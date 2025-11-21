Ft
Marco Rossi válogatott MLSZ

Kiderült, hogy a szövetség tervezi-e Rossi leváltását

2025. november 21. 16:35

Az MLSZ nem gondolkozik azon, hogy új szövetségi kapitányt keressen. Váltás csak akkor lehet, ha Marco Rossi maga dönt úgy, hogy távozik.

2025. november 21. 16:35
null

A magyar válogatott Írország elleni drámai veresége óta az egész ország arról találgat, hogy vajon Marco Rossi marad-e nemzeti futballcsapatunk szövetségi kapitánya. A 61 éves olasz-magyar trénernek 2030-ig van élő szerződése a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, a vélemények viszont arról a szurkolók között is megoszlanak, hogy ki kellene-e töltenie azt a világbajnoki selejtezős kudarc után.

Marco Rossi
Marco Rossi megy vagy marad? / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Az biztos, hogy Rossi a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem mondott le, de utalt rá, hogy el kell beszélgetnie a szövetséggel a jövőjéről. Sokan már megtalálták a lehetséges utódot is a Paks sikeredzőjének, Bognár Györgynek a személyében, ám ő Petrovics-Mérei Andrea, Orbán Viktor miniszterelnök és Hajdú B. István sportkommentátor társaságában elárulta, hogy nem lesz szövetségi kapitány.

A Blikk kérdezett most utána az MLSZ-hez közeli forrásainál, hogy keresnek-e új edzőt a Mister helyére, és 

egyértelmű nem volt a válasz.

Marco Rossi maga dönthet

A portál szerint a keddi elnökségi ülésen meghallgatják a szakember beszámolóját a selejtező-sorozatról, de nem gondolkoznak új kapitány kinevezésén. Új helyzetet az teremthet, ha Rossi maga dönt úgy, hogy távozik – erre az eshetőségre viszont jelenleg nincs B terve a szervezetnek.

Az idő mondjuk annyira nem sürgős: tétmeccsei legközelebb jövő ősszel lesznek a válogatottnak a Nemzetek Ligájában, felkészülési meccseket pedig legközelebb márciusban játszhat.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

zakar zoltán béla
2025. november 21. 20:06
Rendben!
balatontihany-25
2025. november 21. 17:44
Az MLSZ, miért keresne új szövetségi kapitányt, hiszen voltak annyira "profik", hogy a vb-selejtezők lefutása előtt már szerződést kötöttek Rossival 2030-ig. Atyaég! Még öt év ezzel a kóklerrel? De ha most elküldenék, magukból csinálnának hülyét. Megint...
antipoloska
2025. november 21. 17:02
hülye lenne lemondani. küldjék el, várja....végkielégités ilyen szerződésnél brutál lenne
