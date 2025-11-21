Kiderült, hogy a szövetség tervezi-e Rossi leváltását

A Blikk kérdezett most utána az MLSZ-hez közeli forrásainál, hogy keresnek-e új edzőt a Mister helyére, és

egyértelmű nem volt a válasz.

Marco Rossi maga dönthet

A portál szerint a keddi elnökségi ülésen meghallgatják a szakember beszámolóját a selejtező-sorozatról, de nem gondolkoznak új kapitány kinevezésén. Új helyzetet az teremthet, ha Rossi maga dönt úgy, hogy távozik – erre az eshetőségre viszont jelenleg nincs B terve a szervezetnek.

Az idő mondjuk annyira nem sürgős: tétmeccsei legközelebb jövő ősszel lesznek a válogatottnak a Nemzetek Ligájában, felkészülési meccseket pedig legközelebb márciusban játszhat.