától, akadozik a gépezet. A magyar válogatott az utóbbi időszakban alig tud meccset nyerni idehaza.

2025. november 19. 16:32
null
Balázs Dávid

Mint ismert, a magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat csoportkörös szakaszában négyese harmadik helyén végzett, és ezzel lemarad a jövő nyári 48 csapatos világbajnokságról. Ebben a cikkben megvizsgáltuk nemzeti labdarúgócsapatunk eredményeit a 2024-es Európa-bajnokság óta.

A magyar válogatott az Eb óta csak az örményeket győzte le a Puskás Arénában
A magyar válogatott az Eb óta csak az örményeket győzte le a Puskás Arénában / Fotó: Hegedüs Róbert/ MTI/ MTVA

Marco Rossi gárdája ebben a naptári évben kereken tíz mérkőzést játszott: ebből nyolc volt tétmeccs és kettő felkészülési. Sorrendben az eredmények:

  • Törökország–Magyarország 3–1 (Nemzetek Ligája-osztályozó, 1. mérkőzés)
  • Magyarország–Törökország 0–3 (Nemzetek Ligája-osztályozó, visszavágó)
  • Magyarország–Svédország 0–2 (felkészülési mérkőzés)
  • Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 (felkészülési mérkőzés)
  • Írország–Magyarország 2–2 (vb-selejtező, 1. mérkőzés)
  • Magyarország–Portugália 2–3 (vb-selejtező, 2. mérkőzés)
  • Magyarország–Örményország 2–0 (vb-selejtező, 3. mérkőzés)
  • Portugália–Magyarország 2–2 (vb-selejtező, 4. mérkőzés)
  • Örményország–Magyarország 0–1 (vb-selejtező, 5. mérkőzés)
  • Magyarország–Írország 2–3 (vb-selejtező, 6. mérkőzés)

Tényleg alig nyer meccset a magyar válogatott?

Legjobbjaink a tízből hármat nyertek meg, a nyolc tétmeccsből pedig csak kettőt. A világranglistán – amely szerdán ismét frissül – a két vb-selejtezőn legyőzött Örményország a 104., míg Azerbajdzsán a 123. helyet foglalja el.

A törökök kétszer is legyőztek minket, valamint Svédország, Portugália és Írország is nyerni tudott a Puskás Arénában. Ha az időben még jobban visszamegyünk, a tavaly nyári Európa-bajnokság vége óta nem nagyon megy a csapatnak, hiszen tavaly ősszel a hat Nemzetek Ligája-csoportmérkőzésből (az A-divízióban) is csak egyet tudott megnyerni.

Nem sikerült megtartanunk a döntetlent az írek ellen – ez a pótselejtezőnkbe került / Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az Eb óta lejátszott 16 találkozóból csupán négyet nyert meg és öt döntetlen mellett hétszer kapott ki. Szoboszlai Dominikék hazai pályán nyolcszor szerepeltek, és itthon csak az örményeket sikerült felülmúlni. Ha csak 2025-öt nézzük, akkor ez volt a 2018 nyarán kinevezett Marco Rossi szövetségi kapitány legrosszabb éve a mieink élén.

Az olasz-magyar szakember eddig 82 meccsen irányított, ezeken 

  • 37 győzelmet,
  • 19 döntetlent és
  • 26 vereséget

számlált a nemzeti csapat. 112 gólt szerzett és kereken 100-at kapott. Az utolsó minden bizonnyal a Rossi-éra legfájdalmasabb kapott gólja volt. A 37 győzelemből 22 volt hazai környezetben.

Az itthon legyőzött ellenfelek:

  • Görögország (2-szer), Észtország (2-szer), Finnország, Horvátország, Wales, Azerbajdzsán, Izland, Törökország (2-szer), Ciprus, Andorra, San Marino, Anglia, Bulgária, Litvánia, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Izrael, Örményország

A hazai döntetlenek:

  • Szerbia, Lengyelország, Írország, Franciaország, Németország (2-szer), Csehország, Bosznia-Hercegovina, Hollandia

A hazai vereségek:

  • Szlovákia, Uruguay, Oroszország, Portugália (2-szer), Anglia, Albánia, Szerbia, Olaszország, Törökország, Svédország, Írország

A Rossi-korszakban azok az ellenfelek közül, akik idehaza legyőztek minket, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján jelenleg Írország áll a leghátrébb, a 62., de a portugálok és a magyarok elleni győzelmekkel előrébb fog kerülni, megelőzve azt az Albániát, amely szintén tudott nálunk nyerni.

