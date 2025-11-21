Kiderült, hogy a szövetség tervezi-e Rossi leváltását

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”
„A kérdés leginkább az, hogy a kapitány talál-e további motivációt a munkához…”
Az MLSZ nem gondolkozik azon, hogy új szövetségi kapitányt keressen. Váltás csak akkor lehet, ha Marco Rossi maga dönt úgy, hogy távozik.
A magyar válogatott Írország elleni drámai veresége óta az egész ország arról találgat, hogy vajon Marco Rossi marad-e nemzeti futballcsapatunk szövetségi kapitánya. A 61 éves olasz-magyar trénernek 2030-ig van élő szerződése a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, a vélemények viszont arról a szurkolók között is megoszlanak, hogy ki kellene-e töltenie azt a világbajnoki selejtezős kudarc után.
Az biztos, hogy Rossi a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem mondott le, de utalt rá, hogy el kell beszélgetnie a szövetséggel a jövőjéről. Sokan már megtalálták a lehetséges utódot is a Paks sikeredzőjének, Bognár Györgynek a személyében, ám ő Petrovics-Mérei Andrea, Orbán Viktor miniszterelnök és Hajdú B. István sportkommentátor társaságában elárulta, hogy nem lesz szövetségi kapitány.
A Blikk kérdezett most utána az MLSZ-hez közeli forrásainál, hogy keresnek-e új edzőt a Mister helyére, és
egyértelmű nem volt a válasz.
A portál szerint a keddi elnökségi ülésen meghallgatják a szakember beszámolóját a selejtező-sorozatról, de nem gondolkoznak új kapitány kinevezésén. Új helyzetet az teremthet, ha Rossi maga dönt úgy, hogy távozik – erre az eshetőségre viszont jelenleg nincs B terve a szervezetnek.
Az idő mondjuk annyira nem sürgős: tétmeccsei legközelebb jövő ősszel lesznek a válogatottnak a Nemzetek Ligájában, felkészülési meccseket pedig legközelebb márciusban játszhat.