A magyar válogatott tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában szerepelt, és a három hazai meccsén nem tudott sikert jegyezni: Bosznia-Hercegovina, Hollandia és Németország ellen is döntetlent játszott. Az egyetlen győztes találkozóját a bosnyákok vendégeként aratta, viszont a németek és a hollandok otthonában is nagy verésbe szaladt bele (5–0, 4–0). A mostani vb-selejtezőben azonban idegenben veretlen maradt: döntetlen Írországban és Portugáliában, valamint egy győzelem Örményországban. Itthon viszont két vereség is becsúszott, az utolsó ráadásul végzetes volt.

Az írektől kaptunk legkésőbb gólt / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Érdemes még megemlíteni, hogy a magyar válogatott ebben az esztendőben milyen sok gólt kapott a második félidőben és a hajrában. A törökök az első NL-osztályozón a szünet után két gólt is szereztek (69., 73.), a visszavágón pedig egyet, 0–2-nél a 90. percben. A svédek is kettőt jegyeztek a fordulást követően (49., 65.), ahogyan otthon az írek (49., 90+3.), nálunk a portugálok (58., 86.) és szintén nálunk az írek (80., 90+6.) is.

A selejtezősorozatban mi háromszor szereztünk gólt a hajrában: először itthon, a 84. percben Varga Barnabás révén a portugálok ellen, de ők két perccel később ismét megszerezték a vezetést és nyertek. Aztán Örményország ellen a 94. percben Gruber Zsombor zárta le a találkozót (2–0), míg idegenben a portugáloknak lőtt 91. perces Szoboszlai-gól egy pontot ért.

ROSSI, Marco
Még nem tudni, mi lesz Marco Rossi sorsa / Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Összességében elmondható, hogy Marco Rossi vezetésével a legrosszabb évét zárta a válogatott, de ennek volt előzménye, hiszen az Eb óta visszaesett a teljesítmény. A Nemzetek Ligájában – az osztályozóval együtt – nyolc meccsből csak egyet nyertünk meg, majd a világbajnoki selejtezősorozatban csak az örményeket tudtuk legyőzni. Persze ez is elegendő lehetett volna a pótselejtezőre, de az írek nagy meglepetésre megverték a portugálokat, majd mi is kikaptunk tőlük. 

Rossi akár marad, akár nem, a magyar válogatottnak rendeznie kell a sorait, és a Puskás Arénát ismét egy katlanná alakítani, mert hazai győzelmek nélkül aligha jutunk ki a következő Európa-bajnokságra – az előző selejtezőjében mind a négy itthoni mérkőzésünket megnyertük.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

juhászpéter
2025. november 20. 12:40
Érdekes módon, az EB utáni sokkal gyengébb sorozat egybeesik Nagy Ádám mellőzésével. Ha az lenne a taktika, hogy "essünk nekik és rúgjunk 4-5 gólt mecsenként, nem számít hogy közben hányat kapunk", akkor ki lehet őt hagyni. De ha az a taktika, hogy pragmatikusan tartsuk az éppen jó erdeményt, járassuk a labdát, ne engedjük őket a "fejünkre nőni", akkor Nagy Ádám a kulcsjátékos a középpályán.
Nyégé
2025. november 19. 21:33
Csak szúrkoló vagyok, de: mivel vonalkapusunk és inkább lassü belső védőink vannak, a középpályások figyeltek-e arra, ne legyen sok előre ívelés, beadás? Igen, messziről... A csere játékosok... A támadónk szabit csinál 30 méteren belül a saját kapunk tól... a védőink nemrég panaszkodott újságban, milyen jól megy neki a játék törökben, mégsem hívják...
green1899white
2025. november 19. 20:23
Hát persze .. és ha nincs a 96.p 12. másodperce , akkor most mindenki itt xopja le az arany lábú gyerekeket ... 🤔🤔🤔 ( amugy a nemzetek ligája meg a barátságos meccseket simán ki lehet hagyni. .ebben a vb sorozatban nem voltak rosszak bárki bármit mond )
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. november 19. 17:01
Az idei év mérlege a legrosszabb a Rossi-érában: 10 meccsből csak 3 győzelem , 2 döntetlen, és 5 vereség (ebből 4!!! hazai pályán), ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, Csányi Sanyi bá' helyében én megköszönném Rossi munkáját, és keresnék egy új szövetségi kapitányt, lehetőleg magyart!
